Novinka automobilky SEAT: Arona, zaujímavý malý SUV do mesta - ZN.SK

Automobilka SEAT predstavila už počas leta v Barcelone a v septembri vo Frankfurte ich pripravovanú novinku, Seat Arona. Včera sa prezentovala aj v Nitre. Arona, vozidlo v žiadanej kategórii SUV je kompatný crossover. Kĺbi v sebe moderné technológie, atraktívny dizajn a vlastnosti, ktorými sa približuje na jeho najbližšieho príbuzného, SEAT Ateca. Vyrábať sa bude len v závode Martorell.

Arona, o niečo menšia Ateca

Arona je pokračovateľom v trende SUV. Je menší ako Ateca, zachováva si pomenovanie na A, čím sa v abecedných rebríčkoch dostáva elegantne na popredné miesta. Zaujme podonosťou na Atecu, avšak rozdielnosť vynikne najmä ak máte obe vozidlá pri sebe. Malé SUV môže osloviť ešte širšie publikum než doteraz, najmä pre cenu, technológie ako aj kvalitu.

Rozsiahla tlačová správa automobilky predstavuje model Arona

Arona sa neobmedzuje na určitý segment a stáva sa vzorom v oblasti všestrannosti. Vďaka kompaktnému formátu a zvýšenej polohe sedadla vodiča je perfektným automobilom na každodenné jazdenie v mestskej premávke, no rovnako poskytuje pôžitok z jazdy pri cestách za dobrodružstvami v prírode. Bonusom je pri tom výrazný vzhľad, ktorý podporuje univerzálny charakter vozidla.

Nový SEAT Arona je navrhnutý pre vodičov, ktorí hľadajú vzrušenie, originálny vzhľad a vysokú funkčnosť. Je určený pre ľudí, u ktorých vek predstavuje iba číslo, nie postoj k životu. Je automobilom pre aktívny životný štýl, ktorý je vhodný do mesta i na vidiek, prináša najmodernejšie technológie, je pohodlný, priestranný dynamický, bezpečný, univerzálny a dá sa vo veľkej miere individualizovať. Je to automobil, do ktorého sa ľahko nastupuje a ktorý dokáže prepraviť veľké množstvo batožiny.

Vždy pripravený na dobrodružstvo

V oblasti pasívnej bezpečnosti je nový SEAT Arona na najvyššej úrovni, tak ako si to aktuálna premávka vyžaduje. „Sme si istí, že nový SEAT Arona je perfektnou odpoveďou na aktuálne požiadavky našich zákazníkov v oblasti dynamických jazdných vlastností, pohodlia, bezpečnosti a najmodernejších technológií,“ povedal Dr. Matthias Rabe, člen predstavenstva SEAT, S.A. pre výskum a vývoj.

Nový SEAT Arona má všetky asistenčné systémy a systémy infotainmentu, ktoré si zákazníci obľúbili v ostatných modeloch značky ako Front Assist, Adaptive Cruise Control, Stop&Go (v kombinácii s prevodovkou DSG), Hill Hold Control, rozpoznávanie únavy vodiča, dažďový a svetelný senzor, multikolízna brzda, systém na odomykanie a štartovanie bez kľúča Keyless Entry and Start, kvalitnú cúvaciu kameru, systém infotainmentu so zaskleným displejom s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov), ako aj priehradku na bezdrôtové nabíjanie telefónu so zosilňovačom signálu GSM. Na želanie sa dajú objednať systémy Rear Traffic Alert, Blind Spot Detection a parkovací asistent, ktorý umožňuje paralelné aj kolmé parkovanie k ceste.

Rozmery

SEAT Arona má dĺžku 4.138 mm, čo je o 79 mm viac ako Ibiza novej generácie. No hlavný rozdiel spočíva vo výške, ktorá je o 99 mm väčšia. Výsledkom je, že nový SEAT Arona má nielen väčšiu svetlú výšku pre jazdu mimo asfaltovaných ciest ale aj väčšiu vnútornú výšku kabíny vpredu i vzadu, ako aj väčší batožinový priestor so základným objemom 400 litrov.

