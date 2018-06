Majster renesancie, Raffael: o živote a tvorbe Raffaela Santiho - ZN.SK

Meno Raffael/ Raffaellosa je stále živé a to nielen kvôli tomu, že obľúbená maškrta mnohých z nás je práve Raffaello. Dnešný svet oceňuje netradičnosť a práve toto meno je ním príznačné. Hrdým nositeľom tohto mena bol aj známy maliar Raffaello Santi, ktorého tvorba bola taktiež v jeho časoch netradičná.

Autoportrét a Sediaca Madona, 1513 (Madonna della seggiola) Florencia, Galleria Pallatina

Taliansky maliar Raffaello Santi patrí k vrcholným a najviac charakteristickým predstaviteľom renesancie. Vytvoril si vlastný a kultivovaný štýl maľby. Raffael, ako ho často uvádzame v skrátenej podobe, bol známy aj pod menami Raffaello Santi, Raffaello de Urbino alebo Rafael Sanzio de Urbino. Jeho vlastné meno bolo však Raffaelo Sanzio.

Raffael a jeho ranný život

Narodil na v Urbine v roku 1483. Talent zdedil po otcovi, pretože aj ten bol maliar, avšak iba priemerný. Rodičia mu zomreli pomerne skoro, už ako jedenásťročný sa stal sirotou. A tak bol zverený do výchovy svojho strýka, ktorý bol kňaz. Urbino bolo za vtedajších čias centrom kultúry a vojvoda štedro podporoval umenie aj umelcov. To dopomohlo k úspešným začiatkom Raffaelovej kariéry. Miesta jeho pôsobenia boli rôzne, avšak zostal hrdým rodákom Talianska. V roku 1504 odišiel do Florencie, aby študoval práce Leonarda da Vinci a Michelangela. Strávil tu napokon 4 roky.

Rím – Raffaelovo pôsobenie

Významný zlom nastal, keď dostal objednávku od pápeža Julia II. Na výzdobu miestnosti v jeho paláci vo Vatikáne. Pre nejedného umelca bolo niečo také veľká príležitosť. Raffael mal vtedy iba 25 rokov. Pri tejto príležitosti sa presťahoval do Ríma a zostal tu už natrvalo. Práve Raffaelove maľby v paláci patrili medzi jeho najlepšie diela. V roku 1514 bol menovaný za hlavného architekta Baziliky sv. Petra.



foto: Heliodorova sieň a Raffaelovo dielo

Smrť v deň svojich narodenín

Raffael sa nikdy neoženil, aj keď sa traduje, že bol zasnúbený a mal pomer s viacerými ženami. Zomrel v deň svojich 37 narodenín v roku 1520 a bol pochovaný v rodnom meste. Na jeho náhrobku je nápis vytvorený spisovateľom a básnikom kardinálom Pietrom Bembo: „Illehicest Raffael, timuitquosospite vinci, rerum magna parens et moriente mori.“ (Tu leží Raffael, za ktorého života sa Príroda obávala, že nad ňou zvíťazí; keď zomrel, túžila zomrieť s ním).

foto: asi 1506, Ukladanie Krista do hrobu, detail dvoch postáv (Rím, Galleria Borghese)

Mnohostrannosť tvorby a Všestranný Raffael

Nesmierne talentovaný umelec našiel uplatnenie v rôznych odboroch – v maliarstve, archeológii či architektúre. K jeho typickému výtvarnému vyjadreniu patrí prirodzenosť, spontánnosť, dômyselné zobrazenie postáv a dokonalá perspektíva. Neexistuje ucelenejšie dielo o jeho živote ako to, ktoré Rafaela prezentuje v rámci série majstrov renesancie. Luxusná limitovaná kniha teraz vydaná aj v slovenskej verzii s názvom Všestranný Raffael zachytáva dosiaľ najviac o jeho živote, záznamy jeho prác, diel a aj preto má kniha takú hodnotu. Zberateľskú, či umeleckú, mimo tej predajnej.

Najznámejšie diela

Raffael v dielach vyjadril hlavne mimiku postáv. Vo svojich dielach idealizoval ľudské telo. Efekt dotváral práve svetlom a tieňom. Jeho maľby boli skôr jemnejšie, i keď v neskoršej tvorbe boli postavy v jeho telách skôr robustnejšie. Medzi jeho najslávnejšie obrazy patrí Aténska škola, Sixtínska Madona, Premenenie Pána, Zasnúbenie Panny Márie alebo Stanzadella Segnatura. Preslávil sa výzdobou časti Sixtínskej kaplnky, no taktiež slávnymi anjelikmi s bucľatou tvárou, ktoré sa stali prototypom pre mnohých anjelov v umeleckej tvorbe aj v súčasnosti.

(foto: 1512 – 1513, Sixtínska Madona (Drážďany, Gemäldegalerie))