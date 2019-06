Kybernetická kriminalita: Ako stotožniť / nájsť niekoho podľa IP adresy?

Je pravdou, že čokoľvek na internete spravíte, zanechávate dátovú stopu. V kybernetickej kriminalistike sa IP adresa používa ako kľúčový rozpoznávací znak. No ideálne, ak je v spojení s mobilným telefónom. Každý, aj keď vymeníte SIM kartu, má svoj jedinečný IMEI kód, spojený s vysielačom. Verejnosť nikdy presne nevie, čo všetko o ňom technológie vedia. V prípade veľkej potreby zvládajú mnohé systémy presne identifikovať zariadenie, z ktorého sa vykonal útok, či patrí útočníkovi.

IP adresa sa zaznamenáva všade

Každá návšteva stránok, fór, diskusia, prispievanie do komentárov, či prihlasovanie do banového software… Všade sa zaznamenáva IP adresa. Nie len tak pre parádu, ale najmä pre bezpečnostné zabezpečenie. IP adresa nám umožňuje rozlišovať aj krajinu, takže je pokojne možné podľa nej rozlíšiť, odkiaľ z ktorej krajiny ste. Podľa toho sa môže zachovať aj systém pristupovanej stránky (zmena jazyka, peňažnej meny, časová zóna). Stránky môžu byť pre niektoré krajiny blokované. To využívajú portály, ktoré sú pod útokom spamu a hackerov. Takže povolia vstup napríklad len americkým IP adresám kvôli Googlu a slovenským s českými.

IP adresa sa zaznamenáva preto, aby bolo možné odhaliť diskutéra, hejterov, útočníkov, páchateľov trestných činov… Môžeme celkom odignorovať bezpečnosť v tomto smere. IP adresa sa totiž môže zaznamenávať aj preto, aby samotný systém vedel rozoznávať používateľov, opakované prihlásenia, či náhle skoky medzi Slovenskom a Panamou. To je jasný príklad, že sa k účtu dostal niekto, kto cestuje rýchlosťou svetla, alebo jednoducho hacker prenikol do účtu.

Trestné činy: pri vyšetrovaní používajú stopovanie IP adresy

Mnoho ľudí si myslí, že na internete zakryjú svoju totožnosť za anonymitou. V skutočnosti však postačí polícii väčšia angažovanosť a ak chcú, vedia veľmi presne, kto je autorom výhražného emailu, príspevku, nenávistného komentáru a pod. Aj komunikácia na Facebooku zanecháva IP adresy v systémoch samotného Facebooku.

Druhá vec je, či má polícia na toľko voľné ruky a je záujem aj nadriadených nad vyšetrovateľom, aby sa požiadal Facebook o pomoc pri zdelení IP adresy. Nie, bežné to nie je a ako je známe, Facebook je zahltený žiadosťami polície z celého sveta pre rôzne pokusy a manévre jednotlivcov. Trvá mu mnoho vecí dlho. Veď sami vieme, koľko pedofilov, šialencov, vydieračov a úchylov sa pohybuje na serveroch Pokecu a Facebooku, no stále sa s nimi veľa nerobí.

Ak má policajný vyšetrovateľ IP adresu, dokáže následne viac. Pomocou jej poskytovateľa a času prístupu, vie získať viac podrobností. Oslovuje mobilného operátora, alebo lokálneho poskytovateľa internetu, presnú stránku (server, alebo aplikáciu) a čas – čo sú údaje, vďaka ktorým je možné zistiť, kto kedy dané miesto navštívil.

Ako nájsť, respektíve stotožniť páchateľa podľa IP adresy?

Ak už máte IP adresu, odchytili ste ju, alebo ste sa k nej dostali ******* spôsobom, potom je vám ako údaj v celku takmer zbytočný. IP adresa, ktorá vám odhalí názov spoločnosti, funguje pod nejakou doménou, niečo napovie. No nepovie ktorý konkrétny zamestnanec je zanechávateľom danej IP adresy, alebo ich klient. Pri stopovaní a stotožnení IP adries nástrojmi, ktoré sú dostupné verejnosti, sa totiž dozviete len niečo o poskytovateľovi a krajine.

http://whois.domaintools.com/ – Aplikácia pre zistenie krajiny a poskytovateľa internetovej služby s kontaktmi.

https://whatismyipaddress.com/ip-lookup – podobná a zjednodušená služba, môže zobraziť aj mesto

https://www.showmyip.gr/locate-ip-address/ – nástroj na zobrazenie vašej IP adresy, alebo hľadanie inej

Z IP adresy nevyčítate viac ako je lokalita a poskytovateľ. Prípadne zistíte aj to, v akej sérii IP adresa je, či má viacero čísiel za sebou. Reálne verejnosť nedokáže stotožniť konkrétnu osobu. Sofistikované útoky hackerov dokážu do konkrétnej IP adresy preniknúť a ďalšími manévrami spresniť umiestnenie jej počítača. Meno zanechávateľa dátovej stopy však stále nezistíte. Len výnimočne je IP adresa viazaná na jeden počítač a jediného držiteľa.

Bežne menom používateľa, či oficiálneho vlastníka zaplatenej služby a internetového prístupu, disponuje len jej poskytovateľ. Poskytovateľ ako Orange, Telekom, Slovanet, Nextra, O2, UPC, Antik, Radiolan, Datalan, Vnet a stovky ďalších veľkých a drobných poskytovateľov, má tieto údaje a v zmysle zákona ich chráni. Za žiadnych okolností takáto spoločnosť údaje o držiteľovi a pridelenej IP adrese neodhaľuje verejnosti bez súdnej výzvy. Aj polícia teda musí vynaložiť priveľké úsilie, aby stotožnila konkrétne IP adresy a až na základe poverenia vyššej úradnej moci.

Pre doplnenie:

POZNÁMKA: ak vás niekedy niekto žiada o to, aby ste pod jeho konto pridali komentár, alebo umiestnili nejaký text namiesto neho, robí to len preto, že nechce zanechať záznam o svojej IP adrese. Akýkoľvek postih, či riešenie problému pre daný komentár sa následne presúva na vás.

POZNÁMKA: nikdy nepotvrdzujte overovacie emaily za niekoho iného. Overením emailov, či emailových adries cez overovací link totiž vytvoríte záznam o svojej IP adrese. Hoci by sa páchateľ a žiadateľ o toto potvrdenie sám prihlásil cez nejaký iný počítač, prípadne zneužívanie daného konta na ilegálne aktivity a ďalšie riešenie IP adries by opäť prilákalo pozornosť aj k Vám. Mimochodom, je to podobné, ako ochranné SMS na Bazoši. Ak vás niekto žiada o poslanie ochranného kódu, zrejme to nerobí bezdôvodne. Takmer všetky prípady vedú k maskovaniu svojej identity, podvodom a preneseniu zodpovednosti z overeného čísla na vás.

POZNÁMKA: pokiaľ ste boli obeťou trestného činu na internete, vždy do trestného oznámenia na polícií uvádzajte kompletné informácie, všetky texty a správy, odosielateľa a všetky tvary mena, ako ich používateľ uvádzal. Aj v prípade, že meno zmenil. Kľúčové je, aké meno používal v danom čase o danej hodine v daný deň.



Autorov článok vychádzajúci z praxe. Môže byť dodatočne aktualizovaný, či doplnený.