Ďalším dôležitým prvkom sú sedadlá, ktoré sú o 52 mm vyššie, čo poskytuje dve výhody: po prvé vyššiu polohu vodiča pre lepší výhľad v premávke a po druhé pohodlnejšie nastupovanie a vystupovanie. Aj sedadlá spolujazdcov vzadu sú o 62 mm vyššie ako má Ibiza. Výška stropu nad sedadlom je vpredu väčšia o 37 mm a vzadu o 33 mm. Svetlá výška vozidla je zväčšená o 15 mm a čelné sklo má menší sklon ako v modeli Ibiza, čo prispieva k priestrannejšiemu interiéru.

Stavebnica MQB A0

Základom pre veľký vnútorný priestor a dynamické jazdné vlastnosti je modulárna stavebnica komponentov s priečne uloženým motorom koncernu Volkswagen MQB A0 (Modularer Querbaukasten), ktorá poskytuje vysokú konštrukčnú flexibilitu, umožňuje implementáciu rozličných technológií pohonu a efektívnu realizáciu odlišných modelov s rozličnými typmi karosérie v tom istom segmente. Stavebnica umožňuje meniť rázvor a ostatné základné rozmery podlahovej plošiny podľa potreby. Investície značky SEAT do nových výrobných zariadení v ostatných rokoch boli zamerané aj na adaptáciu výrobnej linky 1 v závode Martorell pre stavebnicu MQB A0, určenú pre malé automobily. SEAT je prvou značkou koncernu Volkswagen, ktorá využila túto stavebnicu.

Úplná konektivita a vlastný štýl

V oblasti konektivity nový SEAT Arona poskytuje Apple Car Play, Android Auto a Mirror Link. Systém infotainmentu môže byť na želanie doplnený ozvučovacou súpravou BeatsAudio so šiestimi kvalitnými reproduktormi, 8-kanálovým zosilňovačom s celkovým výkonom 300 W a subwooferom v batožinovom priestore.

Rovnako ako Leon, Ateca a Ibiza sa nový SEAT Arona bude vyrábať v štyroch verziách vybavenia Reference, Style, FR a Xcellence. K dispozícii je dvojfarebné (červené a biele) náladové osvetlenie interiéru svetlami z LED a dvojzónová klimatizácia so špeciálnym filtrom. Charakteristickým prvkom sú trojuholníkové predné reflektory s dennými svetlami z LED a dvojdielne zadné skupinové svetlá z LED. Športová verzia vybavenia FR má tlmiče pruženia s nastaviteľnou charakteristikou v dvoch režimoch a systém SEAT Drive Profile so štyrmi režimami: Normal, Sport, Eco a Individual. Pre zjednodušenie procesu objednávania príplatkového vybavenia sú mnohé prvky združené do kompletov (balíkov).

Všestranné využitie bez kompromisov

Po emocionálnej stránke Arona svojim dizajnom poskytuje rovnaký náboj ako kedysi trojdverové modely značky pri výhodách priestoru rodinného automobilu. Tým má Arona rovnaké vlastnosti ako Ateca. Robustný dizajn prednej časti karosérie má rovnakú štruktúru ako pri väčšom súrodencovi, trojrozmerný vzhľad je viac zvýraznený bez toho aby pôsobil agresívne. Na zadnej časti karosérie je evidenčná tabuľka umiestnená na dverách batožinového priestoru, čo umožnilo použiť robustnejší dizajn nárazníka. Okrem toho takéto usporiadanie vizuálne zvyšuje vozidlo.

Alejandro Mesonero, riaditeľ dizajnu SEAT, povedal: „Chceli sme dať novému modelu charakteristický vzhľad crossovera, odolného automobilu pre každodenný život v mestskej džungli. Preto má robustné nárazníky, ochranné plastové lemy blatníkov a tmavo tónované gumové ochranné nadstavce prahov. S týmito tmavými prvkami kontrastujú pozdĺžne lišty strešného nosiča a ochranné štíty v hliníkovom vyhotovení v spodnej časti nárazníkov.“ Všetky tieto prvky dodávajú vozidlu odolný vzhľad a vizuálne ho zvyšujú. Výšku vozidla zväčšujú aj kolesá s priemerom 665 mm.

Nový SEAT Arona je veľmi pôsobivý už na prvý pohľad. Mnoho prvkov dizajnu je spoločných s aktuálnymi modelmi značky. No popri tom má nezameniteľnú vlastnú osobnosť. Je to dobre viditeľné aj v interiéri, ktorý sa od konkurenčných modelov líši nielen horizontálnymi proporciami ale aj sofistikovaným celkovým vyhotovením. Osobitná pozornosť bola venovaná detailom, ktoré zvýrazňujú veľký pokrok v oblasti zmyslovo vnímanej kvality.

