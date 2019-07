Nočné mory z temnôt, strašidelný horor od 8. augusta v kinách - + trailer

Len o máloktorom horore sa dozvieme strašidelné pocity skôr, ako sa objaví v našich kinách. Tomu, ktorý je vo svete známy ako Scary Stories to Tell in the Dark a jeho slovenský názov znie Nočné mory z temnôt sa pripisujú účinky skutočného strachu. Veď už staršia knižná predloha inšpirovala zopár iných hororov, no sama doteraz nemala svoje filmové spracovanie… Už sa tešíte báť sa?

Tvoje najdesivejšie predstavy ožijú…

Horor Nočné mory z temnôt urobí z tohtoročného leta dobu strachu. V opustenom dome úplne na konci mesta nájde partia tínedžerov knihu, ktorá je strašnejšia, než čokoľvek, čo si kedy dokázali predstaviť. Zanechalo ju tu mladé dievča s hrozivým tajomstvom ešte pred tým, než sama bez stopy zmizla. Starobylá kniha je plná desivých príbehov a ešte desivejších monštier, ale nie je tak úplne na čítanie. Kniha naopak číta toho, kto s ňou príde do styku. Prečíta jeho najväčšie nočné mory, napíše z nich príbeh a začne ho rozprávať a odvíjať aj v skutočnom živote. A to vrátane hrozivých príšer. Partia tínedžerov sa dostala na miesto neobvyklého zla. Nemali túto knihu nikdy otvárať a mali včas utiecť. Neutiekli. Preto teraz musia čeliť svojmu strachu, nočným morám a desu, ktoré ich prišli zabiť.

Nočné mory z temnôt vznikli v produkcii a podľa scenára filmového a hororového vizionára Guillerma del Tora. Pôvodný filmový Hellboy, Faunov labyrint alebo Tvár vody mu priniesli slávu, obdiv aj Oscarov. Následne ukázal, že divákom vie priniesť zábavu, silný príbeh, strach a hlavne jedinečné vizuálne poňatie. Film nakrútil André Øvredal, ktorého vo svete preslávil mysteriózny Lovec trollov.

Horor Nočné mory z temnôt vznikol podľa slávnej knižnej série Scary Stories to Tell in the Dark, ktorá vo svojej dobe vyvolala kontroverzie vďaka strašidelnosti príbehov a predovšetkým ilustrácií. Knihy neboli preložené do slovenčiny a pre slovenských divákov budú ich hrôzostrašné historky a monštrá úplnou novinkou. Ožil odporný strašiak z polí, mŕtvola, ktorá hľadá svoj palec alebo vred na tele, z ktorého vylezú stovky pavúkov. . .

Dĺžka: 108

Premiéra: 8. augusta 2019

Žáner: horor

Réžia: André Øvredal

Produkcia: Guillermo del Toro

Hrajú: Aubrey Plaza, Mark Hamill, Tim Matheson, Gabriel Bateman a další

Odporúčaná prístupnosť: od 15-tich rokov

farebný, české titulky, 2D DCP