Recenzia Heydrich: muž so železným srdcom a odvaha Čechoslovákov - ZN.SK

Do slovenských kín dnes dorazilo očakávané dielo, ktoré je sfilmované podľa románu HHhH spisovateľa Laurenta Bineta a skutočných udalostí – Heydrich: muž so železným srdcom. Tento výpravno historický film poukazuje a pripomína, že za celou myšlienkou druhej svetovej vojny a ovládnutia všetkého jedným národom a rasou nestál iba A. Hitler, ale množstvo jeho ďalších spolupracovníkov.

Podľa obrazu svojej ženy

V jednej časti príbehu sa predovšetkým týči postava Reinharda Heydricha. Heydrich býval kedysi vojenským dôstojníkom, po prevalenom škandále bol predvolaný na vojenský súd a ihneď prepustený. Ešte predtým sa zoznámil s Linou, jeho budúcou manželkou, ktorá mala na neho veľký vplyv a je príčinou všetkého. Stiahla ho na svoju stranu, nacistickú. Heydrich sa pridá k nacistickej strane a stáva sa najhorším a najkrutejším zo všetkých. Hitler mu zvykol hovoriť – muž so železným srdcom. Bol prevelený do Prahy, spraviť poriadok so židovskou rasou v Československu. Heydrichov vplyv postupne rastie a československý odboj sa ocitá v čoraz väčšom riziku.

Priateľstvo hrdinov

Na druhej strane je film postavený na myšlienkach “odboja” a odvahy, ktoré boli potrebné, aby sa skupinka mladých Čechoslovákov rozhodla vykonať niečo nepredstaviteľné. Spáchať na Heydricha atentát. Ján a Jozef sú dvaja vlastenci plní života, ktorí sa odmietajú zmieriť s barbarskými praktikami. Ich priateľstvo je pilierom tohto príbehu. Bojujú bok po boku tvárou v tvár mizerným vyhliadkam. Riskujú svoje životy aj životy svojich najbližších. Na jednej strane láska k vlasti, na druhej k milovaným ženám. Napriek tomu vedeli, že môžu uspieť len s maximálnym odhodlaním a osobnou statočnosťou. Samozrejme, ak by všetko vyšlo podľa plánov.

Film núti zamyslieť sa

Po prvých minútach človek vie, že ho dej pohltí. Na svoje si prídu fanúšikovia historických a vojnových filmov. Už len myšlienka toho, že sa to v skutočnosti stalo, dodáva filmu ešte väčšiu emóciu. Do detailov prepracované kostýmy, prostredie a živý obraz umožňujú lepšie zachytenie éry, v ktorej sa film odohráva. Do hlavnej úlohy nasadený Jason Clarke bol správnou voľbou a spolu so svojou hereckou manželkou Rosamunde Pike podali presvedčivý výkon hodný ich postáv. Tak isto aj herci Jack O’Connell a Jack Reynor, ktorí nie len hrdinstvom svojich postáv, ale aj vzhľadom dostanú najmä ženy. Prekvapením je zaznenie úryvku z českej a slovenskej národnej hymny, hoci ide o hollywoodsky film s americkými hercami. Film sa nesie v duchu čo najpresvedčivejšie popísať a poukázať na to, čo sa vtedy stalo, kto za tou všetkou nenávisťou a túžbou si niečo dokázať stál. Preto je plný utrpenia, zbraní a krvi, tak ako samotná vojna. Koniec je znakom skutočného priateľstva, nenechá divákov chladných a uvedomia si, že niektoré pomery v spoločnosti nie je možné ignorovať.

Historické skutočnosti

Reinhard Heydrich bol najvyššie postaveným nacistickým prominentom, na ktorého bol v priebehu vojny úspešne spáchaný atentát. Svoj život na následky zranení skončil ako šéf Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti, prezident Interpolu, druhý muž SS a zastupujúci ríšsky protektor Protektorátu Čechy a Morava. Samotný atentát bol spáchaný 27. mája 1942, Heydrich zomrel 4. júna, obec Lidice boli ako nacistická pomsta vypálené 10. júna a parašutisti Jozef Gabčík a Ján Kubiš zahynuli spoločne 18. júna.

Film o mužovi, ktorý mal skutočne železné srdce do kín prináša Bontonfilm v premiére od 15.júna 2017.

Dĺžka: 119 minút

Žáner: akčný, historický, vojnový

Réžia: Cédric Jimenez