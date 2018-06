Najväčší žijúci organizmus na svete má neuveriteľných 5,6 kilometrov

Najväčší žijúci organizmus na svete je huba Armillaria ostoyae nachádzajúca sa v Národných lesoch Malheur vo východnej časti štátu Oregon. Huba, hovorovo známa aj ako medová huba, začala v asi období pred 2 400 rokmi rásť z jedinej huby a postupne svojim rastom prechádzala podzemnou na mnoho ďalších stromov. Výsledok? V lesoch narazíte na obrovské množstvo tohto druhu huby, no jej zaujímavosťou je, že ide o jeden organizmus.

Huba, ktorá pokryla obrovskú plochu lesa

Dnes je rozrastená na spoločnom podzemnom základe na ploche 880 hektárov. 5,6 kilometrov súvislý hubový porast siaha hlboko do pôdy až do hĺbky jedného metra, čím ide o navzájom pospájaný organizmus. O tejto prírodnej rarite sa veľa nevie aj preto, že sa nachádza v turisticky menej využívanej oblasti. A na prvý pohľad nevyzerá ako jeden organizmus. Dokázal to až výskum, ktorý potvrdil, že všetky huby majú jedno DNA a pochádzajú z jedného organizmu.

Niečo podobné našli pred dvadsiatimi rokmi aj v štáte Washington, opäť v súvislosti s rovnakou hudbou, avšak “len” na ploche 1500 hektárov a tvorené z viacerých húb.