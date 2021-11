Legoland – svet zo stavebnice a sen nielen tých najmenších!

Mohli by sme s istotou tvrdiť, že najväčší sen všetkých detí, je návšteva Disneylandu a Legolandu. Poďme si bližšie priblížiť práve Legoland. Na svete máme hneď niekoľko Legolandov, ktoré robia radosť tým najmenším, ale aj väčším z nás.

Medzi najznámejšie vo svete patria:

Legoland Billund, v mestečku Billund, DÁNSKO Legoland Deutschland, v mestečku Gunzburg, NEMECKO Legoland California, USA Legoland Dubai, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Legoland Japan, Nagoya, JAPONSKO Legoland Windsor, ANGLICKO Legoland Malaysia, MALAJZIA

História lega a Legolandu

Dánska firma na výrobu lega, Lego Group siaha až do roku 1932, kedy ju založil dánsky tesár Ole Kirk Christiansen, ktorý sprvoti vyrábal drevené hračky, až neskôr tie plastové. Až v 50tych rokoch prišli s nápadom ukladaním kociek na seba. V roku 1958 bola patentovaná prvá originálna lego kocka s dizajnom, ktorý sa predáva aj dodnes. Keďže predaj lega bol veľmi populárny a úspešný, prišli s nápadom na otvorenie zábavného parku s lego figúrkami, stavbami a rôznymi zaujímavosťami pre malých aj veľkých v otvorenom priestranstve.

Vybudoval sa neďaleko továrne na výrobu lega v dánskom mestečku Billund, a otvorený bol v roku 1968, konkrétne 7.júna. V roku 1978 sa začali vyrábať lego figúrky a aby sa predišlo rasizmu, figúrky boli v neutrálnej žltej farbe. Dodnes sú mimoriadne obľúbené medzi deťmi. V dnešnej modernej dobe, už ponúka trh nespočetné množstvo lega od výmyslu sveta. Známe sú rôzne série, pre tých najmenších je tu Lego Duplo, ktoré je z väčších figúriek, aby sa predišlo prehltnutiu u tých najmenších. Z obľúbených sérií spomeňme napríklad: Lego Star Wars, Lego Disney, Lego Jurský park, Lego City, Lego Minecraft či iné. Označené sú vekom, pre aké deti sú vhodné.

Legoland Billund v Dánsku

Trošku ďalej, ako ten nemecký Legoland, sa nachádza ten v Dánsku, konkrétne v mestečku Billund, ktorý je najstarším legolandom v Európe a bol otvorený už v roku 1968. Nachádza sa neďaleko továrne na výrobu lega. Ako je aj všeobecne známe o Dánsku, je to krajina lega. Z Bratislavy je to nejakých 1000 kilometrov.

V tomto najstaršom Legolande je zábava na každom kroku, nachádza sa tu lego všade navôkol, len vo väčších rozmeroch. Na svoje si prídu nielen deti, ale aj my dospelí. Tento zábavný park je veľmi veľký a preto je rozdelený na viacero častí ( Miniland, Adventure Land, Duplo Land, Pirate Land, Atlantis, Polar Land, Viking Land, Lego Safari a ďalšie) a teda každý si nájde to svoje. Okrem lega, je tu aj množstvo atrakcií, kolotočov, vláčikov, autíčok na ktorých sa dá voziť.

časť ATLANTIS

V tejto časti Legolandu, nájdete umelo vytvorené jazierko, so všetkým čo k nemu patrí. Sú tu loďky, potápači a rôzne stavebné zaujímavosti.

časť MINILAND

Nájdete tu do detailov spracované repliky rôznych stavieb. Okrem stavieb, je tu aj letisko so vzlietajúcim lietadlom, či vodné kanály s loďkami a veternými mlynmi. Nech už navštívite akúkoľvek časť parku, budete spokojní a nadšení spolu s deťmi. Samozrejme, lego si len tak vziať nemôžete, je tu však obrovský obchod s legom, kde nájdete stavebnice od výmyslu sveta.

Legoland Deutschland v Nemecku

Neďaleko hlavného mesta Mníchov, v mestečku Gunzburg, sa nachádza tento obrovský zábavný park, ktorý je doslova rajom pre deti všetkých vekových kategórií. Bol otvorený skoro pred 20 rokmi a to v roku 2002. V parku sa okrem lego mestečka nachádzajú aj rôzne iné zábavné atrakcie. Je určený hlavne pre rodiny s deťmi. Veľmi často sa tu usporadúvajú rôzne tematické dni, takže ak budete mať šťastie, zrovna na niektorú zaujímavú tému aj natrafíte.

Ak by vám to nestačilo, je tu dokonca možnosť priamo ubytovať sa v lego chatkách, ktorých je v areáli okolo 50. Tí dobrodružnejší môžu dokonca spať v karavane, na mieste pre ne vyhradené. V Nemecku je ešte menší Legoland a to v meste Berlín.

Mnohé cestovné kancelárie na Slovensku robia výlety do Legolandu v Nemecku. Tak šup zobrať deti a užiť si s nimi tento krásny zážitok, či už cez cestovku, alebo aj na vlastnú päsť. Z nášho hlavného mesta je vzdialený asi 600 km.

Legoland Dubai

Stále navštevovanejšia krajina Slovákov, sú práve Spojené arabské emiráty a štýlové megalománske mesto Dubaj, kde sa nachádza jeden z ďaľších Legolandov. Keď Dubaj tak všetko naj. Najväčšie, najvyššie, najočarujúcejšie, najmodernejšie…

Tak je to aj s legolandom, ktorý sa nachádza v Dubai Parks & Resorts, kde sa nachádza pri sebe viac zábavných parkov. Stačí si len vybrať, či sa rozhodnete pre Legoland, vodný Legoland, Riverland a Bollywood park, inšpirovaný bollywoodskymi filmami.

V Legolande nájdete stavby z lega od výmyslu sveta. Je tu vytvorené celé mesto, s mrakodrapmi, fontánami, zálivmi, dokonca je tu aj nákupné centrum a letisko. Samozrejme nechýba najvyššia budova sveta Burj Khalifa. Vyzerá to veľmi realisticky. Nemôžu zaostávať ani rôzne atrakcie, pre deti aj dospelých.

Legoland waterpark je vodný zábavný park, ktorý je jediný v celej krajine. Ponúka množstvo šmykľaviek, toboganov, vodných atrakcií dokonca i lego rafty. Raj pre deti. Ani nebudú chcieť ísť domov.

Nech sa rozhodnete pre návštevu akéhokoľvek Legolandu, pre deti to bude obrovský zážitok, ktorý si budú pamätať do konca života.