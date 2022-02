Stručná história Zeme od A. H. Knolla – úchvatný sprievodca poznatkami

Knižný trh je opäť obohatený o mimoriadnu knihu. Stručná história Zeme je v skutku úchvatným čítaním aj bez toho, aby šlo o bohato ilustrovanú publikáciu. Je určená dospelému čitateľovi, alebo presnejšie komukoľvek, kto túži natrieskať hlavu poznatkami a informáciami, aké ani netušil že chce vedieť. Možno ste ani vy netušili, že niektoré fakty môžu pôsobiť tak vzrušujúco a zaujímavo. História? Čo už môže byť na dávno minulých udalostiach zaujímavé pre súčasného človeka? Nehovorme teraz o Napoleonovi, ani o Starovekom Egypte, či praľuďoch… dokonca ani o dinosauroch.

Táto kniha je úchvatným čítaním o histórii Zeme od časov, keď vznikal vesmír a o živote sa ešte ani len nechyrovalo.

Ako vlastne vznikol náš svet?

Pri čítaní sa tešte na poriadnu jazdu poznatkov a faktov, prípadne len hypotéz. No veľmi múdro zostavených tak, aby nám dávali jednotlivé stránky obraz o tom, čo sa vlastne dialo skôr, než to ktokoľvek mohol vidieť. Nie len geologické a archeologické poznatky, ale pozorovania žiarení, astronómia, fyzika, chémia a chemické procesy známe z nášho sveta, umožnili pochopiť mnohé. Ako vznikali hviezdy, jednotlivé planéty, aké chemické prvky tvorili vesmír, ale aj ako sa tvorili ďalšie nepôvodné prvky…

Odpovedí je v tejto knihe naozaj veľa. Obrázkov v nej naopak veľa nie je. To môže odrádzať tých, ktorí vyžadujú pri poznávaní aj grafické informácie. Aj autor týchto riadkov si to o sebe myslel, najmä ak sa jedná o Zem, vesmír, a počiatky života na Zemi ako také. To všetko sa čitateľ dozvie. Text nie je prehnane odborný, takže dokáže byť pútavý a zaujímavý aj pre priemerného čitateľa náučnej, či vedecko-fantastickej literatúry.

Stručná história Zeme je v podstate naozaj stručná

Pri rozsiahlych odborných textoch, teóriách a poznatkoch je prevedenie všetkého, čo vieme, naozaj stručné. Zachytí čitateľa a nepustí. Prináša v ôsmych kapitolách naozaj prierez celej histórie Zeme. Tak ako tvrdí podtitul knihy – 4 miliardy rokov sú to vtesnané do ôsmych kapitol a jedna z nich je venovaná aj človeku a jeho ére. Kniha Stručná história Zeme ponúka pohľad na to, ako sa menil a tvoril život. Aké druhy vznikali z ktorých a opiera sa nie len o poznatky a paleontológiu, ale aj mnoho iných poznatkov, chémiu, či výskumy, aké laickým okom nemáme možnosť pochopiť.

Kniha nie je formátovo veľká, preto prekvapuje. V tvrdej väzbe 222 strán s krásnou obálkou ide o knihu, ktorá veľa miesta nezaberie, no v hlave narobí dobrý rozruch. Nepochybne existuje aj v iných hlavách množstvo otázok, o ktorých čitateľ ani netušil. Možno ho nikdy nezaujímal Veľký tresk (Big Bang Theory), pády meteoritov, dôvody, pre ktoré sa vyťahovali dinosaury do obrovských rozmerov a dôvody, pre ktoré sa z dinosaurov vyvinuli vtáky… no práve takéto otázky budú zodpovedané a ešte ďaleko viac. Ktorákoľvek z kapitol prináša úchvatnú cestu spoznávania. Knižka, ktorá poteší nadšenca poznávania a faktov, si nájde miesto aj v knižnici každého nadšenca tej najvzdialenejšej histórie, geológie, paleontológie aj ďalších odborov.

Kto je Andre H. Knoll?

Andrew H. Knoll (*1951) je svetovo uznávaným historikom zameraným na prírodné vedy na Harvarde. Je nositeľom viacerých ocenení, je pozývaným hosťom do rôznych relácií, žiaducim zdrojom informácií a odborných prác a sám je autorom viacerých kníh aj odborných publikácií. Stručná história Zeme je knihou žiadanou a úspešnou aj inde vo svete. Jej preklad do slovenčiny je tak skvelá príležitosť poznať množstvo zaujímavostí o oblasti, v ktorej ste ani netušili, že máte otázky, no ani ste netušili, koho sa ich spýtať.