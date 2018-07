Gastropodnikanie: Odolný nábytok na terasu vašej prevádzky - ZN.SK

Tlačová správa: Nik z okoloidúcich z nej nebude vedieť spustiť oči. Na čo sa skôr pozrieť? Na trendy exteriérové stoličky, pohodlné ležadlá alebo efektné doplnky? Aký nábytok na terasu si vybrať, aby sa práve váš hotel či kaviareň stali lákadlom pre príjemných hostí?

Terasa so štýlovým nábytkom

Vonku vždy chutí lepšie, zvlášť ak sa po dlhom čase umúdri počasie a vzduch tak neodolateľne vonia. Je jedno, či si chceme vychutnať šálku kávy, alebo teplý obed, ak si môžeme vybrať medzi posedávaním v interiéri alebo v exteriéri, väčšinou vyhrá terasa. A chutí nám na nej aj vtedy, keď vonku prší alebo dokonca sneží. Stačí, ak sa máme čím zakryť, nešľahá nám do taniera alebo majiteľ terasu vykuruje. Zariaďujete si terasu alebo vám chýba k aktuálnemu exteriérovému nábytku už len pár imidžových kúskov, ktoré celkový dojem z terasy ešte viac umocnia? Niekedy ide naozaj o detaily.

Najdôležitejšie je mať si kam sadnúť. Podľa veľkosti terasy sa teda rozhodujte medzi sedacími súpravami vhodnými na terasu alebo jednotlivými komponentmi, ako sú exteriérové stoličky na terasu, konferenčné alebo jedálenské stoly, kreslá alebo dvoj- a viacmiestne sedačky. Ako má na druhých terasa pôsobiť? Usilujete sa o prírodný charakter alebo vás lákajú moderné tvary, farby a materiály? Medzi odolným nábytkom vhodným na terasu nájdete množstvo štýlových ratanových, kovových, drevených alebo PVC stoličiek, ktoré veľmi ľahko prispôsobíte vašej prevádzke. I najobyčajnejšie vyzerajúca stolička dokáže vyniknúť, ak je vhodne doplnená o podušku či dokonale ladí so stolom. Ak preferujete luxusne vyzerajúci vonkajší nábytok, skúste dizajnové stoličky, ktoré vás doslova spoja s celou Európou. Materiálové a tvarové prevedenie exteriérových stoličiek totiž výrazne pripomína to, na aké ste narazili pri potulkách v zahraničí.

Nábytok na terasu vyberajte premyslene

Páči sa vám viacero štýlov? To je síce dobre, avšak určite si dajte pozor pri výbere vonkajšieho nábytku na vašu terasu. Keďže bude vašu prevádzku reprezentovať a svojím zjavom druhým naznačí, čo majú očakávať, keď vstúpia do interiéru, mali by ste si dať skutočne záležať na tom, aby pôsobila uhladene a jednotne. Kaviarne, bary a hotelové zariadenia obvykle volia tzv. lounge nábytok, ktorý nemálo pripomína ten, čo máte aj v obývačke. Kreslá, pohovky a stoly sú vyrobené z tak veľmi obľúbeného umelého ratanu, ktorý zoženiete prakticky v akomkoľvek farebnom prevedení. Najčastejšie ho však vídať v prírodných farbách, ako je hnedá, čierna, sivá alebo biela.

Ratanový nábytok na terasu je ľahučký, čo oceníte najmä v prípade, že ho na noc odkladáte dovnútra, a ani jeho údržba vám nedá zabrať. Čím tento odolný terasový nábytok tak náramne pripomína ten, ktorý je u vás doma? Predovšetkým tvarmi a čalúnením, ktoré doslova láka k tomu, aby sme sa pohodlne usadili a zotrvali čo najdlhšie. Priestrannejšie terasy dokonca môžu byť vybavené wellness ležadlami, a tak si na terase hotela môžete po dobrom obede zdriemnuť na slnku. Nezabúdajte však, že terasa získa dušu až vo chvíli, keď je vhodne vybavená doplnkami. Kvetináče obdarené nádhernými rastlinami, slnečníky a svietidlá od výmyslu sveta sa dokážu postarať o tú správnu atmosféru bez ohľadu na to, či je deň alebo noc.