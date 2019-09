Nová komédia Vieš udržať tajomstvo? Podľa knihy Sophie Kinsellovej

Každý má hlboko vo svojom vnútri zamknuté tajomstvá, ktoré neprezradí ani tej najlepšej kamarátke. Emma, hrdinka romantickej komédie Vieš udržať tajomstvo?, však v návale paniky z turbulencií a pod vplyvom alkoholu, vyklopí všetky svoje tajnosti a intímne pocity neznámemu mužovi na vedľajšom sedadle v lietadle. Keby sa už nikdy nestretli, nič by sa nestalo. Z cudzinca sa však vykľuje očakávaný Jack Harper, nový najvyšší šéf v práci. Máločo môže byť strašnejšie než ich druhé stretnutie…… a než pobyt v jednej kancelárii a v jednom meste. Prečo mu len, preboha,hovorila o svojom bode G? A že by chcela skúsiť, aké je to mať penis? A že káva v práci je úplne príšerná?!

Na pomoc musí prísť najlepšia kamarátka a šialená spolubývajúca. Všetky spolu potom spadnú do víru trapasov, náhod a komických situácií, z ktorých však môže vzísť prekvapivé pozvanie na rande a láska. Láska, do ktorej zasiahnu ďalšie tajomstvá. Tie má totiž úplne každý.

Nálož filmovej romantiky Vieš udržať tajomstvo? vznikla podľa rovnomenného knižného bestselleru spisovateľky Sophie Kinsellovej. Ten bol preložený do 40 jazykov vrátane slovenčiny a po celom svete saz neho predalo viac ako 40 miliónov kusov.



Vďaka svojim úžasným knižným hrdinkám je Sophie Kinsellová medzi čitateľkami zo Slovenska aj z celého sveta už dlho obľúbená. Výborné hodnotenia majúnapr. jej knihy Bohyňa v domácnosti, Môj (takmer) dokonalý život, S kým dnes budeš spať? a hlavne jej Závislá od nákupov a ďalšie knihy zo „shopoholickej“ série. Podľa nich bol natočený aj film Spoveď nákupnej maniačky s Islou Fisherovou v hlavnej úlohe.

Premiéra: októbra 2019

októbra 2019 Dĺžka: 94 minút

94 minút Žáner: romantická komédia

romantická komédia Réžia: Elise Duran

Elise Duran Hrajú : Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Sunita Mani, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Kate Easton

Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Sunita Mani, Kimiko Glenn, Laverne Cox, Kate Easton Jazyk : anglický, s českými titulkami

: anglický, s českými titulkami Prístupnosť: 12+