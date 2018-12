Recepty: Inšpirujte sa s horúcou čokoládou s chamallows cukríkmi

December a zima sa už naplno prihlásila o svoje slovo a tak nastala sezóna pre na teplé oblečenie, rukavice a čiapky. Aj tak však človek vonku premrzne. Po prechádzke v sychravom počasí sa preto zahrejte horúcim nápojom. Opäť máme sezónu čajov, punčov, a pre dospelých varených vín a grogu. Deti určite poteší mimo klasický čaj aj horúca čokoláda alebo kakao. Poznáme to z filmov z Ameriky a Veľkej Británie, kde si kakao dozdobujú penovými cukríkmi. Ono to nakoniec nie je len vizuálna záležitosť, ale aj vec chuti a štýlu.

Klasické marshmallow sú pre hrnček s kakaom priveľké. Na trhu sú však aj malé penové cukríky. Od Haribo sú to tie, ktoré nesú názov Chamallows Flowers. Ako anglický názov napovedá, ide o kvetinky rôznych farieb. Tie sú pritom už dnes inšpiráciou pre cukrárov pri zdobení tort, dezertov a rôznych nepečených koláčikov. Torty s tematikou záhrad, kvetov a jari sa dajú ľahko dozdobiť. Alebo ich použijete jednoducho v horúcom kakau. Pozmenia mu chuť a celé to vyzerá inak. Ak ich je priveľa, chce to aj lyžičku na pomoc.

Horúca čokoláda s Chamallows

Ingrediencie :

Kvalitná čokoláda

Smotana

HARIBO Chamallows Flowers

Postup :

Horúcu čokoládu pripravíte jednoducho. Do hrnca s hrubším dnom (dôležité) nalejte smotanu a do nej nahrubo nastrúhajte alebo nadrobno nalámte čokoládu. Za stáleho miešania pomaly zohrievajte, kým sa čokoláda úplne rozpustí a spojí sa so smotanou. Nápoj nemusíte dosladzovať žiadnym cukrom, o to sa postarajú cukríky na hladine. Čokoládu nalejte do hrnčekov a dozdobte cukríkmi, ktoré sa v horúcom nápoji začnú pomaly rozpúšťať.