Neviditeľný (The Invisible Man) sa v kinách “zviditeľní” už od 5. marca

Cecila musí utiecť. Že chodí so psychopatom pochopila až neskôr. Jediná záchrana tak bola pre ňu útek. Až po čase sa dozvie, že ten šialenec neuniesol jej odchod a spáchal samovraždu. Ceciliu však stanovil ako dedičku svojho majetku napriek tomu, že ho opustila. Ako bohatý vynálezca po sebe zanechal viac ako len honosný dom. Zdalo by sa, že už viac nemusí mať starosti o svoj život, no stále na dôvod upokojiť sa. Niečo je stále v jej blízkosti a to niečo nehodlá len tak odísť. Niečo nebezpečné a neuveriteľne premyslené.

Neviditeľný sa zviditeľní v našich kinách už 5. marca. Nebude prvým filmom s týmto názvom, hoci prvým, ktorý môžeme zaradiť do hovorového žánru. Výborná myšlienka, výborné rozuzlenie a atmosféra typická pre filmových tvorcov.

Novinka od Blumhouse Productions

Už od 5. marca sa môžeme tešiť na mimoriadne zaujímavú novinku od Blumhouse Productions. Tí nám už priniesli unikátne hororové kúsky ako Uteč, Všetko najhoršie, ale aj očakávaná novinka Fantasy Island. Ich tvorba je úspešná, originálna a najmä medzi nadšencami moderného hororového žánru obľúbená. Ochutnávkou je vždy trailer, ktorý prekonáva len film. Blumhouse je tak svojim spôsobom záruka úspechu, ktorému sa opakovane na ZN.SK a radi venujeme.



Garantom svižného prístupu je aj autor scenára a režisér filmu Leigh Whannell, ktorý pred dvomi rokmi prekvapil filmových fanúšikov vynikajúcim trilerom Upgrade. „Nečakajte klasický horor s desivým monštrom, scénami pri, ktorých od ľaku vyskočíte zo sedadla, či zábavnými vsuvkami na odľahčenie. Náš film je temný príbeh, ktorý vás nenechá ani na okamih vydýchnuť“ sľubuje režisér Whannell.

Dôležité informácie k filmu: