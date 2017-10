Prebuď sa. Preži. Nechaj sa zabiť. A znova! Všetko najhoršie už čoskoro!

Ako by sa vám páčilo uviaznuť v časovej slučke, kde by ste prežívali ten istý deň, stále dokola? A práve na svoje narodeniny? A ako by sa vám páčilo, keby vás na jeho konci zakaždým niekto zabil? Hororoví giganti zo spoločnosti Blumhouse sa rozhodli, že dve originálne žánrové pecky (Rozpoltený a Uteč) v jednom roku nestačia, a tak pre halloweenske obdobie pripravili ďalší kúsok – Všetko najhoršie.

Halloween oslávený hororovou novinkou

Všetko najhoršie si rovnako ako klasika Neuveriteľný deň alebo Na hrane zajtrajška pohráva s časovými paradoxami a nešťastnou hrdinkou, ktorá by sa pokojne rozkrájala, len aby ráno po prebudení uvidela iný dátum.

Pritom, keď sa vysokoškoláčka Tree prebudila, bolo všetko normálne. Hoci, otvoriť oči v posteli cudzieho chlapca, ktorý na vás vydesene zíza, a vôbec nič si nepamätať, to úplne bežné nie je. Lenže Tree je tak trochu neposlušné dievča, ktoré sa s ničím a nikým nepára, a podobné veci sa jej stávajú celkom bežne. A zajtra to bude asi podobné, pretože Tree má dnes narodeniny a večer sa chystá trochu žúrovať. Plány a krčnú tepnu jej však pretne indivíduum s maskou. Keď sa Tree prebudí, nie je ani v nemocnici, ani na onom svete, ale v rovnakej cudzej posteli rovnakého cudzieho chlapca. Že by to bol len zlý sen?

To sotva, zvlášť keď sa to, čo sa v ňom odohralo, až príliš podobá prežívanej realite. S ďalším prebudením už Tree začína byť jasné, že sa ocitla v nočnej more, ktorá neskončí, kým neodhalí identitu vraha s maskou. A tak sa stáva vyšetrovateľkou vlastnej vraždy, ktorá má oproti vrahovi jednu veľkú výhodu – vie, čo sa stane v každej nasledujúcej minúte, a môže sa na to pripraviť. Doterajším správaním si však zarobila na peknú hŕstku nepriateľov a pod maskou zabijaka sa môže skrývať ktorýkoľvek z nich. Tree si navyše nikdy nemôže byť istá tým, že ďalšiu smrť prežije.

Trailer filmu Všetko najhoršie

Horor Všetko najhoršie uvidíte v kinách už od 2.11.2017.