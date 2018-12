Podvodníci vo svete: vreckoví zlodeji a falošný hrdina

V rámci nášho seriálu venovanom podvodníkom v reálnom neinternetovom svete sa dnes budeme venovať vreckárom. Vreckár využíva nepozornosti, prekvapenia, rýchlosť, aj umenie pohybu rúk. Ovláda záhyby šiat, dalo by sa povedať, že niekedy aj strihy kabátov, ale dokáže otvárať tašky aj vrecká nepozorovane. Niekedy im stačí len šťastie, alebo tlačenica tak, ako tomu je na Vianočných trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave. Partie spoluobčanov sa tam v uplynulých niekoľkých rokoch rozpŕchli medzi ľudí a vracali sa s rôznymi úlovkami. Tie si následne delili medzi pódiom a vianočným stromčekom (2014-2016). Vianočné trhy sú však celkom iným prípadom ako tie vo svete.

Na preplnených uliciach sa na americkom kontinente objavuje už azda jedno celé storočie spojenie zlodeja a falošného hrdinu. Sú totiž dvaja, ktorí si na obeti vyskúšajú svoj trik a zarobia v konečnom dôsledku obaja.

Vreckár a falošný hrdina

Dvojica spolupracuje. Kým prvý okradne svoju obeť a uteká, čaká, že za ním bude utekať aj okradnutá osoba. V dave sa však náhle objaví záchranca, ktorý vybehne proti páchateľovi a niekde v diaľke ho chytí. Pre lepší vizuálny dôkaz, kto je záchrancom môže ísť o park, aby mala obeť dobrý výhľad na „súboj“ zlodeja a „záchrancu“. Zlodej je zrazený k zemi, ukradnutá kabelka je zachránená, útočník uniká. Čo je však hlavné, falošný záchranca sa vracia s ukradnutými vecami za obeťou. Tá je zaslepená radosťou a šťastím, že nič sa nestratilo. Otrasný zážitok však hovorí, že je dobré sa odvďačiť. O to viac, ak má záchranca zranenie, kríva, alebo krváca.

Obeť so zachránenou kabelkou tak môže pokojne vystupovať ako vďačný človek. To znamená, že sa bude chcieť odvďačiť za zachránené doklady a peniaze. Takéto divadielko môže priniesť odmenu v podobe pár desiatok dolárov. Avšak aj to sú ľahko zarobené peniaze, ktoré si neskôr páni rozdelia. Bohaté paničky venčiace psov, kvôli ktorým nebudú utekať, boli vždy veľmi ľahkou a aj v konečnom dôsledku aj štedrou obeťou.

Upozornenie: články venované podvodníkom sveta nie sú návodom na podvody na Slovensku. Upozorňujú na prípady, ktoré po celé desaťročia fungujú vo svete a pred ktorými je potrebné mať sa na pozore.