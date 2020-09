Pravda o tom, kto v skutočnosti dnes hrá mobilnú hru Pokémon Go - Zaujímavé novinky ZN.SK

Mobilná hra Pokémon Go je slávna aj dnes. Väčšina ľudí si ju pamätá ako veľký ošiaľ, o ktorom písalo a hovorilo nejedno médium. Do sveta sa dostávali informácie o ľuďoch, ktorých zachytila vášeň chytania pokémonov v uliciach. Najmä tých, ktorí nehľadeli na vlastnícke práva, práva na súkromie, nepozerali na cestu a končili pod kolesami áut. Šlo o obdobie, ktoré vytváralo pôdu a záujem ľudí počuť o šialenostiach a prehnanej mánii. Už je to niekoľko rokov, odkedy záujem médií o Pokémon Go utíchol a zdanlivo aj záujem ľudí. Je to však naozaj tak?

Pokémon Go v roku 2020

V roku 2020 sa hra stále teší mimoriadnej priazni. Je však pravdou, že ju opustilo prevažne mladé publikum, ktoré ľahšie podlieha novým trendom. Nechá sa zlákať aj na iné hry, nové herné svety, akciu a náročnejšie systémy. Najmä čoraz lepšie a výkonnejšie mobily dnes umožňujú nainštalovať oveľa detailnejšie hry a virtuálne svety. Pokémon Go žije u ľudí s vyššou trpezlivosťou a odhodlaním venovať sa jednej veci viac, ako stovke iným po častiach.

foto: 1. občas je sezóna morských potvor. 2. keď sa náhodou stretnú dvaja hráči dobíjajúci jeden gym, obaja s rovnakou diagnózou a štýlom obliekania. 3. tomu sa povie premnoženosť vlkov… či im podobných

V rozsiahlej konkurencii hier sa mladšie publikum môže k Pokémonom vracať. No nie sú to deti, čo ešte aj dnes brázdia ulice, obsadzujú „gymy“ vystavané na fontánach. Tiež na sochách, pamiatkach a kostoloch v každom meste a obci po celom svete. Nasledujúca časť pozostáva z vlastných pozorovaní a sledovaní sveta hráčov a miest, ktoré mohli a stále lákajú lovcov pokémonov.

Hráči Pokémonov nie sú len deti

K Pokémonom sa dostávajú neustále noví a noví hráči. Niekoho oslovia viac, niekoho menej. Časť z hráčov pred 3 rokmi naďalej tvoria osadenstvo gymov s levelom 35 a viac. To býva zväčša náznak hráča, ktorý so s hraním myslí naozaj veľmi odhodlane. Opakované narážanie na hráčov s vyšším levelom len dokazuje, že ide o svedomitých lovcov, ktorí brázdia krajinu, navštevujú pamiatky, múzeá, siahajú na miesta, ktoré prinášajú onen úspech v podobe vyššieho levelu. Viac pritom trpia tradične tí, ktorí bývajú v malých obciach a odkázaní sú na niekoľko prícestných krížov a kostol, ako jediné pamiatky.

foto: 1. zberateľská verzia Dratiniho v ružovej, 2. pamätník Samuela Jurkoviča je miesto, kde sa občas stretnú normálni dospelí ľudia a na veľkom parkovisku sa dajú ľahko rozpoznať, nech stoja kdekoľvek. Ak nie sú priamo v budove. 3. keď chytáte doma Magicarpa a do záberu sa vám šplechne ďalší.

Bratislava ako hlavné mesto, prípadne múzeá a také lokality, akými je Liptovský Hrádok a akékoľvek iné atraktívne miesto s viacerými pamiatkami na jednom mieste, predstavujú žne. Také, ktoré prilákajú aj iných hráčov. Vidíte sa tak navzájom a podľa charakteristických pohybov ruky sa spoznáte aj na diaľku. Aj preto je zaujímavé, že hráčmi Pokémon Go s vysokými levelmi sú mladí ľudia prevažne v rokoch 25 až 35 rokov. Muži aj ženy bez výnimky. Viditeľné je to na voľbe profilov, ale aj na zložení ľudí, ktorých nájdete práve v Liptovskom Hrádku, v centre Banskej Štiavnice, alebo v historickom centre Bratislavy, na love.

Rodičia, manažéri, mamičky, športovci… ktokoľvek.

V Ružinove v parkovej časti tiahnucej sa až po Astronomickú sa nám opakovane podarilo naraziť na ženu s kočíkom, ktorá v rámci prechádzky siahla aj po gymoch a udržiava si svoje stráže už viac ako dva roky stále v akcii nad fontánou, aj nad známou sochou pri skateparku. Neprekvapia tým pádom ani párik manželov zhruba 35 – 40 ročných na bicykloch, ktorí so záujmom sledujú v roku 2020, koľko Pokéstopov sa nachádza v okolí prezidentského paláca. Ak zostávate na konkrétnych miestach kvôli RAIDu – čiže hromadnému útoku na špeciálnych pokémonov usadených v „gymoch“, potom sú hráči s rovnakou záľubou neprehliadnuteľný. V súčasnosti sa hra kvôli koronavíruse zmenila a dosah prístupnosti pripojenia na jednotlivé miesta sa rozšíril. Dnes oveľa skôr do hry vstúpi aj niekto zo vzdialenejších kancelárii, než si mohol dovoliť pred koronou.

Koronavírus zasiahol a zmenil viacero vlastností

Počas koronakrízy sa hra, ktorej základná myšlienka je dostať ľudí von, na ulicu, do parkov, či k jazerám, musela taktiež zmeniť. Stále je dôležité nachodiť určité kilometre, aby sa z chytených vajíčok mohli liahnuť Pokémoni, alebo meniť svoju evolučnú podobu. Nové úpravy v hre však tento proces zrýchlili. Vajíčkam stačí polovičný čas a teda polovičná nachodená trasa. Zväčšil sa dosah pripojiteľnosti do gymov, na Pokéstopy a aj Pokémonov je viac. Prekvapením je predĺženie platnosti lákajúcej vábničky z 30 minút na celú hodinu, prípadne ďalšie novinky ako špeciálne eventy a príležitosti. Novinkou je aj zbieranie darčekov vo vašom okolí, ak sa nemôžete pohnúť z domu.

Slovník a vysvetlivky: