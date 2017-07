Avokádo, nenápadné, ale zdravé ovocie z čias starých Indiánov - ZN.SK

Avokádo je exotický plod, aj v našich končinách obľúbená prísada do nátierok, využívaná v kozmetike, no hlavne v zdravej výžive. Avokádo nemá tak výraznú chuť, ako iné druhy ovocia. Napriek tomu si nachádza svojich priaznivcov. Je to najmä pre obsah látok, ktoré obsahuje.

Čo je avokádo?

Avokádo je strom, ktorý pochádza z Strednej Ameriky a Mexika a je zaradený medzi kvetinové rastliny Lauraceae. Avokádové ovocie je tiež označované ako mastné ovocie stromu avokáda, ktorý je vo vedeckých kruhoch známy ako Persea americana. Avokádo je bohaté na mono-nenasýtené tuky, ktoré robia jeho textúru krémovou a hladkou. Avokádo môže mať jedinečný výživový profil, ak vezmete do úvahy skutočnosť, že obsahuje veľa vlákniny, vitamínov a minerálov, ako je vitamín K, vitamín E, vitamín C a B-vitamíny, draslík a meď.

História avokáda

Slovu “avokádo” sa hovorí, že pochádza z náhuatlského slova “ahuacatl”, čo znamená “semenník”. Je zrejmé, že popisuje tvar ovocia a pravdepodobne sa týka potencie avokáda, o ktorom sa predpokladá, že je afrodiziakum. Stredoameričania objavili toto ovocie a avokádo bolo dlhodobo súčasťou mexickej stravy. Vždy, ak hovoríme o mexickej gastronómii a mexickej kuchyni, hovoríme vlastne o Aztéckej kuchyni. Neskôr kmene ako Máyovia a Olmékovia domestikovali tento strom a pestovali vlastné ovocie avokáda. Prví Európania jedli avokádo v 16. storočí. Keď ľudia v Európe a Severnej Amerike spoznali toto ovocie, opísali tri hlavné typy avokáda: guatemalský, mexický a západný indický.

Nutričné hodnoty

Avokádo sa skladá zo 73% z vody, 15% z tuku, 8,5% zo sacharidov (väčšinou vlákniny) a 2% z bielkovín. Polovica avokáda obsahuje 109 kalórií, čo sa rovná 160 kalóriám na 100 gramov.

Sacharidy

Avokádo obsahuje malé množstvo cukru v porovnaní s iným ovocím. Polovica avokáda obsahuje len 0,5 gramu cukru v troch hlavných formách: fruktóza, glukóza a galaktóza. Čisté stráviteľné sacharidy vážia len 1,8 gramov na každých 100 gramov avokáda. Vzhľadom na nízky obsah cukru sa očakáva, že avokádo bude mať veľmi nízke skóre glykemického indexu, čo znamená, že by nemali vo veľkej miere zvyšovať hladiny cukru v krvi.

Vláknina

Polovica avokáda poskytuje podstatné množstvo, 4,5 gramov, vlákniny. Vláknina zohráva dôležitú úlohu ako zložka stravovania a prináša mnoho zdravotných výhod. Je schopný regulovať chuť do jedla, kŕmiť priateľské baktérie v čreve a znižovať riziko mnohých ochorení .

Tuk

Avokádo je veľmi neobvyklé ovocie, pretože je plné mono-nasýtených mastných kyselín v takom množstve, aké v iných plodoch nenájdete. Jednou z najpočetnejších mastných kyselín je kyselina olejová a možno ju nájsť aj ako hlavnú zložku olivového oleja. Kyselina olejová bola spojená so znižovaním zápalu a priaznivými účinkami na rakovinu.

Zdravotné prednosti avokáda

Zdravé pre srdce

Podľa registrovanej dietetickej organizácie Patricia Groziak, MS, RD, s Avocado radu Hass, avokádo obsahuje 25 miligramov prírodného rastlinného sterolu nazývaného beta-sitosterol. Pravidelné konzumácie beta-sitosterolu a iných rastlinných sterolov sú vnímané ako pomôcky pri udržiavaní zdravých hladín cholesterolu.

Spôsobuje sýtosť a chudnutie

Existuje mylná predstava o avokáde a ich nepriaznivých účinkoch, pokiaľ ide o chudnutie. Niektorí ľudia si myslia, že v diétach s nízkym obsahom kalórií by sa malo zabrániť konzumácií avokáda, pretože majú vysoký obsah tukov. Pravda je však opakom, konzumácia a začlenenie avokáda do vašej stravy nebude brániť v tom, aby ste schudli. V skutočnosti pridávanie avokáda do jedál pridáva pocit väčšej sýtosti, čo nakoniec zníži vašu túžbu jesť.

Bolo dokázané, že podobné jedlá bez avokáda nespôsobujú toľko sýtosti. Berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti, je zrejmé, že avokádo môže byť vynikajúcim doplnkom účinnej diéty na zníženie telesnej hmotnosti. Navyše, čo robí avokádo jedným z chutných jedál je skutočnosť, že má vysoký obsah vlákniny, málo sacharidov a nezvyšuje hladinu cukru v krvi.

Obsahujú viac draslíka ako banány

Draslík je živina, ktorej má väčšina ľudí nedostatok. Táto živina pomáha udržiavať elektrické sklony v bunkách tela a slúži k rôznym dôležitým funkciám. Avokádo obsahuje veľa draslíka . 100 gramov avokáda obsahuje 14% draslíka, v porovnaní s 10% banánmi, čo sú najznámejšie plody pre ich objem draslíka a typický príklad používaný aj pri zdravej výžive, pokiaľ hovoríme o hladine draslíka vôbec. Menej sa spomína avokádo, pretože ešte stále nie je tak veľmi bežné a dostupné, ako sú banány.

Pripravila Veronika