Avokádo sa dá pestovať aj doma na Slovensku. Čo na to potrebujete?

Avokádo, považované za jednu z najzdravších plodín na svete, je druhom ovocia, ktorý má využitie ako zelenina. Prerastená bobuľa s veľkým jadrom vo vnútri je plodom stromu hruškovca amerického (persea americana), ktorý patrí do čeľade vavrínovitých. Jeho domovina je v Južnej Amerike v rôznych mokradiach a močarinách, no práve zásluhou Indiánov sa však začalo s jeho pestovaním aj v úrodných, no nepremáčaných pôdach. Avokádo je jednou z plodín, ktoré sa do Európy dostávali len postupne a v našich končinách nebolo ešte niekoľko storočí známe a používané.

Najmä nejde o plodinu, ktorá patrí medzi vhodné do našich klimatických podmienok. Aj to sa však rozvojom záhradkárstva, záujmu o pestovanie a najmä záujmu o zdravú výživu postupne mení.

Avokádo vo svete a jeho pestovanie

Dorastá do výšky 15 až 20 metrov vo voľnej prírode, na plantážach šľachtené produkčné stromy dosahujú aj hospodárnejšiu výšku okolo 5 metrov. Zasadené avokádo zo semienka, ktoré má dobré podmienky pre svoj rast, prežije aj vaše deti. Vo svete sa pre avokádu vyklčujú rozsiahle plochy, len aby sa budovali avokádové plantáže. Je to iróniou, keďže táto plodina sa vo svete spája s ekológiou a zdravou výživou ako s jednou z najpopulárnejších plodín vôbec. Pestuje sa v južnej Európe, kým na Slovensku takmer výhradne len v skleníkoch, zimných záhradách a svetlých verandách.

Oveľa vhodnejšie je avokádo pestovať ako hotový stromček, ktorý má dostatočne silné korene a vhodnú nádobu. Hotový stromček sa dá zakúpiť v záhradníctvach. V časoch obmedzení je dobré riešenie si stromček objednať rovno s kontajnerom, v ktorom ho môžete ponechať, kým mu nenájdete vhodnejšiu nádobu. Avokádo sa dá naozaj pestovať aj v slovenských podmienkach, no je na to potrebné splniť niekoľko podmienok.

Podmienky pestovania avokáda v domácich podmienkach

Zo semienka sa dá avokádo vypestovať jednoducho, hoci ide o veľmi zdĺhavý proces. Na začiatku správne avokádo otvorte a nezničte semienko. Semienko vtlačíme z troch štvrtín do mäkkého vlhkého substrátu a mierne ho narežeme zospodu. S tým veľmi opatrne. Substrát je nutné udržiavať vlhký, nie premočený a na svetlom mieste. Semienko má malý výčnelok, klíčok, ktorý sa nesmie poškodiť, pretože z neho vyrastá mladá rastlina. Klíčok musí smerovať nahor. Ak nebude a rastline sa bude napriek tomu dariť, bude výrazne pokrivená a ako strom môže byť deformovaná. Zo semienka rastie pomaly a odporúča sa preštiepiť s inými odrodami, či odrezkami od skúsených pestovateľov. Ak si kupujete hotový strom, odpadáva vám podstatná náročná časť z úvodu a niekoľko rokov čakania.

Hotový strom je napríklad v ponuke na zahradnici.sk, s výškou 100 až 140 centimetrov nad zemou, pričom sa do tejto výšky nepočíta kontajner a korene. Vy ako pestovatelia však musíte počítať s tým, že rastlina má hlboké korene a tým pádom je náročná na črepník s vyššou hĺbkou. Aj ptri svojom raste bude vyžadovať hlbší črepník. Keďže ide o druh vavrínového stromu, á krásne listy, ktoré môžeme pre ich celoročné olistenie považovať za strom okrasný. Nie však do nášho exteriéru. Strom nie je mrazuvzdorný, keďže mínusové teploty nezvláda dobre. Pestovať ho však môžeme v rovnakých podmienkach ako sa pestujú citrusy, citróny a pomaranče. Tie sú populárne medzi slovenskými pestovateľmi so skleníkmi. Na Slovensku z neho veľký strom nebude, no rodiaci ker z neho získať môžete. Niekoľko odporúčaní je aj priamo na stránke predajcu (zahradnici.sk).

Strom nie je na pestovanie náročný

Ak máme priestor pre takéto pestovanie, ale pokojne môže ísť aj o priestor vo svetlých priestoroch vlastného domu, nepredstavuje pestovanie avokáda žiadne ťažkosti. Rodenie plodov je však možné očakávať po viac ako piatich rokov a len pri stromoch, ktoré pestujete v skleníku a počas teplých dní stromu doprajete včely, alebo iný hmyz, ktorý sa postará o opelenie jemných kvietkov.

Úspešnosť zmeny kvetu na ovocie je nízka, no kvalitnú úrodu posilníte, ak máte aspoň dva avokádovníky – hruškovce americké pri sebe. Z dvoch stromov nemožno čakať úrodu, ktorú budete hneď ponúkať vo svojom okolí ako zásobu avokáda, no ich pestovanie je najmä o vášni a pocite z vlastného vypestovaného ovocia. Najmä nie každý sa pochváli, že to avokádo na stole si vypestoval sám a nemusel brigádovať v Španielsku, či pre avokádo v juhoamerickej domovine.