Recenzia: Film Sám doma 4 je utrpenie. Odpad a pohroma v jednom

Ak sa hovorí o slabom odvare, prípad Sám doma 4 je extra slabým odvarom z pôvodného „Sám doma“. Filmová štvorka, ktorá ťaží zo slávnej dvojice filmov, sa svojim spôsobom drzo vracia ku Kevinovi, ku konkrétnej rodine, a aj k jednému z dvojice vlamačov, k Marvovi. Primitívnejší a odfláknutejší film však v tohtoročnom vysielaní nenájdete. Kým tretí diel síce prevzal logo a akúsi tematiku, ktorú sme si zamilovali, aspoň nepoužíval Kevina a konkrétnu rodinu, keď hlavný predstaviteľ Kevina Culcin v treťom diely jednoducho nebol. Štvorka stavila nepochopiteľne na návrat postáv, ale s inými hercami. Marv stvárnený prehnane afektovaným a komickým ksichtom má tentoraz spoločníčku Veru a vykradnúť idú honosný dom, kde má prespať kráľovská rodina. Už od prvých minút filmu. Najväčší gól je Kevin a jeho rodina.

Návrat ku Kevinovi

Televízne vysielanie filmu so slovenským dabingom bolo prekvapenie. Film, ktorý sa pre svoju hodnotu nedostal do pozornosti a vieme o ňom náhodou, naozaj nenadchol v ničom. Príšerné utrpenie pri jeho sledovaní začína už na začiatku. Logo, ktoré veľmi dobre poznáme z predošlých HOME ALONE, sa objaví s číslom štyri. Chýba slušná filmová grafika, poriadny font úvodných titulkov. V prípade Sám doma 4 sa ihneď po logu objaví font ako z Rosamundy Pilcherovej na TV DOMA a hneď dej. Herecké výkony hodné amerických televíznych lacných filmov prezradia, že ide o mamičku a tri deti.

Prekvapenie sa koná, keď sa začnú deti medzi sebou nazývať. Buzz? Starší brat, ktorý šikanuje mladšieho sa volá Buzz? Tak ako v prvom Sám doma? Keď on späť nazve malého chlapca Kevinom, zapne vám žiarovka nad hlavou. Filmári nepoužili len krstné mená, ale aj reálny príbeh z minulosti. Samozrejme, len naozaj niečo, čo sa filmárom hodilo, kým na niečo iné celkom pozabudli. Zabudlo sa na druhý diel, ako aj na fakt, že Kevin bol blondiak. Sám doma 4 je akýsi podivný návrat len v niečom. Kevin je menší. Má celkom inú farbu vlasov, správanie, chýba tomu osobitné kúzlo, nejaká hodnota a vôbec chuť to pozerať. Jeho otec sa však rozvádza a tak tohtoročné Vianoce strávi v inom dome, špeciálne vybavenom technológiami u jeho priateľky. Kevina Buzz tyranizuje a tak Kevin odíde sám taxíkom k otcovi a jeho priateľke, ktorí majú záhadne pripravenú detskú izbu pre náhodného prišelca. Dokonca je rozsvietená a na veľkých obrazovkách spustené hry majú svoje demovideá, aby sa ukázali ako super akčné.

Keď sa na scéne objaví zloduch Marv, trvá to nejaký čas, než pochopíte, že má ísť o postavu Marva zo Sám doma 1 a Sám doma 2. Odrazu je to ukecaná postava, ktorá je odhodlaná ako veľký šéf do všetkého. Chýba akákoľvek podobnosť s pôvodným Marvom. Chcú uniesť syna kráľovskej rodiny, ktorá sa má prísť pozrieť na návštevu. Marv s priateľkou má v dome spojenca, vďaka ktorému sa dostane cez ochranu, ba dokonca príde do domu 3x a vždy pred očami malého Kevina. Pár krát ich Kevin zdrží, no žiaden dej sa nekoná. Nie je schopný volať políciu, poriadne argumentovať, koho našiel, nikto mu neverí. Chlapec sa nijako nepripravuje na ich príchod, nedeje sa nič. Neexistuje žiaden posun. Nakoniec sa koná happy end, ktorý nedokáže naplniť očakávania ani toho 10 ročného a ani 12 ročného. Najmä tak skoro po odpozeraní Sám doma 1, Sám doma 2 a Sám doma 3 počas týchto sviatkov.

Hlúposť

Príbeh v nedomyslených častiach doslova vytáča desaťročného diváka, 12 ročného diváka aj 30 ročného diváka.

Telefonát, ktorý začne chrčať v presnom nechcenom momente je krásna náhoda. Všetko to, ako bude po tretej návšteve zneškodňovať zloduchov je groteska. Marv s priateľkou oblečení ako čašníci, kým ona strapatá a on v čiapke v štýle „nenápadný vlamač“, svietia ako majáky na pobreží a predsa to má divák brať ako výborné maskovanie. Kým Sám doma 1 a 2 boli premyslené a zábavné triky a aj Sám doma 3 bol zábavný, prípad Sám doma 4 nie je vôbec tak zábavný, priateľský a milý. Chýba vianočná atmosféra. Objavuje sa tu niekoľko podivných náznakov prvkov, ktoré musia byť v každom americkom filme: 1. Ospravedlnenie za chyby, 2. Poučenie, 3. Poukázanie na významu rodiny, 4. Šťastný koniec, 5. Návrat odlúčených rodičov k sebe.

Záver? Opakované utrpenie

Zneužitie loga, názvu a príbehu prvých dvoch filmov do taj primitívneho až sprostého filmu, by malo byť trestným činom. Rovnako ako pre televíziu JOJ nasadiť takýto film v čase, keď nie je v TV nič iné. DVD obal filmu zobrazuje chlapca v rovnakej póze, ako má Culcin ak Kevin na plagáte prvého filmu. Pokúša sa podobať, ale je to skôr „fail“.

Film je šialenstvom, v závere ubližujúci priateľke Kevinovho záletného otca bez toho, aby sama za niečo mohla a kráľovská rodina nakoniec odchádza do chudobnejšieho domou Kevina, jeho súrodencov a mami s vracajúcim sa otcom. Skôr ako si uvedomíte, že toto utrpenie skončilo, JOJ púšťa do zbláznenia opakované reprízy už smrteľne nudnej Československo hľadá Superstar. Je nepochopiteľné, koľkokrát a koľko rokov nám JOJ vnucuje reprízovanie tejto šou… do zbláznenia. Výhrou v danom momente nie je ani Markíza, ktorá v rovnakom čase už po tretí krát vysiela československú rozprávku Tri želania.

Sobotné ráno tak bolo utrpením opakovaným.

Pozor, hrôza na záver, nakrútili aj Sám doma 5 a JOJ to plánuje vysielať na svojom WAU. Dokonca do ukážky uviedli hudbu z prvého filmu. Je otázne, či vôbec patrí aj k piatemu filmu.

Režisér: Rod Daniel (režíroval napríklad Beethowena 2, po tomto filme s kariérou skončil)

Hrajú: Mike Weinbergu, French Stewart, Missi Pyle (z náma z Dva a pol Chlapa alebo z nového stvárnenia Willieho Wonku a továrne na čokoládu,), Jason Beghe, Erick Avari (Otec Šarí v seriáli Star Gate), Barbara Babcock, Joanna Going, Clare Carey… mená zväčša naozaj nič nehovoria.

Rok výroby: 2002

Do sveta uviedlo: Disney, prekvapivo…