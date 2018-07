Obrazy ako súčasť interiéru, aj ako radosť z umenia a investícia - ZN.SK

Všetci, ktorí sa niekedy venovali predaju umenia, sa už určite stretli s otázkami: Ako kupovať umenie? Kedy kupovať? Ktoré diela? Odpovedí na tieto otázky je veľa a každá je v podstate pravdivá. No dôležité sú aj pohnútky pre kúpu umeleckého diela. Sú ľudia, ktorí keď zbadajú obraz, hneď si ho vedia predstaviť na stene vo svojom byte. Iní pri pohľade na umelecké dielo cítia, že ho dielo priťahuje, oslovuje a núti ich premýšľať alebo v nich rozvíri silné emócie.

Nemusia ani vedieť presne definovať prečo, no vedia, že by ich radi vlastnili, aj keď si konkrétne dielo momentálne nevedia predstaviť vo svojom byte, dome či v kancelárii. Preto sa niekedy stáva, že si dielo kúpia a až časom sa rozhodnú, kam dielo umiestnia. Nakoniec existuje aj istá skupina záujemcov o umenie, ktorí kupujú už iba časom a aukčnými spoločnosťami overené diela, pričom nepozerajú na to či sa im dielo páči, alebo nie. Berú ho iba ako investíciu na ďalšie roky, a preto ho uzavrú do trezoru.

Dnešná doba má pre nás dobrú správu!

Keď som vyrastala, vlastniť originálne umenie bolo považované za snobizmus a buržoázny prežitok. V škole nás o hodnote umenia v bežnom živote nenaučili skoro nič, no miesto toho sme boli obklopení propagandou, ktorá bola vtedy považovaná za angažované umenie. Bolo nežiaduce, keď sme hovorili o umení, jeho vystavovaní alebo zbierkach v súkromnom vlastníctve. Z rozprávania svojich starých rodičov a rovesníkov veľa ľudí vedelo, že do roku 1948 bolo vlastníctvo umenia výsadou hlavne vyššej strednej triedy (profesori, lekári, podnikatelia, právnici…) alebo rodovej šľachty.

Od roku 1989 sa to začalo meniť a stále viac a viac ľudí začalo podliehať lákavej predstave vlastniť originálne umelecké dielo. A tu sa dostávame k tej dobrej správe. Na Slovensku trh s umením existuje vo všetkých svojich podobách už niekoľko rokov a máme tu aj inštitúcie, ktoré robia maximum pre jeho prezentáciu. Uveďme si príklad Oravskú Galériu v Dolnom Kubíne, ktorá aj získala titul Galéria roka 2016.

Investícia do umenia

Tento pojem je veľmi expresívny a pojem investícia predstavuje rýchle či významné zhodnotenie. No to sú iba zriedkavé prípady podnikateľských alebo obchodných úspechov, o ktorých sa píše v novinách. Často je to síce iba náhodou, premyslenou špekuláciou alebo sofistikovaného obchodovania, no stáva sa to. Dovoľujem si tvrdiť, že kúpa umenia je pasívnou investíciou, čiže dielo nestráca hodnotu, no nedá sa primárne počítať s tým, že sa vynaložené prostriedky zhodnotia rýchlo a významne.

Ako na investovanie?

Je pravdou, že je iba málo ľudí, ktorí majú prostriedky na tie najdrahšie obrazy. No ani my ostatní nemusíme byť hneď zúfalí. Aj nám sa oplatí kupovať súčasné umenie. Je to z hľadiska investície najspoľahlivejšia cesta. Keď si pozriete obraz, ktorí kúpil za prijateľnú cenu ešte váš prastarý otec od vtedajšieho autora, môže mať teraz niekoľkonásobne vyššiu hodnotu. Uveďme si príklad – umenie skupiny Galandovcov, ktorých obrazy sa dnes predávajú a kupujú za ceny, ktoré sa dajú porovnávať s cenami francúzskych avantgardistov.

Kedysi však bola ich cena iba zlomkom tej dnešnej, pričom to trvalo iba pár desiatok rokov, nakoľko tvorili v medzivojnovom období. Cena diela môže byť o niečo vyššia vtedy, ak umelec dielo vystavoval v renomovaných galériách a za jeho cestou je príbeh. Váš predok autorovo meno vnímal, sledoval jeho cestu a to isté môžete pre svojich vnukov teraz urobiť aj vy. Preto nakupujte aktuálnych autorov, sledujte ich cestu a možno aj sami vycítite, že by bolo vhodné vytvoriť zbierku a pripraviť tak svojim nasledovníkom zaujímavú kolekciu umenia.

Ďalšie výhody

Sú ľudia, ktorí si nekupujú umenie iba za vidinou zhodnotenia peňazí. Môžeme predpokladať, že dielo kupujú predovšetkým z dôvodu, že sa im páči a majú k nemu kladný vzťah. V prípade ak by sa autor takéhoto diela časom nestal veľmi slávnym a cena diela by tak nestúpala veľkou rýchlosťou, kupujúci by aj tak neľutovali, nakoľko by vlastnili dielo, ktoré sa im páči. Povedzme si úprimne, koľko vecí by ste si vedeli kúpiť za 500, 800 či 2000€? No krásny obraz určite. Ale väčšina ostatných vecí by za túto cenu nemala žiadnu hodnotu o 50 rokov. Môžeme teda povedať, že ak si dnes kúpite ručne maľovaný obraz, ktorý sa vám páči a v priebehu rokov jeho hodnota nebude príliš stúpať (určite ale nebude klesať), tak tento obraz sa stane súčasťou vášho rodinného života, čo je hodnota, ktorá sa dá len ťažko vyjadriť peniazmi.

Diverzifikácia investícií

Toto je cesta pre menej skúsených umeleckých investorov. Diverzifikácia investícií je vtedy, keď kupujete diela od rôznych autorov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že v budúcnosti bude mať aspoň jedno dielo zaujímavú zmenu svojej trhovej hodnoty. Tento ekonomický pragmatizmus umeniu možno nesvedčí, no je overený časom. Dôležité však je, aby sme pri kúpe diela mali pocit primeranosti ceny, mali by sme cítiť potenciál autora zaujať širšie publikum a tiež autora sledovať, aby sme jeho vývoj mohli našim vnukom odovzdať spolu s dielom. Pretože dobrý príbeh autora zvyšuje cenu jeho diela!

Autorka: Viera Žáková, majiteľka online galérie Atelier Hlavina