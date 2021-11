Pokračovanie Sám doma (Home Sweet Home Alone) je zbytočný brak

Môže byť film tak zlý, že by ste ho chceli vymazať z pamäte vlastnej aj z pamäte internetu? Môže. Je ním najnovší Sám doma. Home Alone, s názvom Home, Sweet Home Alone ťaží z názvu pôvodnej vianočnej klasiky. Jeden z najhorších filmov, aké sme kedy videli bez toho, aby sme v ňom našli čo i len štipku niečoho dobrého, bol Sám doma 4. Prekonáva ho však v skutku nepotrebný, zbytočný, fatálne zlyhávajúci, až nechutný Sám doma z roku 2021. Možno tým, že je oproti štvorke oveľa drahší a vydávaný so silnejším marketingom.

Vychádza však bez čísla, pretože je naozaj ťažké vydať pokračovanie, keď ani nevedno, koľko brakov od trojky vyšlo. V hlavnej úlohe sa nám predstavuje Archie Yates, ktorý je svojou tvárou nesympatický. Hlavne nehodiaci do konceptu Sám doma, ktorý reálne končí pri filme Home Alone 2: Lost in New York. Všetko ostatné, čo v tejto sérii vzniklo už fanúšikovia série radšej ani nespomínajú.

Home Sweet Home Alone je zbytočný brak

Keď Disney odkúpením štúdia 20th Century Fox získalo práva na viacero značiek a titulov, bolo jasné, že má isté zámery. Jedným z nich bolo oživenie Home Alone. Skôr ako začali nakrúcať a objavili sa prvé informácie, bolo každému jasné, že toto nedopadne dobre. Home ALone bolo milé, prinieslo super myšlienku a Kevina McCalistera, ktorého ťažko môže niekto iný nahradiť. Re-make by bol zlý nápad a pokračovanie samo o sebe rovnako tak. Napriek tomu, že všetky reakcie na internete boli o nesúhlase a nezáujme, Disney film nakrútilo. Dokonca uviedlo a stále verilo, že ľudí zaujme.



Hodnotiace servery však kopú film pod čiernu zem. Je celkom možné, že práve fatálne slabé hodnotenie filmu spôsobí zlú reklamu, ktorá je stále reklamou. Ľudia so záujmom vidieť ten nepochopiteľný zbytočný hnus, ktorý ťaží z témy slávnej filmovej dvojice podobne, slabšia trojka a nehorázne primitívna štvorka a päťka. Nesympatický a nepozerateľný Archie Yates žije v rovnakom meste ako Kevin. Zaznie nám známa úvodná skladba z pôvodných filmov. Dokonca sa tu objaví pôvodný starší Kevinom brat Buzz, no tu aj spojitosti s pôvodným filmom končia. Nenadväzuje na ich pôvodnú kvalitu a ani veľmi na význame. Film je plný nepravdepodobných situácií, hlúpostí, predvídateľného obsahu.

Na Vianoce radšej Home Alone klasiku

Čoskoro sú tu Vianoce, my si budeme opäť môcť vychutnať pôvodné dva filmy ako súčasť našich televíznych Vianoc. Zostáva nám len dúfať, že si Home Sweet Home Alone nechá Disney pre svoje kanály a nebude týmto odpadom špiniť televízny éter. Varovné signály, že verejnosť nový film neprijme, boli a prichádzajú aj teraz v hodnoteniach. Disney je však spokojné. Aj zlá reklama je reklama a zisk sa dostaví tak či tak.