Ako vytvoriť outfit na mieru za pár minút? Základ je si upratať - ZN.SK

Aj pri pohľade do plnej skrine sa mnohí z nás stretávajú s veľkým problémom – čo si obliecť? Poznáte to, skriňu nedokážete ani poriadne zavrieť, no zároveň stále nemáte čo na seba.

Problém „nemám čo na seba“

Tento problém začína pri preplnenom šatníku. Aj vy máte v skrini nohavice, do ktorých raz určite schudnete, alebo kabát, ktorý sa raz vráti do módy, či tričko, ktoré ste mali oblečené na prvom rande? Ak ste na tieto otázky odpovedali áno, je nevyhnutné sa takýchto kúskov zbaviť. Nielenže nimi uberáte priestor v šatníku pre vašu kreativitu či fantáziu, no zároveň sa tak v ňom omnoho vhodnejšie kúsky ľahko stratia.

Základom je teda zadefinovať si, čo skutočne v šatníku potrebujem a to doplniť. „To je tiež vec, ktorú pomáham ľuďom uvedomiť si. Ako profesionál s nadhľadom viem razom posúdiť, kde je problém „nemám čo na seba“ zakopaný a to takmer ihneď po otvorení skrine“ hovorí štýlmejkerka Marcela Špalková. Pri definovaní pomôže spomenúť si na situácie, v akých sa problém „nemám čo na seba“ objavil a porozmýšľať, čo si kúpiť, aby sme sa mu dokázali vyhnúť. Pretože možno zistíte, že síce na ihrisko s deťmi máte dosť oblečenia, ale do divadla, na večeru, alebo len do práce „nemám čo na seba“.

Nové kúsky = vyriešený problém? Ani náhodou!

Častokrát však ani veľa nového šatstva nedokáže vyriešiť náš problém, práve naopak, ponoríme sa doň, ako do našej plnej skrine, ešte hlbšie. Treba si uvedomiť, že nejde o veľkosť nášho šatníka, ale o to, či sa jednotlivé kúsky ľahko kombinujú.

Nie každý z nás je však módny guru a dokáže odhadnúť, čo mu dokonale pristane, v čom vynikne jeho krása, a v čom sa zároveň budeme cítiť pohodlne a príjemne. Poďme si to teda úplne uľahčiť. Ako sa máme vo farbách a strihoch perfektne orientovať? Dnes už máme k dispozícii radu odborníkov, ktorý vám na mieru vytvoria či už strihovú, ale aj farebnú typológiu.

Jednou z nich je aj Marcela Špalková: „Mojich klientov nielenže prevediem farebnou či strihovou typológiu, ale zároveň im pomáham ich šatník vytriediť. Behom pár hodín im nakombinujem aj 30 nových outfitov, ktoré im uľahčia a zjednodušia ranné rozhodovanie čo si obliecť.“

Pre nový outfit teda nemusíte hneď utekať do obchodu. Niekedy si stačí len pretriediť šatník. Okrem miesta na poličkách to má aj ďalšie plus – vo svojom šatníku získate väčší prehľad a tak vám bude prirodzene pripadať, že zrazu máte viac vecí, ktoré si môžete obliecť.

A ak sa aj napriek tomu poddáte nákupom či vianočným výpredajom, so strihovou a farebnou typológiou dokážete ušetriť veľa času a peňazí. Kúpiť si nové kúsky určite poteší, avšak treba myslieť dopredu a zamyslieť sa, či sa vzorované pritesné nohavice, alebo kvetinová sukňa hodia k tomu novému káro tričku, ktoré je dokonca v zľave.