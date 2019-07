Ako definitívne zrušiť svoj účet na Facebooku? Čo sa stane?

Niekoľko rokov sa pohybujeme vo svete internetu a vieme, že mnoho ľudí sa rozhodne zrušiť svoj účet na Facebooku v afekte, alebo pre zlé skúsenosti. Zneužité obete podvodníkov, úchylov, obťažovanie cez Facebook, ale pokojne aj rôzne falošné kontá, či rušenia účtov u ľudí, ktorí už o pár hodín predsa nemôžu vydržať a vracajú sa.

Facebook je veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. Žiaľ pre mnohých ľudí je práve pánom, ktorého nemajú plne pod kontrolou.

Ako odstrániť / deaktivovať / zrušiť Facebook účet?

Máte ho už naozaj po krk a všetko ste si dobre premysleli? Výborne. Ak chcete odstrániť, inak povedané ak rušíte účet, počítajte s nasledovnými faktami. Hoci sa zmaže vaša fotografia, údaje, priatelia vás stále za určitých okolností môžu vidieť medzi svojimi priateľmi, stále vaše meno, hoci bez fotky bude v ich konverzáciách. Vaše meno a komentár sa naďalej bude zobrazovať pod článkami a príspevkami, ktoré ste komentovali. Môžu byť totiž súčasťou vlákien a následných reakcií, ktoré dávajú zmysel zvyšku komentárov. To, že zmažete svoje konto neznamená, že zmažete absolútne všetko. Nech sa páči, spätne sa vráťte a zmažte všetko, čo ste napáchali. Vtedy zmienku o sebe odstránite naozaj definitívne.

Postup zrušenia:

V hornom panely celkom posledný možnosť je drobná šípka, ktorá vám zobrazí nastavenia profilu a medzi poslednými možnosťami aj tú s názvom NASTAVENIA. Facebook sa neustále mení, no verzia z roku 2019 to uvádza tesne pred ODHLÁSIŤ SA. Priamy vstup : https://www.facebook.com/settings Tam prejdite na prvú možnosť: Všeobecné nastavenia účtu Tu je počas roka 2019 predposlednou možnosťou Spravovanie účtov: Priamy vstup : https://www.facebook.com/settings?tab=account§ion=account_management&view Celkom dole sa nachádza tlačidlo: „Deaktivovať účet“

Na čo pozor?

Ak ste si vytvorili Facebook stránky, tie zrušíte spolu so svojim profilom. Preto si dajte mimoriadny pozor, či nespravujete ako hlavný administrátor nejaký dôležitý kanál. Je dobré presunúť práva na niekoho dôveryhodného, ak chcete stránky zachovať. Úspešné stránky ale určite so svojim účtom nerušte.

Azda upokojí fakt, že zmazaním svojho konta sa viete do neho dostať aj v budúcnosti. Stačí rovnaký email a pôvodné heslo. Prakticky tak o nič nejde, len po kliknutí na deaktiváciu stačí nevracať sa na Facebook. Nebudete vyhľadateľní a ani priatelia vás nenájdu. Pravdepodobne takéto zmiznutie vyvolá otázniky. V rôznych rokoch sa pri tejto akcii Facebook choval rôzne. Je teda možné, že vám v prípade obnovy bude nejaký obsah z účtu chýbať. Pravdou je, že reálne Facebook fotografie nemaže, o čom nás presvedčil nejeden konšpirátorský článok, odborná literatúra, ale žiaľ náš vlastný pokus z pred pár rokov s obrázkom, ktorý aj po zmazaní mal niekoľko rôznych veľkostných variantov stále dostupných. Dostať sa k nim je za bežných okolností ťažké.

POZNÁMKA: Zrušením konta sa nevyhnete trestnému stíhaniu, pokiaľ ste cez konto konali protizákonne, využívali ho na ilegálne aktivity, vydieranie, lákanie fotografií a podobne. Akýkoľvek záznam je uchovávaný roky a zrušením konta sa prakticky nedeje nič, len sa zneprístupní viditeľnosť pre verejnosť a vyhľadávanie. K rušeniu účtov sa často uchýli páchateľ podvodných súťaží, komentátor hanlivých názorov, či páchateľ rôznej inej trestnej činnosti. To, že účet nie je dohľadateľný neznamená, že neexistuje dátová stopa.

Prečo nerušiť konto v afekte?

Sami by sme odporúčali zrušiť si Facebook viacerým. Vrátiť sa do časov, keď bolo mnoho vecí ľahšie, iné zase ťažšie, no neexistoval Facebook, ktorý si s ľuďmi niekedy škaredo zahráva. Podstatná časť komunikácie medzi ľuďmi je totiž tá neverbálna (mimika, gestá, pocity, emócie) a tá pri komunikácii na Facebooku chýba. Ľudia sa menia, no sú tu aj iné dôvody, prečo považovať Facebook za nie príliš dobrý nástroj pre budovanie sociálnych kontaktov a priateľstiev.

Ak sa rozhodnete svoje konto zrušiť, nerobte to v afekte. Je síce, aký je, no prerušenie kontaktov môže priniesť viac škody, ako úžitku. Najmä potom, keď si svoje konto obnovujete opakovane, prípadne pod iným menom. Vypínanie a zapínanie vašej viditeľnosti a dostupnosti nerobí dobrú mienku u tej časti priateľov, ktorá podľa toho rozoznáva nálady a správanie majiteľa účtu. Najmä opakovanie pridávanie priateľov je trochu zvláštne. Nemyslíte? Rušte teda účet naozaj v momente, keď si budete istí, že vám Facebook nebude naozaj chýbať.