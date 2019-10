ZOO Zlín Lešná je obľúbená aj u Slovákov, čo návštevníkom ponúka?

Zoologická záhrada v českom meste Zlín v časti Lešná je mimoriadne obľúbená aj medzi Slovákmi. Nie tak ďaleko od slovenských hraníc a predsa je s tou bojnickou najnavštevovanejšími „zoo“ cieľmi celých rodín zo západného Slovenska. Láka predovšetkým na pekné inštalácie, rozľahlý areál, dobré ceny, no určite aj na bezplatné parkovisko, keďže už pred vstupom sa nikto nepokúša rodiny zdrať o nemalú sumu za to, že ani nepostrážia vaše auto na rozpadnutej ploche plnej dier, ako tomu je na Slovensku. ZOO Zlín má viacero lákadiel, pre ktoré je opakovaným cieľom slovenských návštevníkov. Sami sme ju mali možnosť navštíviť niekoľko rokov po sebe aj vzhľadom na kúpeľné mesto Luhačovice, z ktorého to sem nie je až tak ďaleko.

ZOO Zlín – Lešná

Pri ceste do ZOO v Lešnej je dobré siahnuť po navigácii, ktorá si poradí s českými cestami. Existuje viacero trás, ako sa sem dostať. Najmä nejde o Zlín ako taký, ale okrajovú časť Lešná. Po novom dokonca sa z jedného smeru budete blížiť do ZOO v tesnej blízkosti nového slonieho výbehu, takže skôr, ako vôbec do ZOO dorazíte, zrejme spozorujete nejaké pobehujúce veľké uši s chobotom. Platiť sa dá euro bankovkami (5, 10, 20) čo vítajú slovenskí návštevníci.

Vo vnútornom areáli je všetko zrozumiteľné, jasné, navigácia nie je náročná. Takmer celý areál je priechodný aj s kočíkom či vozíkom. Horšie je to pri niektorých miestach, ako sú vstupné voliéry, kde idete k zvieratám priamo. Alebo na miestach prezentujúcich Afriku. No nič zásadné a dramatické.

Zvieratá v ZOO

Zastúpený je tu celý svet. Afrika má svoju časť ZOO. Lev, slon africký, žirafy, zebry, ťavy, skrátka klasickí predstavitelia savany, no taktiež menej známe druhy. Pri Amerike má ZOO krásnu zbierku vzácnych druhov vtákov, aj ojedinelého stromového dikobraza kuandu. Za Austráliu je tu niekoľko druhov, no najmä niektoré klietky a výbehy ponúkajú pohľad na druhy, aké na Slovensku ani nemáme. Tento fakt je známy aj medzi inými zoologickými záhradami, keďže Zlín sa spomína pri niektorých zvieratách holandských a nemeckých zoo pri zmienke o rozšírenosti niektorých druhov v rámci Európy. Zlín nie je len o voliérach a klietkach, či pavilónoch venovaných primátom, rybám, plazom a podobne. Sú tu miesta, ktoré sú určené pre trochu bližší kontakt.

Návštevníci môžu sami vojsť priamo do väčších voliér, v ktorých je priechodný chodník. Nie je pritom povinnosť vchádzať sem, keďže klasický chodník vedie aj mimo voliéru. Prejsť sa tak dá v tesnej blízkosti niektorých druhov vtákov, či menších živočíchov. Návštevníci sa ich nedotýkajú, no je to predsa len niečo iné, ak sa okolo vás pohybujú tvory, ktoré síce neublížia, no i tak má mať návštevník určite iné pocity, ako pri prechádzaní „tam vonku“. Lenže keď sa povie ZOO Zlín, pre každého, čo už toto miesto navštívil sa do pamäti zarezala budova s rajami. Pri vstupe sem si návštevník umýva ruky. Môže si zakúpiť misku s nakrájanou chobotnicou, či inou lahôdkou a nakŕmiť raje.

Raje sa pohybujú voľne vo vodnej nádrži a je možné k nim dávať ruku. Nejde o jedovaté raje s jedovatým bodcom. Sú zväčša dospelé, len menej jedincov je mladých. Vedia, čo znamenajú ruky ľudí, ktorí sa prišli s nimi pohrať. Návštevníci môžu pohladkať ich mäkké kožovité telá, ktoré len na prvý pohľad pôsobia ako slizké. Neobyčajný druh vodných živočíchov si rád pochutí na dobrotách, ktoré im z misiek môžete dať. Alebo sa sem prídete len pozrieť a skúsiť šťastie, či sa príde nechať nejaká raja pohladkať. Pozor len na opatrenia – čisté ruky, žiadne hodinky, prstene, obväzy, či leukoplasty na prstoch a pozor na mobily, či iné predmety, ktoré by pri nakláňaní mohli spadnúť do vody. Momentálne najžiadanejším objektom túžob návštevníkov a tých, čo radi tasia objektív fotoaparátov je malý tiger usurijský, ktorý je sám o sebe vzácnosťou.

Areál je zaujímavý rovnako

Mimo ZOO je tu niekoľko workshopových miest, kde sa venujú v rámci rôznych programov deťom, aj dospelým návštevníkom. Miesto sme zažili počas Halloweenu, aj počas Veľkej Noci, či leta. Vždy ZOO pripravuje rôznu tematiku, podujatia a k slovenským návštevníkom nie je možné pocítiť akýkoľvek iný prístup než ku komukoľvek inému.

Určite je lákadlom miestny zámok Lešná, ktorý má možnosť prehliadky interiéru. Priamo v ňom je reštauračné zariadenie a v blízkosti je ďalšie zariadenie na občerstvenie, či jedlo. Nechýba možnosť nákupu suvenírov. Návštevník sa po návšteve ZOO vráti k svojmu autu na bezplatnom veľkom parkovisku (bezplatné sú označené číslami 1, 5, 6, kým 2, 3, 4 sú za poplatok) a nemusí sa nervovať časovými obmedzeniami, závorami a tlačenicami. Možno aj pre pokoj a menšiu nervozitu, či obsah ZOO samotnej, Slováci vnímajú toto miesto ako zaujímavé a obľúbené aj deťmi.

Nachádza sa tu niekoľko ihrísk, rôzne preliezačky, lanový hrad, či drevené preliezačky s vysutými mostami. Cez ZOO prechádza aj platený vláčik za 50 kč, ktorý preváža aj kočíky. To pre tie prípady, kedy nohy detí a rodičov začnú byť vyčerpanejšie, než pôvodne čakali.

Vstupné:

Vstupné nie je prehnané, ba dokonca sme mohli platiť eurom. Platba kartou je bez problémov a prijímané sú aj slovenské karty študentov. Dospelí zaplatia počas leta do 30.9. 190 kč, od októbra 170 kč. Deti do 15 rokov 120 počas leta a počas zimy 100 kč. Dieťa nedovŕšiace 3 roky je bezplatné. Počas leta je sezónny vstup pred parkoviskom 5 a 6. Inak je hlavný vstup otvorený celoročne. Od seba sú oba vstupy vzdialené 400 metrov. Fajčenie je v ZOO zakázané, čo našťastie aj viacerí naozaj akceptujú.

