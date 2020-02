After: Sľub, druhá sfilmovaná kniha príde do kín v lete 2020

Knižný hit After od Anny Toddovej priniesol viac erotického náboja mladšiemu čitateľskému publiku, než bolo zvykom (Prci Prci Prcičky pre komediálnosť nepočítame). Možno aj tomu vďačí knižná séria After za svoj mimoriadny svetový úspech. Nakrútenie filmu k prvému dielu zaujalo v slovenských kinách viac ako 60 000 divákov. Na Valentína pre dniekoľkými dňami odhalili príchod ďalšieho filmu. Očividne tak vzniká nová filmová séria, ktorá zrejme nebude končiť pri druhom diely. Veď aj kníh je totiž v súčasnosti už 5 dielov. (knižná séria After vychádza na Slovensku vo vydavateľstve IKAR)

Na Valentína veľké odhalenie

Na deň sv. Valentína sa objavila informácia o uvedení After: Bozk a rovno nie len pár útržkov informácií, ale celý trailer. Od distribútora, ktorým je na Slovensku Bontonfilm, toho veľa zatiaľ nevieme. Aj oni sami majú len krátke informácie a krátku anotáciu. “Osudový vzťah vzornej Tessy a nebezpečného tajomného rebela Hardina prejde divokým vývojom i nečakanou zradou. “Predovšetkým silná láska zmenila samotnú Tessu. Hlavná hrdinka už totiž nie je tým nevinným dievčaťom. Stále je opojne zamilovaná, ale súčasne silnejšia a dospelejšia.”

Premiéra ohlásená na leto 2020 zatiaľ nemá presne určenie. Zatiaľ si ho netrúfajú určiť ani zahraničné filmové servery.