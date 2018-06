Otroctvo funguje aj v súčasnosti, dokonca priamo na Slovensku - ZN.SK

O otroctve sa dozvedáme na hodinách dejepisu najmä v súvislosti s obchodovaním a vykorisťavaním čierneho obyvateľstva na plantážach na americkom kontinente. Menej sa hovorí o historicky najväčších otrokároch, arabských obchodníkoch, ktorí na otroctve postavili viacero ekonomík a ovládali ním Indický oceán. Už počas II. svetovej vojny prosperoval otrokársky biznis v Sovietskom zväze, kde bolo viac obetí, než na európskom fronte. Stalin posielal ľudí do pracovných táborov už aj za to, že sa niekomu nepáčili.

Menej sa už hovorí o tých otrokároch, ktorí reálne existujú a pôsobia aj dnes. Občasné prípady niekde vo svete, v Afrike v baniach, v Ázii v nepokojne nás neznepokujú. No prípady na Slovensku sú nám ešte bližšie. Neznepokujú verejnosť až do chvíle, než sa otrokárstvo netýka ich blízkych, či vlastnej kože.

Čo je otroctvo a otrokárstvo na Slovensku?

To historické znamenalo vpadnúť do dediny, zajať civilistov, alebo zajať vojakov protivníka. Uväzniť ich a držať ich v zajatí, nechať ich pracovať až do ich smrti, alebo do vykúpenia. To dnešné sa nesie v znamení zajatia a držania do momentu, než človek zomrie, alebo z neho bude zlomená vyčerpaná troska, ktorá nikomu nič nepovie. Len tie menej agresívne formy otroctva sa nesú v znamení drzosti a očakávaní, že otrokárovi nehrozia žiadne následky. Veľa krát je to jeho moc a vyhrážky, ktoré sú zárukou toho, že obeť nič nepovie. Postačí postavenie otrokára a jeho moc. Jeho otázky na kvalitnú poistku, či postrašenie igelitom vystretým v kufri a lopatou, či dolámaním oboch nôh. Nie každý má skúsenosť s otrokárstvom. Nie historickým, ale tým súčasným.

Žobranie

Pounášať sociálne slabších ľudí, ktorí sú neschopní plne vlastného rozhodovania a ich odvlečenie do iného mesta na žobranie, sa možno zdá ako hlúposť. Tento druh biznisu pritom na Slovensku prekvitá. Iní vynaliezaví ľudia, ktorí poznajú prostredie svojich obetí a dokonca neraz aj samotné obete, ich nechávajú žobrať na ulici. Uväznení bez dokladov, pod rôznymi hrozbami a vyhrážkami, napríklad ublížením rodine, chýbajú vo svojich rodinách a v skutočnosti žijú biedny život v inom meste bez pomoci. Pohľad z vonka pohybuje, ako je možné, že nehľadajú pomoc. Sila mocného človeka a jeho slov sa dá považovať za zbraň.

Sexuálne vykorisťovanie

Opäť sú to ľudia najmä zo sociálne slabších vrstiev. Podľa medializovaných pár prípadov, ktoré je možné nájsť, sú to najmä ženy z východného Slovenska. Mladé Rómky, ktoré sú pod zámienkou inej práce nalákané na pekné sľuby. Unášané, alebo uväznené, keď očakávali prácu na západnom, či strednom Slovensku. Veľa prípadov je, kedy sú dievčatá Rómky aj ne-Rómky odvážané mimo hranice Slovenska. Film Pírko v hlavnej úlohe s Dominikou Zelníkovou, dnes Morávkovou ukázal konečne pravú tvár toho, ako to prebieha. Uväznené dievča je po známosti ponúkané klientele v úzkom kruhu, samozrejme za peniaze.

Zdrogované dievča je sexuálnym otrokom. Do svojej smrti, do momentu, než sa mu podarí zázrakom ujsť, alebo do chvíle, než skončí na ulici ako zlomená troska. Nepredstaviteľné a ťažko prežité, pokiaľ sa človeka priamo téma nedotýka. Utrpenie fyzické a psychologické, opakované s vážnymi následkami na duši. Nech bol človek akýkoľvek.

