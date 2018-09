Ďalšia amatérska reštaurátorka zničila súsošie z 15. storočia - ZN.SK

Maria Luisa Menendez nie je meno žiadnej umelkyne. Je len ďalšou amatérskou reštaurátorkou, ktorá necítila potrebu konzultovať svoje umelecké cítenie a snahu pomôcť a zasiahla do hodnotného umeleckého diela viac, ako bolo nutné. Zo sveta sú nám známe prípady premaľovaní starých malieb, zničení sôch a to len preto, že veriaci myslel, že nerobí nič zlé. Prípad Marie Luisy Menendezovej z dedinky menom Rañadoiro v regiónu Astúria na severnom pobreží Španielska, je teda len ďalší.

Súsošie z 15. Storočia padlo za obeť „reštaurátorke“

Oltár v miestnej kaplnke zdobilo niekoľko sôch, aj súsošie troch drevených lakovaných sôch, ktoré mimo ochranný lak nemali žiaden farebný náter. Vynikala na nich tak pôvodná kresba dreva. predavačka v novinovom stánku sa však rozhodla sochy vyfarbiť. Výsledok?

V kostole získalo farebný nádych viacero súsoší a jednotlivých sôch. Mária s Ježiškom, ženy s malým Ježišom, aj iné biblické motívy a postavy. Žena pritom zasahovala do diel, ktoré už pred niekoľkými rokmi prešli rukami skutočného reštaurátora Luisa Suareza Saroa. Mali tak byť zachránené na niekoľko desaťročí do budúcnosti… až do chvíle, než dostala Maria pocit, že musí zasiahnuť.



Zdroj foto: Youtube video vyššie

Prečo to spravila? Maria je majiteľka malého obchodu a maľovanie nie je žiadnou profesionálnou profesiou. Do miestnych médií sa vyjadrila, že ju baví maľovať a cítila, že to tie sochy potrebovali. Existujú tak teraz dva pohľady. Tých, ktorí zásah amatérky do starého umeleckého diela nedokážu pochopiť a tí, ktorí by jej vysvetleniu mohli rozumieť. Napríklad tí, čo zničili viacero diel pred ňou a všetci tí, ktorí sa aj na Slovensku pustili do “opravy” sôch a fresiek bez znalosti veku, hodnoty a toho, ako sa to robí. Ale aj tí, čo jednoducho milujú farby viac, ako „natural“.

Iné známe prípady zo sveta

Tie najznámejšie, mimo mnohých o ktorých ani nevieme, sú nepochybne slávna maľba Ježiša vyhotovená ako freska, známa pod menom Ecce Homo, z roku 1930, alebo 500 rokov stará socha Svätého Juraja, ktorej premaľoval tvár miestny učiteľ v meste Estella ešte tento rok na jar. Zásahy do umeleckých diel a historických pamiatok sú pritom závažným poškodením. Je síce pravda, že také niečo vždy priláka veľký záujem turistov a návštevníkov majú už v prvom prípade premaľovaného Ježiša naozaj dosť už celé roky, ale každý návštevník sa zároveň pýta, „čo to za strašného ***** bolo, že…“ a to žiaľ nie je vtipné, ale skôr smutné.