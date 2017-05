Recenzia Uteč: horor, humor a psychológia v jednom spojení - ZN.SK

Už je to pár dní, čo do slovenských kín prišiel film od známeho režiséra Jordana Peela. Ten je známy väčšinou svojou komediálnou tvorbou, preto hororový žáner všetkých prekvapil. Film Uteč nie je obyčajný horor ako sa môže na prvý pohľad zdať. Je premysleným lahôdkovým psychom v kombinácií s rafinovanou satirou. Kritici sú z neho vyložene nadšení a považujú ho za vtipný, strašidelný a myšlienkovo provokujúci film. Takým Uteč skutočne je.

Dej totálne prekvapí…

Dej filmu sa točí okolo fotografa afroameričana Chrisa (Daniel Kaluuya), ktorý žije pár mesiacov v partnerstve s beloškou Rose (Allison Williams). Jej rodičia však stále nevedia o jeho farbe pleti a Chris sa trochu obáva, ako na neho budú reagovať. Rose ho uisťuje, že rodičia sú vzdelaní a nebude to pre nich žiadny problém. Po príchode do ich zámožného sídla sa dočká až nečakane milého privítania. Vlaste sa až zdá, že jeho závislosť od cigariet je pre nich jediným problémom. Lenže Chris si začne okamžite všímať viacero zvláštnych detailov. Nie sú to len dvaja neprirodzene reagujúci Afroameričania pracujúci v dome rodičov, ale aj zorganizovaná párty s ich známymi, medzi ktorými sa Chris necíti vo svojej koži. Ako správne tuší, v tejto rodine nie je všetko v poriadku, tak ako sa spočiatku môže zdať. Vie, že musí čo najskôr ujsť.

Humor, horor a psychológia v jednom filme

Aj keď spočiatku neviete čo presne sa vo filme bude diať, cítite narastajúce napätie spolu s Chrisom, jeho myšlienkami a pocitmi. Uteč zaujme najmä tým, že funguje hneď v dvoch rovinách. Prvú rovinu tvorí variácia na klasický thriller, no ďaleko zaujímavejšia je tá druhá, v rámci ktorej film silne zabŕda do stále veľmi aktuálnej medzirasovej problematiky.

Jordan Peel do filmu zakomponoval aj svoj obľúbený humor. Ten je divákom predstavovaný cez Chrisovho najlepšieho kamaráta Roda (Lil Rel Howery), ktorého scénky a myšlienky vyvolajú úsmev na tvári aj v nie veľmi vtipnej situácii. Pokúsia sa o zmiernenia dusna. Psychologickú stránku filmu tvoria rodičia Rose. Mama psychologička, má moc ovládať prostredníctvom šálky a lyžičky a otec neurochirurg. Okrem toho aj Chrisovo nešťastné detstvo, prostredníctvom ktorého bude zraniteľnejší. Prvky tradičného hororu si bude môcť divák vychutnať v závere, kde potečie aj krv.

Netradičné finále

Práve záver je nečakaný. Netradičná finálna pointa radikálne mení pohľad i na vyznením zdanlivo jednoznačné scény. Diváka to jednoznačne prekvapí, keďže dej sa bude uberať celý čas kľučkami, ktoré ho budú pomaly miasť. Všetko do seba nakoniec zapadne pomerne hladko a relatívne logicky. Uteč má v sebe rozhodne viac ako len prvky tradičného humoru. Je herecky presvedčivý, scenáristicky premyslený a dejovo pútavý, prekvapivý a šokujúci.

Tento jedinečný filmový zážitok si v kinách treba vychutnať.