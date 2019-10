Nová Lehota, dedinka v ktorej nakrúcajú seriál Horná Dolná - ZN.SK

Horná Dolná, úspešný seriál na TV Markíza, priniesol dedinský kolorit tak, ako už dlho žiaden seriál, či film. Pritom divák je vďačný aj pohľadu na bežnú dedinu. O to viac, ak mu pripomína slávne Slunce, Seno, kde nie je všetko obmedzené na kulisy. Seriál zasadený do skutočného miesta má viacero kvalít, ktoré musí filmárov presvedčiť používať až keď sa výsledné dielo stretne s dobrými ohlasmi. Tie prišli a z miesta, v ktorom sa odohrávalo nakrúcanie prvej série sa stal cieľ turistov. Čo taký turista vôbec nájde v dedinke Nová Lehota?

Nová Lehota, pánu Bohu za chrbtom

Nová Lehota je dedinka rozlezená po kopcoch a dolinách v širšej oblasti hôr. Neďaleké Piešťany a Nové Mesto nad Váhom sa občas objavia aj v zmienkach hrdinov seriálu. No kým v seriáli sa miesto volá Horná Dolná, skutočným miestom je Nová Lehota. Dostať sa sem nie je nemožné, aj keď nejde o jednoduchú cestu. Z D1 je potrené zísť na obec Lúka. Prechádzate popri (po ľavej strane máte výrobňu) bývalej hale Coca Cola, dnes Zlatá Studňa. Čoskoro prejdete dvoma obcami, ktoré sú rozdielne a predsa názvom podobné. Niečo také na Slovensku len ťažko nájdete. Obec Modrová vystrieda obec Modrovku. Pri stúpaní do lesov míňate Starú Lehotu, až následne dorazíte do Novej Lehoty. Počas nakrúcania je do obce vstup uzavretý, no pred obcou je veľký parkovací priestor. Bežne je však obec normálne prístupná, aj keď možnosti zaparkovať sú tu obmedzené. Veľké parkovisko pred obcou môže poslúžiť, ak sa chcete zdržať a poprechádzať dlhšie, ako len dnu a von. Do obce k známym miestam je to len do 10 minút chôdze.

Horná Dolná naživo môže aj prekvapiť

Návšteva obce môže byť zaujímavým zážitkom. Na televíznej obrazovke môže vyzerať ak rozľahlá a tichá. V skutočnosti je užšia a vôbec nepôsobí tak mŕtvo. Miest na parkovanie v obci je menej. Sem tam sa tu objavia cyklisti, či motorkári, autá, alebo peší turisti, ktorí prídu na konkrétne miesta s jednoznačným záujmom. Záujmom o kakaovník, krčmu, či chalupu Ďura Brmbalíka. Kakaovník je neprehliadnuteľný. Nachádza sa priamo pri hlavnom cestnom ťahu cez obec, takže je nemožné ho minúť. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza kanalizačný priestor, v ktorom sa odohráva nespočetné množstvo scénok zväčša s trojicou aktivačných pracovníkov obce s pár promile v krvi.

Kakaovník je inštalácia filmárov, no zostáva aj naďalej súčasťou obce, akoby šlo o oficiálny pamätník. Dedinku Novú Lehotu však necharakterizuje momentálne vo vyhľadávaní nič iné viac ako práve stavba pamätníka pripomínajúceho viac ako kakaovník h… Tou ďalšou budovou, ktorá musí jednoznačne zaujať a najmä láka na vlastný náhľad je miestna krčma Terezy Peknej. Svoj nápis tu nesie aj bez zapnutých filmárskych svetiel a kamier. Hneď za ňou sa nachádzajú dva kostoly. Presnejšie ide o Neorománsky evanjelický kostol a v blízkosti je Kaplnka svätého Antona Padovského. Umenie filmárov je používať také uhly kamery, pri ktorom si stále myslíte, že na danom mieste nie je kostol.

O niečo nižšie sa nachádza chalupa Ďura Brmbalíka, ako sa nazýva aj priamo na navigácii Waze, či v Google mapách. Reálne je však toto pomenovanie nesprávne, keďže dom v seriáli patrí Erike Bednárikovej stvárnenej Petrou Polnišovou. To, čo láka najviac objektívy fotoaparátov je nepochybne z celej chalupy latrína. Tá tu stojí, aj keď v realite pôsobí viac provizórne, než prakticky. Majitelia domu ju tu ponechávajú aj napriek tomu, že zrejme ide o filmársku „kulisu“ a nie funkčný kúsok a súčasť ich dvora. Dá sa povedať, že je to od nich pekné gesto. Najmä ak tým zvyšujú pravdepodobnosť, že si ich dvor odfotí nejaký ten turista. Chýba Bela, ktorá by ohrýzala kvety, či pásla sa na tráve.

V obci sa žije ako v hociktorej inej obci

V obci je však na viacerých dvoroch ruch. Miestni ľudia sa venujú bežným činnostiam, upratovaniu, či prerábkam a opravám. Registrujú a vidia, že je o ich obec vyšší záujem. Svedčí o tom aj pohľad, ktorý si pozrie návštevníkov, no už nie sú nijako vzácni. Dokážem pochopiť, že ich život už je narušený záujmom ľudí vidieť miesto známe z obrazovky aj naživo. Dvory jednotlivých známych budov sú tak zrejme častejšie terčom namierených fotoaparátov a tak si odrazu miestni musia dávať pozor aj na to, čo majú práve na dvore. Akoby šlo o výbehy zvierat v ZOO, pritom nejde o zvieratá.

Je pritom vhodné premýšľať nad tým, ako záujem turistov vnímajú aj samotní obyvatelia. Pri pokuse hľadať v obci nejaké príležitosti, ktoré by mohli miestnym pomôcť a vyťažiť zo záujmu turistov. Nám ale nič nenapadá. Chýba informačná kancelária, vhodný priestor, nejaká zbierka, podnikateľ, potraviny, či nejaká prevádzka, ktorá by mohla priniesť zo zvýšeného záujmu kapitál. Na druhej strane, miesto nie je poznačené turizmom, čo umožňuje aj filmárom naďalej miesto využiť na nakrúcanie nových príbehov o svojráznej dedinke v ktorej sa všetko deje akosi pomaly. Neponáhľa sa možno práve kvôli seriálu ani s prerábkou starej budovy, ktorá je pre všetkých známa ako krčma.

Nie je tu celkom mŕtvo. Len neďaleko sa nachádza penzión a nižšie po trase je ranč New Zealand, ktorý tu vytvára Hobitlandom a zvieratami naozaj menšiu „južnú zem“. Nákupných možností je ale málo. Pozorné oko si všimne v dedinke aj iné miesta, aj keď sú také, ktoré vôbec nenájde, pretože sa nakrúcajú celkom inde. V seriáli hrá aj niekoľko miestnych obyvateľov. Nikoho z nich sa nám nepodarilo zastihnúť, no napriek tomu nám chýbal niekto konkrétny. Prípadne len niečo konkrétne. Niečo, čo by nejakým spôsobom mohlo ťažiť zo záujmu ľudí. Hoci len ceduľa so zaujímavosťami, ktorá by pri nakrúcaní dočasne zmizla a pre turistov sa opäť objavila. V každom prípade je dedinka presne tou, akú hľadáte. Nezničenú komerciou a rabovaním jej jedinečnosti. Čiže nakoniec je jej výhodou, že zostáva nepozmenená a pokojná, akou bola pred nakrúcaním. Teda až na ten kakaovník a latrínu.