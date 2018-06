Gigantický kvet Titan arum a jeho neobyčajné zaujímavosti - ZN.SK

Titam arum, kvet tiež známy pod svojim latinským názvom Amorphophallus titanum, je najväčším kvetom na svete. Už od dávna fascinuje objaviteľov v pralesoch Indonézie a je cenným obohatením botanických záhrad po celom svete. Niet sa teda čomu čudovať, ak botanická záhrada napríklad v New Yorku je tak nesmierne nadšená z kvitnutia tejto rastliny v jej amerických podmienkach, že dokonca vysielajú kvitnutie a odkvitnutie naživo cez internet, aby si ho mohlo pozrieť mnoho ďalších ľudí.

Gigantický kvet v Guinessovej knihe rekordov

Latinský názov tohto kvetu, ktorý môže presiahnuť na výšku až neuveriteľné tri metre, je zložený z pomenovaní amorphos, phallus a titan, čo znamená neforemný veľký falus z prekladu pôvodných gréckych slov. Jej domovom je zábavná Sumatra a západná Jáva, v ktorých dažďových pralesoch museli mať bádatelia veľké šťastie. Rastlina totiž kvitne len niekoľko hodín a následne kvet odumiera. Rozkvitne zväčša v poobedných hodinách a kvitnutie si drží do noci.

Zaujímavosťou je, že rastlina rastie počas siedmych až desiatich rokov a v rámci vegetačného obdobia sa kvetmi neprejavuje, než vytvorí jeden výrazný, ktorý sa v jeden moment roztvorí, aby ukázal svoju jedinečnosť. Za spomínaný čas môže, ale tiež nemusí vyrásť do kvetu. Kým niektoré kvety dokážu prežiť pár hodín, maximálny zaznamenaný čas je len 2 dni.

Sledovanie online je samozrejme možné na tomto odkaze: https://www.facebook.com/pg/SeekerMedia/videos/

Ďalšou zaujímavosťou je, že tento kvet má niekoľko zápisov v Guinessovej knihe rekordov. Môžu za to aj opakované úspešné snahy pestovateľov a svetových botanických záhrad prekonať výšku kvetu. Opakovane sa premožiteľmi stali botanické záhrady v Nemecku. V americkom štáte New Hampshire bola v roku 2010 predstavená rastlinka, respektíve jej kvet vysoký až neuveriteľných 3,1 metra. Tým sa zapísal na ešte nevedno ako dlho do záznamov Louis Roocciardiello.