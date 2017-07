Láska na druhý pokus 2 nie je telenovela, ale komediálny seriál - ZN.SK

Už sme si za posledné roky zvykli, že turecký seriál je zväčša zároveň telenovelou. Aj keď v každom jednom seriály z Turecka možno badať prvky komédie, Láska na druhý pokus 2 je seriálom, ktorý pokračuje po úspechu prvej série a opäť nôti na komediálnu nôtu. Má tak ďaleko od telenovely, pretože neprináša domotané a prehnané splete rodín, vzťahy a zamotané uzly rôznych vzťahov.

Láska na druhý pokus 2 je občasne trpký, inokedy vtipný, a zábavný, no často krát aj veľmi trápny seriál, ktorá má diváka pobaviť. To sa mu tiež darí aj pri slovenských divákoch, či skôr presnejšie diváčkach.

Z príbehu seriálu Láska na druhý pokus

Už zápletka prvej série priniesla humorné uzlíky, ktoré ešte viac zamotali všetok príbeh. Zeynep a Fatih sa vôbec nepoznali. Letia domov do Istanbulu. Obaja boli v ďalekom svvete, kam utiekli od svojich blízkych, no prichádzajú ako smoliari, ktorým sa nič nepodarilo. Oboch však náhle spojila práve táto smola. Aby však domov nepriniesli len zlé správy a nevyzerali ako tí, ktorým to všetci “hovorili”, dohodli sa pred svojimi rodinami hovoriť klamstvo o tom, že predsa len v zahraničí našli svoju lásku a šťastie. Seba. Uzavreli dohodu a začali sa vydávať za manželov. Ako sa dá predpokladať, z hry Zeynep a Fatiha sa nakoniec naozaj vyvinie skutočná láska. Od 10. júla sa druhá séria seriálu objavuje na TV Doma patriacej pod Markízu.

Použiteľný aj u nás

Turecký humor dokáže prekvapivo ponúknuť zábavu aj slovenskému publiku. Sú scény a situácie, ktoré sú pre slovenského diváka možno zvláštne. Doterajšie turecké seriály mohli časť divákov pripraviť na tureckú kultúru. Súčasťou scenára nie je spojenie s náboženstvom, ale skôr domácnosťami a príbehmi dvoch hlavných postáv. V prvých dieloch sa napríklad stretávame s Fatihom a jeho túžbou o postaranie sa o rodinu. V snahe nájsť čo najlepšiu prácu sa pustil do hľadania a taktiež klamstiev. Dostane sa na miesto ochrankára rozmaznaného dievčaťa, s ktorým to absolútne nemá ľahké. No tak ako toto zamestnanie bude len chvíľkové, všetky problémy budú len chvíľkou záležitosťou. Kým prvá séria priniesla prekvapivo len 19 častí, druhá sa už rozšírila na 40 častí.

Originálny názov seriálu: Aşk Yeniden

Hrajú:

Özge Özpirinçci v úlohe Zeynep Taşkın Şekercizade

Buğra Gülsoy v úlohe Fatih Şekercizade

Tamer Levent v úlohe Şevket Taşkın

Tülin Oral v úlohe Gülsüm Şekercizade

Lale Başar v úlohe Mukaddes Şekercizade

Nilay Deniz v úlohe Selin Şekercizade Günay a ďalší

V spolupráci s Magdalénou a Marcelou