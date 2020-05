Chcete mať doma skutočného dinosaura? Fosílie kúpite aj online

Cez internet sa dá kúpiť čokoľvek. Napríklad aj kostra dinosaura. V rôznom stave, rôzne kúsky a za rôzne ceny. Kým na niektorých ponukách si predajcovia dajú záležať a máte záruky, že kupujete presne to, čo vidíte, inde informácií veľa neposkytujú, čo je škoda. Aktuálne sa na známom predajnom aukčnom portáli dá kúpiť naozaj všeličo, aj kostry a časti dinosaurov starých milióny rokov. Áno, tie prehistorické tvory, ktoré obývali našu Zem pred nepredstaviteľne dlhou dobou a ožili napríklad v slávnom Jurskom Parku.

Triceratops a časť lebky s čeľusťou

V tomto prípade je neúplná kostra pôvodom z lokality Hell Creek v Južnej Dakote. Predajná cena je 350 000 dolárov a doručenie je vyčíslené kamkoľvek na svete na 50 000 ďalších dolárov. No nekúp to. Za zmienku však stojí, že ide o originál. 65 miliónov rokov starú lebku aj s ďalšími kosťami a zubami môžete mať pokojne aj vo svojej obývačke. Chce to mať dostatok peňazí na účte na zaplatenie ponuky, daní, cla a môžete ho mať na samoštúdium, či frajerinu.

V USA nájdený na súkromnom pozemku a legálne získaný triceratops dostal špeciálnu kovovú konštrukciu, ktorá jednotlivé kusy skamenelín udržiava v približnej pôvodnej vzdialenosti. (detail ponuky)

Iný triceratops v ekonomickejšej verzii

Celkom iná ponuka momentálne ponúka na predaj 76.2 cm x 34.3 cm veľký roh iného Triceratopsa. Aj tento exemplár pochádza zo skromného pozemku v Severnej Dakote. Vek sa podľa popisu odhaduje na približne 68 miliónov rokov.

Aj v tomto prípade ide o ponuku, ktorá je síce drahá, no nie tak, ako tá predtým. Za 10 000 dolárov môžete mať doma roh a horný štít na hlave slávneho triceratopsa. Veľký bylinožravec patrí medzi najslávnejších zástupcov bylinožravých dinosaurov vôbec. Pochopiteľne, o kúsok z lebky Tyranosaura Rexa by bol enormný záujem a aj cena by siahala niekde celkom inde.

Spinosaurus aegyptiacus

Lacnejší môže byť zub slávneho dinosaura s menom spinosaurus aegyptiacus, ktorého sme videli aj vo filme Jurský Park III. 15 metrov dlhá a 5 metrov vysoká beštia priniesla očakávanú hrôzu do kinosál. V reálnom svete už neožije, no jeho zub je dostupný na predaj. Za úžasnú cenu, poviete si, no prepravné podmienky si predajca nastavil na 1500 dolárov. Doručenie zo Španielska tak prináša otázku, či nemáte čoskoro lepšie vyraziť si poň osobne, pretože cena dopravy zrejme počíta s poistením proti výbuchu sopky, pádu lietajúceho taniera, alebo len možno s úradnými peripetiami. Pri pravom zube by ale nemal váhať nikto, kto má cestu do Španielska. (detail ponuky)



Ako interiérový doplnok

Nejde o nič výnimočné, ak chceme v obývačke parohy svojej životnej trofeje. Vyjadrenie majetku a moci bolo v minulosti bežné vystavovaním trofejí, hláv ulovených zvierat, najmä u boháčov smerujúcich do Afriky, je tento trend stále akosi zaužívaný. Mať doma vypchatú kunu, orla, sokola, síce zväčša chcú lesníci, či poľovníci, no kostru dinosaura… kto by nechcel kostru dinosaura? O to viac, ak je pravá? Výrobcovia replík už dávno prišli na to, že ich cieľová skupina záujemcov a zákazníkov sú prevažne muži, fanúšikovia sveta dinosaurov. Kostry, ich zmenšeniny, ale najmä však repliky hláv najpopulárnejšieho dinosaura – Tyranosaura Rexa, sú trendy aj medzi tými, ktorí inak zvieratá a ich časti v interiéri neobľubujú. Skrátka najdrsnejší predátor s tým najlepším imidžom “vymakanej obludy” z Jurského parku má svojich fanúšikov aj po desiatkach miliónov rokov po jeho vymretí.

foto: rôzne veľké lebky, alebo celé kostry sú na ebay.com záležitosťou od pár dolárov po stovky, až tisíce. Samozrejme, odvíja sa od toho následne aj materiál, kvalita a detaily, ak sa nepozeráte z piatich metrov, ale z blízka. Stále však rozlišujeme medzi pojmami “zmenšenina, hračka, replika, originálna fosília”.

Hlavný ťahák múzea, či zariadenia kúpený na eBay

Mnoho múzeí prírody, histórie, zoo parky a ďalšie zariadenia sa pasujú s rôznymi problémami. Pri predstave, že by múzeum v Hornej Dolnej malo originálne kosti slávneho dinosaura, by však nevýrazné múzeum na nevýraznom mieste získalo dôležitý ťahák turistického záujmu, alebo len objekt, na ktorom by sa dal tento záujem postaviť. Predstavte si, že len obecný úrad v malej dedinke by vystavil kosti dinosaura. Na danom mieste by vznikla informačná tabuľa, odrazu by sa predávala figúrka celého dinosaura ako hračka, suvenír, vzniklo by logo, zvýšili by sa náklady na zabezpečenie, no obec by bola odrazu slávna. Na nejaký čas, alebo na stálo. Záujem o dinosaurov máme v detskom veku, pri každom uvedení dobrých dinosaurích filmov a opäť, keď o ne prejaví záujem naše dieťa. Mať atrakciu a pozrieť si s deťmi kosti skutočného dinosaura, mať ich na fotke, instagrame, alebo sa prejaví v Pokemon Go ako turistický cieľ s bodmi navyše. Lokalita by získala, no aj samotné miesto by bolo známejšie, pretože má niečo raritné.

Nie všetky múzeá však majú rozpočet. Určite nie na prvý vedený prípad, jedine ak ten druhý. Ak však nemá dinosaurus priamu spojitosť s múzeom, problém môže byť práve vo vzťahu dinosaura zo Severnej Dakoty s Hornou Dolnou. Tá samozrejme neexistuje, no uvádzam ju len ako príklad obce, ktorá reálne turistom nemá čo ponúknuť… kakaovník som prehliadol zámerne.