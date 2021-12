Móric Beňovský, najväčší dobrodruh zo Slovenska v celej histórii

Móric Beňovský je právom považovaný za najväčšieho slovenského dobrodruha, ktorý nepochádzal z pera vynaliezavého spisovateľa. Jeho krátky, ale nesmierne pestrý život je však ťažké popísať v niekoľkých vetách, nieto v jedinom románe. Bol skutočný, hoci jeho život sa zdá byť dobrodružným príbehom. Ten však dosiaľ Hollywood neobjavil a nepustil sa do neho ani slovenský filmár. Škoda.

Móric Beňovský a jeho život

Gróf Móric Beňovský celým menom Matúš Móric František Serafín Augustus Benyovský sa narodil vo Vrbovom 20. septembra 1746. Zomrel 23. mája 1786 ako 39 ročný na ostrove Madagaskar v boji. Jeho mimoriadne pestrý život dodnes neprestáva fascinovať. Najskôr pôsobil ako dôstojník rakúskej armády, a po nesúhlasných politických názoroch prešiel do poľskej armády. Bránil územie našich severných susedov pred intervenciou Ruska. Padol do zajatia a nebyť úteku, zomrel by v pracovnom tábore na Sibíri, či niekde na Kamčatke.

Práve jeho útek pred prenasledovaním ho spolu s ďalšími väzňami poslal z Kamčatky do neznámych vôd severného Pacifiku, čím ako prvý Európan predbehol o niekoľko rokov samotného slávneho objaviteľa Jamesa Cooka. Keď o niekoľko rokov zakotvil vo Francúzsku, jeho osobnosť zaujala samotného Ľudovíta XVI.. Ten mu ponúkol hodnosť generála a príležitosť zastupovať záujmy Francúzska na nepokojnom Madagaskare. Práve tam si ho o niekoľko rokov zvolili miestni náčelníci za kráľa, čím ocenili jeho prístup k miestnym kmeňom.

Za štyri desaťročia pozbieral významných priateľov

Zúčastnil sa občianskej vojny v USA, stretol s prezidentom Georgom Washingtonom a bol priateľom Benjamina Franklina a mnohých ďaľších osobností. Precestoval doslova celý svet. Od Číny, cez Japonsko, Brazíliu, Karibik po európske metropoly a opäť sa v roku 1785 vrátil na Madagaskar. Tentoraz v službách Anglicka, bojujúc proti záujmom Francúzska. Jeho výnimočný a dobrodružstvom nabitý život skončil v Mauritanii, jeho vlastnom ambicióznom kráľovstve, ktoré na Madaskare založil. Jeho život aj snahy Madagaskaru o samostatnosť ukončil francúzsky protiútok. Dnes si slávneho slovenského rodáka na Madagaskare pripomína ulica, aj socha.