Koncepcia prístrojového panelu so zvýšenou stredovou konzolou zlepšuje ergonómiu a zvyšuje bezpečnosť, pretože každý ovládací prvok je umiestnený tak, že vodič takmer nemusí odpútať pozornosť od riadenia. Všetko je v pohodlnom dosahu. Bohato dimenzované sedadlá spoľahlivejšie držia telá sediacich osôb a poskytujú im väčšie pohodlie ako býva zvykom v tomto segmente. Poťahové látky a farby boli navrhnuté exkluzívne pre nový SEAT Arona, dekoračné obklady a farebné vyhotovenie interiéru umožňujú ďalšiu individualizáciu. Napríklad stredová konzola môže mať farebné vyhotovenie harmonizujúce s prístrojovým panelom.

Veľmi dôležitým atribútom modelu Arona sú široké možnosti individualizácie. SEAT tým reaguje na trend zvyšujúceho sa dopytu zákazníkov v tejto oblasti. Karoséria je farebne delená na dve oblasti – spodnú časť a strechu s prednými (A) a zadnými (C) stĺpikmi. Paletu farieb karosérie doplnil oranžový odtieň Eclipse Orange. Strecha môže byť nalakovaná v rovnakej farbe ako karoséria alebo v troch kontrastných farbách – sivej, čiernej alebo oranžovej. Tým sa vytvára 68 možných farebných kombinácií. Prominentným prvkom na zadnom stĺpiku karosérie je plechový obklad s vygravírovanou grafikou v profile písmena X, ktorá zvýrazňuje vzhľad crossovera. Rovnako ako všetky ostatné modely SEAT má aj Arona dynamický, všestranný, športový a technologický charakter, no k tomu pridáva priestrannejší interiér a široké možnosti využitia.

Perfektný spoločník

Sila automobilu dnes spočíva v efektívnosti a spoľahlivosti. Všetky motory, ktoré sú k dispozícii pre nový SEAT Arona, majú priame vstrekovanie paliva, prepĺňanie turbokompresorom a systém stop & štart. Na výber sú tri benzínové motory s hliníkovým blokom. Prvým je trojvalec 1.0 TSI s výkonom 70 kW (95 k), ktorý sa montuje s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Verzia motora 1.0 TSI s vyšším výkonom 85 kW (115 k) sa štandardne montuje so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a na želanie so 7-stupňovou prevodovkou DSG s dvoma spojkami. Tretím benzínovým agregátom je nový štvorvalec 1.5 TSI s výkonom 110 kW (150 k), vybavený technológiou vypínania valcov pri čiastočnom zaťažení, ktorý je vyhradený pre verziu FR a má 6-stupňovú manuálnu prevodovku.

Ako naftová alternatíva je v ponuke úsporný štvorvalcový turbodiesel 1.6 TDI, ktorý je na výber v dvoch verziách s výkonom 70 kW (95 k) a 85 kW (115 k). Slabšia verzia sa dá kombinovať s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou alebo 7-stupňovou prevodovkou DSG, výkonnejšia verzia má 6-stupňovú manuálnu prevodovku. V polovici roka 2018 ponuku rozšíri bivalentný trojvalec 1.0 TSI s výkonom 66 kW (90 k) umožňujúci spaľovať stlačený zemný plyn CNG alebo benzín. SEAT je prvým automobilovým výrobcom, ktorý ponúka takýto druh pohonu v triede kompaktných crossoverov. Pre niektoré zámorské trhy sa bude do modelu SEAT Arona montovať benzínový štvorvalec 1.6 MPI s výkonom 81 kW (110 k) v kombinácii s manuálnou a automatickou prevodovkou.

Predaj značky SEAT neustále rastie. V období od januára do mája tohto roka SEAT dodal zákazníkom na celom svete 201.300 vozidiel, čo predstavuje nárast o 13,9 % oproti rovnakému obdobiu roka 2016. Zvýšenie predaja sa prejavilo zvýšením obratu o 20,2 % v prvom štvrťroku 2016, ktorý dosiahol rekordnú hodnotu 2,487 miliardy eur. V uplynulom roku spoločnosť dosiahla najväčší operatívny zisk vo svojej histórii. Za prvé tri mesiace roka 2017 operatívny zisk SEAT dosiahol 56 miliónov eur, čo je o 4,1 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.