Pražský Vyšehrad tisíc rokov pevnosťou a sídlom pánov - ZN.SK

Historické opevnenie Vyšehrad sa nachádza na pravom brehu Vltavy a tvorí rovnomenný názov mestskej časti. Rozprestiera sa na ploche veľkej viac ako 36 hektárov. Návštevníkom vie Vyšehrad ponúknuť pohľad na mohutnú zachovanú pevnosť na viacerých miestach, na vstupné brány, ale tiež aj bastiónové obranné prvky. Napriek výnimočnej kvalite opevnenia a snahe jej staviteľov zaistiť čo najlepšiu obranu, nikdy ju nevyužili a najmä nikdy na ňu nezaútočil mocný nepriateľ.

Foto: flikr, J. Zubíček

História Vyšehradu

Vyšehrad je miesto opradené toľkými legendami, že by ani jediná kniha na to nestačila. Jeho históriu začal v znamení koruny písať Vratislav II, ktorý v roku 1085 ako kráľ český a poľský, zvolil si za svoje sídlo Vyšehrad. Založil baziliku Sv. Vavrinca, Vyšehradskú kapitulu a posilnil miestne hradby. Nebol však jediný, komu sa toto miesto páčilo a dával mu veľký význam. Pre výborný terén, ktorý umožnil lepšie sa chrániť v prípade nebezpečenstva, toto miesto obľubovali aj ostatní králi a význam mu dával aj samotný Karel IV. Práve on prestaval Vyšehrad na kamennú pevnosť a spojil ho hradbami s Novým Mestom Pražským. Vybudoval gotický palác, kapitulný chrám aj bránu Špičku. Po zničení počas husitských nepokojov pevnosť v 17. storočí prestavali v barokovom štýle so stálou vojenskou posádkou. A to až do roku 1911.

V 19. storočí bol barokový kostol sv. Petra a Pavla prestavaný do novogotického architektonického slohu a vznikol aj národný cintorín pre významné osobnosti českých dejín.

Oficiálne miesta:

Podrobný prehľad obsahu celej veľkej Kultúrnej národnej pamiatky Vyšehrad nájdete na oficiálnych stránkach pamiatky na adrese: http://www.praha-vysehrad.cz/