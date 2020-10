Figúrky FUNKO POP! a ich zbieranie, história, zaujímavosti, či série

Funko POP, figúrky, ktorým v minulosti len máloktorý slovenský zberateľ tak dôveroval, ako teraz. Najmä, kto by už zbieral figúrky, ak sa v celej veľkej sérii miešajú Scooby Doo, slávni športovci, Marveláci, alebo maskoti z cereálií? Ťažko spočítateľné množstvo je na šťastie číslované a odlišuje sa medzi sebou viditeľným logom na každej škatuľke. Kým niektoré figúrky ani nerozoznáte, kým nevidíte jej meno, iné sú pre charakteristický kostým, zjav, zbraň, jazvu, či oči hneď jasné. Funko POP! sú typické svojimi veľkými hlavami. Vytvorené z plastu a pružiny uvádzajú všade, že ide o kvalitné vynilové figúrky.

História Funko POP

história figúrok sa začala písať v roku 2011, kedy začali s predajom figúrok, pričom už predtým vyrábali množstvo rôznych figúrok a reklamných predmetov. Spoločnosť Funko totiž založil Mike Becker, zberateľ hračiek, ešte v roku 1998. Ako zberateľ hračiek v podstate veľmi dobre vedel, čo má zmysel, hodnotu a čo zaujme zberateľov po celom svete. Mať tak pod rukami všetky verzie, všetkých čísiel, tomu sa povie zberateľská vášeň a zdroj z prvej ruky… tej vlastnej.

Vo svojich Funko podnikateľských začiatkoch vyrábali a predávali postavičky s veľkou pohyblivou hlavou s podobou Austina Powersa, aj niekoľkých ďalších figúrok. Svet ich po prvý krát spoznal v San Diegu v roku 2010 na Comic-Cone v rámci série DC Comics. Za jednu z prvých sa považuje Batgirl, či Batman. Dnes máme vo vynilovej podobe všetkých v rámci Justice League. Na veľtrhu hračiek v New Yorku 2011 sa však už ukázalo oveľa viac modelov a sérií.

Tematická zbierka, Autor: MetalHeadSolid, zdroj: eddit.com

Vynilové s pružinou a pohyblivou hlavou

Nie každý pritom vie, že ide o ten typ figúrok, ktorý pre veľkú ťažkú hlavu stojí často “len tak tak” a samotná hlava sa hojdá podobne, ako onen slávny buldoček na za zadným oknom v autách za zadným oknom a v kamiónoch za predným oknom od deväťdesiatych rokov. Existujú zberatelia, ktorí nevyberajú svoje figúrky zo škatule, pretože tak majú pomyselnú vyššiu hodnotu. Môže to byť pravda pri veľmi detailných kúskoch, kde by hrozilo poškodenie, zúrivý pes, malé dieťa. Pri bežnom zaobchádzaní a vystavovaní ale tých rizík veľa nie je. Tí, čo svoje figúrky nevyberajú, niekedy ani netušia, že niektoré z figúrok stoja len s komplikáciami a ich hlavu je nutné podopierať.

Jedna známa postavička môže mať dokonca niekoľko podôb. Ak sa rozhodnete kúpiť si Batmana…. potom je otázne, ktorého? Ide o figúrku celkom prvú, čiže nesie číslo 01. Avšak nájdete ho v sivočiernej verzii z filmu Batman vs Superman aj pod číslom 84, ako Batman Murder Machine na figúrke s číslom 360, aj ako 80-výročnú pod číslom 312, alebo ďalšiu 80 výročnú pod 300. Podobne je na tom Deadpool, ktorý má niekoľko verzií a každá je iná. Napríklad verzia Holiday s pekáčom a pečenou morkou. Stačí sa pozrieť na ponuku v obchode…

Veľký hit, hoci pôvodne veľký risk

Funko POP! sa stali veľkým fenoménom, zaujali zberateľov vyslovene určitých tém, zameraní, seriálov, filmov, športov, čohokoľvek. Funko totiž zariskoval. Namiesto zameraniu na film, alebo šport sa pustili doslova do všetkého. Risk však znamenal zisk. Pretože takto oslovil takmer všetkých zberateľov figúrok a nadšencov viacerých odvetví. A viditeľných je tu aj mnoho prienikov. Napríklad ľudí, ktorí nemajú záujem o figúrky, ale majú záujem o Simpsonovcov. Lenže Funko POP! zasiahol aj sem, takže či chceli alebo nie, fanúšikovia prahnúci po všetkom s tematikou The Simpsons prenikli aj sem… a ak už raz okúsili zberateľskú vášeň, veľmi ľahko prenikne aj do zbierania ďalšej série. Obľúbeného speváka, obľúbeného filmu, postavičky zo seriálu, maskota a pod. Pre niekoho vášeň, pre iných závislosť, pre značky unikátny a úspešný merch, pre ďalších veľký obchod.

Foto: Simpsonovci sú jedni z najžiadanejších. Najmä Bart a Homer. Tieto postavičky sa dajú kúpiť v Progamingshop.sk

Dnes je z Funko Pop! celosvetový fenomén.

