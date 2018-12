Inštaláciu nástennej klimatizácie sa oplatí prenechať odborníkom. Prečo?

Rozhodli ste sa pre nástennú klimatizáciu a premýšľate, že si ju zabudujete sami? Pozor. Inštalácia jednotiek sa môže skomplikovať a stáť veľa zbytočných peňazí a nervov.

Zapojenie klimatizačného systému nie je len tak

Systém sa skladá z vonkajšej jednotky a jednej alebo viac vnútorných jednotiek podľa rozmiestnenia vášho interiéru. Spotrebiče spája medené potrubie napojené tzv. pertlami a špeciálnym zváraním odolným voči vysokým teplotám.

Vonkajšia jednotka vyžaduje silové elektrické napájanie. Pri zapojení sa musí šikovne vyriešiť aj odvod kondenzátu. Niekedy je lepšie vyviesť ho von, inokedy do odpadu. Najlepšie riešenie vám navrhne špecializovaná firma na inštalácie klimatizácií. Jej skúsenosti využijete už pri výbere jednotiek – iné sa hodia do spálne, iné do kúpeľni či kuchyne.

4 výhody odbornej inštalácie klimatizácie

Vyhnete sa chybám, ktoré môžu viesť k zbytočným výdajom za opravy či energie, v horšom prípade až k zlyhaniu systému.

Ušetríte veľa času a nervov.

Odborník odhalí prípadnú chybu ešte pred spustením a zaistí výmenu dielov.

Dostanete cenné informácie k ovládaniu systému a pravidelnému servisu.

Plánujete stavbu domu? Klimatizáciu zohľadnite už v projekte

Po dohovore s odbornou firmou sa rozhodnete, koľko klimatizačných jednotiek si zaobstaráte, do akých izieb a kam ich umiestnite. Na základe rozmerov miestností, počtu okien a približnej vzdialenosti medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou navrhne ideálne riešenie, ktoré zaistí hladký priebeh inštalácie aj úsporný chod. Hotový návrh vrátane softwarovej podpory predloží vášmu projektantovi.

Chcete rozložiť výdaje? Riešte najskôr rozvody

Inštalácia klimatizačného systému sa dá vyriešiť aj dvojfázovo. Pri stavbe zabezpečíte rozvody a inštaláciu spotrebičov odložíte na neskôr. Vyhnete sa tak budúcim stavebným úpravám vo vnútri aj na záhrade nového domu.

Ako sa o jednotky starať?

Inštaláciu klimatizácie nechajte radšej na odborníka. Nasledujúce úkony ale bez problémov zvládnete sami:

Cca 2× do roka vy čistite vnútorný filter , ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu. Vybratie filtra a aj jeho umytie je veľmi jednoduché a rýchle.

, ktorý zachytáva nečistoty zo vzduchu. Vybratie filtra a aj jeho umytie je veľmi jednoduché a rýchle. Umyte jednotku aj zvonka od usadeného prachu. Postačí vlhká utierka, ktorou povrch zľahka zotriete.

Sami zvládnete aj zbežnú revíziu. Skontrolujte otvor pre prívod a odvod vzduchu, odvod kondenzátu, istič a elektroinštaláciu. Zbavte prachu aj vonkajšiu jednotku a jej okolie.

Väčšiu revíziu – ideálne 1× do roka – prenechajte odbornému servisu klimatizácií. Skontrolujú aj kompresor, ktorý predstavuje srdce každého chladiaceho systému. Pri odbornej inštalácií a pravidelných kontrolách vám jednotky dobre poslúžia najmenej 15 rokov.