Kto je to ten influencer o ktorom dnes počuť z každej strany? - ZN.SK

Pojem influencer považujú niektoré pomýlené médiá za povolanie. Takmer výlučne ho médiá považujú za pozitívne, trendy, akoby každý jeden influencer prinášal inovácie, navádzal nás na správnu cestu a ukazoval len tú a žiadnu inú. Lenže influencer nie je povolanie a nie je ani o navádzaní na správnu cestu. Je to zväčša len šikovný človek, ktorý predáva seba, priestor, ktorý vybudoval, alebo pracuje len so svojim renomé, aby svojim názorom nakoniec docielil zisk. Čo to teda ten influencer vlastne je?

Influencer je exhibicionista s mocou ovplyvňovať záujem ľudí

Ocitli sme sa v roku 2019, kedy nám vládnu sociálne siete a kreativita. To, čo je trendy, je masové. Ostatné je “out”. Hipster je považovaný za lepšieho zamestnanca v marketingovom tíme, či v grafickom štúdiu skôr, ako ukáže čo vie a skôr než otvorí ústa. Do popredia sa dostáva tematika LGBT a neoplatí sa akokoľvek protestovať, či zasahovať. Máme tu moderné prúdy a pokusy o prevraty, pokusy vládnuť z ulice a medzitým všetkým je aj masívny priestor online a závislosť ľudí online. Čokoľvek dáme na internet a dáme to tam viditeľne a jasne, ľudí môže zaujať, motivovať k interakcii a ďalšej viralite. Módne spoločnosti, technológie, výrobcovia potravín, alkoholu, šperkov a všetkého už dávno objavili, že ak chcú ľudí zaujať, musia byť viditeľní tam, kam sa ľudia pozerajú.

Kam sa ľudia teda pozerajú? Predsa na nástenku sociálnej siete, do príspevkov priateľov, a na videá v Youtube. Máme svojich obľúbencov, youtuberov, blogerov, ľudí, ktorí si za nás prečítajú knihy a povedia nám o čom sú. Ľudí, ktorí si za nás hrajú hry a recenzie od nich nám povedia, či sa hra oplatí spúšťať, kupovať, či po slovensky – ukradnúť z ulož.to. Nuž a práve to všetko povedia recenzenti, ktorí sa pomaly stali influencermi. Len v prípade, že sami vždy vystupovali pod svojim menom a ich meno môžeme považovať za známe a dôveryhodné. Tí najlepší influenceri majú svojich odberateľov, čitateľov, ľudí, ktorí opakujú po nich, alebo len sledujú ich názory a pokladajú ich za vzor.

Influencer teda je:

Človek, ktorý dokáže ovplyvniť vaše spotrebiteľské návyky a má tú moc, že sa o propagovanej veci naozaj hovorí.

Človek, ktorý vystupuje pod jedným menom a to buduje ako značku, ktorá v konečnom dôsledku predáva a zarába.

Človek, využívajúci moderné komunikačné prostriedky a je v spojení s odberateľmi jeho príspevkov a sledujúcimi.

Človek, ktorý pravidelne prispieva svojimi názormi, pohľadmi, hodnoteniami do svojho priestoru a na konci je to on, kto počíta zisk.

Človek, ktorý v prvej fáze niečo dosiahol a získal si dôveru ľudí. V druhej fáze s touto získanou dôverou pracuje.

To je dobré či zlé?

Z obchodného hľadiska je influencer výborný marketingový nástroj. Nemusí stáť veľa požiadať niekoho známeho a sledovaného, aby odprezentoval nový rúž vo videu alebo v rámci nenápadnej kampane tvrdil, že sa oplatí natierať opaľovacím krémom pretože… a niekde v ruke drží konkrétnu značku. Ovplyvní zmýšľanie ľudí vďaka svojim kvalitám, presvedčovacím schopnostiam na svojom vybudovanom priestore a publiku. Nový rúž pritom naozaj môže byť dobrý, možno najlepší, tak prečo by malo vadiť, že influencer má moc ovplyvňovať zmýšľanie ľudí?

Influencerom môže byť dnes ktokoľvek, kto má na začiatku dobrý štart. Buď slávne meno, mnoho peňazí, alebo originálny koncept, ktorým zaujal ľudí na začiatku a pridali sa ďalšie sledujúce oči. Influencerom nemožno nazvať niekoho, kto sa teraz postaví zo stoličky a ide nakrútiť prvé video. Stáva sa ním osobnosť, alebo bloger, vloger, redaktor až po tom, čo začne ukazovať svoju tvár, lebo len ten môže byť úspešným influencerom, ktorého vidieť a počuť. Zlé je podliehať novým trendom, ak sledujú priveľké masy ľahko ovplyvniteľné vzory. Zlé je tiež, ak sa takzvaný influencer rozhodne propagovať a ľudí motivovať cestou o ktorej si len myslí, že je správna. Varovať pred očkovaním detí, pracovať s nesprávnymi faktami a šíriť nepravdy pre vlastnú nevedomosť…

Príkladom, ako masovo zapojiť influencerov a vytvoriť si nových aj tam, kde doteraz neboli, je kampaň About You. Drahý obchod s oblečením je prezentovaný najznámejším influencerom Sajfom a influencerom sa stala aj Emma Drobná, talentovaná speváčka zo Superstar. Globálne vypnutie internetu by skrátka v niektorých prípadoch ľudí doslova zruinovala, preto takáto predstava nech je aj v ich záujme len sci-fi.

Pre správneho influencera je ziskom nie len suma získaná od propagovanej značky, ale neraz aj symbolická odmena, hmotná odmena, alebo zapožičanie auta. Svojim spôsobom takto fungujú slovenské celebrity už celé roky. Pýtajú si od automobiliek autá s prísľubom, že sa v nich budú voziť a ukazovať. Podpora podujatí, pomoc ostatným, aj to sú oblasti v ktorých sa influencer môže objaviť, hoci menej. Na Slovensku poznáme mnoho influencerov najmä v súvislosti s módou, kozmetikou, obuvou, ale tiež v spojení s gastronómiou a varením.

Ako sa stať influencerom?

Influencerom môže byť ktokoľvek, koho názor a pohľad na svet má váhu. Mnohí skĺznu do mantinelov postavených značkami a sponzormi. Už to nie sú oni. Prezentujú za honoráre frázy dané sponzorom. Náhle zmenia svoje názory, menia svoj pohľad a priority. Zachovať si tvár je vždy otázka peňazí. Tí najúspešnejší sa držia svojich hesiel a aj ich odberatelia a fanúšikovia ich vnímajú ako verných samým sebe.

Influencerom sa môžete stať pokojne v druhej fáze čohokoľvek, čo vyšlo vo fáze prvej. Napríklad kariéra speváčky alebo herečky je dobrý stupienok. Fáza druhá, kariéra influencerky už potom ide ľahko. Máte svojich fanúšikov a vaša predajná schopnosť tým o niečo narástla. Len pozor. Aj to len do chvíle, než to začne byť neprirodzené…