Americké obchodné siete majú dokonca neraz špeciálne limitované edície, ktoré kúpite len v určitom období na určitom mieste. Sú to figúrky inak sfarbené, inak postavené, mračiace sa, vybavené inými zbraňami, a pritom nesú rovnaké číslo, ako figúrka, ktorú už môžete mať doma v bežnom postoji. Niektoré figúrky sú žiadanejšie, iné menej. Aj preto ich cena môže niekedy (nie je pravidlom) kolísať a môžu byť vo výpredajoch. Svoju obľubu si našli aj ponuky takzvaných blind boxov, kedy obchody ponúkajú náhodné figúrky, alebo figúrky zabalené tak, že ani samotný obchod netuší, čo v nich je. Môže medzi nimi byť žiadaná figúrka, aj keď skôr to nie je pravidlom. Pri tisícke modelov a variácií je dokonca málo pravdepodobné, že by ste získali dve rovnaké. Teda ak nemá obchod nad-zásobu jednej konkrétnej a predáva vlastné blindboxy.

Úspešné série Funko POP!

Superhrdinovia a postavy z MARVEL a DC Comics

Disney postavičky

Sci-fi všetkých typov, podôb a veku

Mimoni a ďalšie kreslené postavičky

Seriály od Simpsonovcov po Game of Thrones

Slávne filmy, filmové postavy, televízia ako taká

Slávne knihy

Postavy z počítačových hier

Animácie a rôzne scénky

Športovci (basketball, Wrestling)

Reklamní maskoti

Domáci miláčikovia

8-bitové hry

Ázijské (či skôr japonské animáky a seriály)

Rôzne príšerky

Sezamova ulica a Muppets

Stolové hry

Rockové či iné hudobné hviezdy

Sci-fi

Osobnosti filmu a celebrity

Britská kráľovská rodina (nepochybne veľký hit)

Bájne postavy

Aj rôzne ťažko uveriteľné veci

Multipacky

Väčšina sveta pozná klasický Funko POP! V podobe figúrky v škatuľke. Tie sa dajú zakúpiť aj osobitne v lepšej verzii, aby chránila vzácnejší kúsok. No mimo klasiku na trhu sú aj multipacky, čo sú balenia dvoch figúrok. Nemajú už svoje typické číslo, no pre zberateľa sú príležitosť, ako získať dve postavy, prípadne tri. Ich súčasťou môže byť aj nejaký predmet, zbraň, nejaká rekvizita z dôležitej scénky. Prípadne sú len vo verzii v akej sa neobjavia samostatne, ale len spolu.

Originály a s licenciou

To, čo je vo svete figúrok a pre zberateľov dôležité, je výroba postavičiek pod licenciou. Funko tak reálne platí za to, že si môže dovoliť vytvoriť figúrku konkrétnemu maskotovi, hercovi, postave, filmu a pod. Vytvára spolupráce a na základe nej originálne figúrky. Tie sú vždy vo vlastnom štýle pozmenej tváre bez úst s drobným nosom, výrazne veľkou hlavou s rozšírením do šírky a výraznou farebnosťou. Výnimočne ide o zberateľské modely, ktoré sú jednofarebné, zlaté, strieborné, či priesvitné. neraz sa zákazníkom v obchode pošťastí aj chybný kúsok s nedoliatym lukom, chýbajúcimi šípmi, ohnutým uchom, nedokonalosťami pri maľbe a podobne. Niektoré z takýchto chýb považujú zberatelia za plus, iné naopak za reálnu nedokonalosť, ktorá znižuje hodnotu figúrke.

Foto: Stormtrooper v čisto zlatej verzii. Na Slovensku v obchode nekúpite, iba ak od zberateľa z USA.

Foto: R2-D2 v tejto verzii tiež nie je typickou verziou. Bežne pod číslom 31 totiž nájdete

Foto: ani toto nie je bežná verzia R2-D2 s číslom 31. Ide o zašpinenú verziu len v sieti predajní TARGET v USA. Bežnou verziou je “čistý” robot R2-D2

Zaujímavosťou je tiež fakt, že ich cena je viac menej zhodná a vo všetkých obchodoch na Slovensku rovnaká. Žiadanejšie zberateľské figúrky a väčšie sety sú drahšie o to viac, o čo ťažšie a väčšie balenie, alebo vzácnejšia figúrka vo vnútri je. Vzácnosť figúrky podmieňuje fakt, či ide o limitovanú edíciu dostupnú len vo vyhradenom obchode v USA a pár sa ich dostane aj k nám cez zberateľské kontakty, alebo ide o známu postavičku.

V predaji

Úspešné sú slávne postavičky, herci z Marvelu a DC Comics, prvé číslové vydania, ale aj to, čo práve letí. Napríklad Harley Quinn (v obchode verzia s bobrom, vo verzii Caution Tape, vo verzii na korčuliach, alebo vo verzii Black Mask Club), Darth Vader (v obchode s maskou, aj bez masky ) a podobne. Záujem o Simpsonovcov napríklad spôsobil, že mnohé obchody ich vôbec nemajú v ponuke a o Mimoňoch sa to isté dá povedať rovnako tak. Žltých Mimoňov, nie farebne odlišné figúrky, totiž kupovali aj rodičia a aj nezberatelia jednoducho preto, že ide o Mimoňa a ich podoba k originálu je oveľa viac výraznejšia, ako pri takej Britney Spears. Veď povedzte, podobá sa?