Zamestnanie bez zmluvy

Zamestnávanie bez zmluvy je problémom, ktorý sa dotýka mnohých dôverčivých ľudí. Sezónne práce, rôzne brigády, odvezenie ľudí na okopávanie burgyne, repy, kastrovanie kukurice a po návrate neprichádza žiadna pláca. Sú to ojedinelé prípady, no existujúce. Celkom iné sú práce bez zmluvy, po ktorej človek dostáva len časť dohodnutej sumy, alebo vôbec nič. Nie je dôkaz o tom, že pracoval, nie je dôvod platiť. Práca bez zmluvy, kde mala byť zmluva, alebo podpis zmluvy tak dlho odkladali, než ubehli mesiace a vás vyhodia, nie sú žiaden ojedinelý prípad. Na zmluvu čakajú v práci ľudia v službách, menej v poľnohospodárstve. Koho omrzí čakanie na zmluvu môže odísť, no tým sa ešte viac pripraví o šancu, že dostane peniaze za prvé mesiace.

Obeť sa môže pýtať, nesúhlasiť, vyhrážať sa. Je pre ňu ťažké ale nesúhlasiť, alebo vyhrážať sa následkami. Otrocké zamestnávanie, kde je z platu strhávané za ubytovanie a stravné a nezostáva nič na odloženie do budúcna, musí byť nápadné každému. Problémom je, že najväčšie sebavedomie k uchýleniu sa k obchodovaniu s ľuďmi, majú ľudia, za ktorými niekto stojí. Moc, vynaliezavosť, schopnosť pohybovať sa v nekalých vodách, schopnosť ovládať s ľuďmi, kombinujú s kontaktmi a odvahou konať agresívne, ublížiť. Vaše vyhrážky obete sa rýchlo zmenia na výsmešné vyhrážky ublížením a fyzickou likvidáciou. Účinné a často to celkom postačí na zatvorenie úst obeti.

Zamestnanie s podozrivým pozadím

Zamestnávanie na zmluvu s podivnými čachrami je tiež zaujímavý spôsob, ako zamestnávať ľudí. Kniha Zastavený čas od Tomáša Najta sa napriek svojej zábavnosti dotýka aj prípadov, ktoré si bežný človek ťažko predstaví. Existujú prípady, kedy je zamestnanec vyhodený z firmy, ale sám o tom vôbec netuší. Zamestnanec nedostane dôležitú informáciu, že už vo firme nepracuje, hoci do nej naďalej dochádza. Netuší, že v sociálnej poisťovni má problém, v zdravotnej poisťovni rovnako tak. Slovenské úrady tento problém znásobia. Zamestnania s podozrivým pozadím majú rôzne podoby. Prípady, kedy je človek najatý na lepenie obálok a vysadia ho na odľahlom kopci, aby pásol ovce. Za podozrivé pozadie považujeme čokoľvek, čo sa zmení bez vášho vedomia v pozadí.

Drobní živnostníci

Určitá forma otrokárstva sa objavuje medzi drobnými živnostníkmi. Ich nikto nechráni, nemajú možnosti a prostriedky ťahať sa po súdoch. Sú veľmi ľahkou obeťou. Fungujú na živnosť, murári, remeselníci a mnoho ďalších, ktorých spoja do partie a odrobia si mesiac, či dva bez zaplatenia. Je to pomerne bežné, že robotníci nedostávajú zaplatené. Nedostane zaplatené už vedúci, alebo dostane, no nevypláca živnostníkov. Na Slovensku máme ešte k tomu výnimočnú vec. Dane zaplatíte aj za taký zisk, ktorý ste nedostali, alebo nikdy nedostanete. To štát totiž nezaujíma. Otrokárstvo sa tak násobí aj zo strany štátu.

Pritom riešenia sú. Prísnejšie posudzovanie prípadov otroctva a vykorisťovania by malo byť na začiatku. Iné riešenia už dávno nefungujú tak, ako sa očakávalo. Na Slovensku vás neochráni, ak na vykorisťovateľa podáte po úspešnom úteku trestné oznámenie. Kým začne polícia konať, vyhrážky použitia lopaty v kufri, či ohrozenia rodiny môžu byť naplnené nespočetne veľa krát. A ak aj náhodou nemal vaše doklady, nezabudnite, že podaním trestného oznámenia sa v danom oznámení k vinníkovi dostane zápisnica s kompletnými osobnými údajmi podávateľa oznámenia. Teda aspoň tak to býva, že dostáva ako strana, na ktorú je podávané trestné oznámenie, všetky údaje o podávateľovi. Teda aspoň pred prijatím GDPR. Aktuálnu situáciu nepoznáme.