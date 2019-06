Harald I. Krasnovlasý ako prvý zjednotil Nórsko. Prečo to meno? - ZN.SK

Harald I. Krasnovlasý bol prvým norským kráľom v rokoch 872 až 930. Presnejšie prvým kráľom zjednoteného Nórska. Staré severské jazyky ho nazývali menom Haraldr hinn hárfagri a poukazovali pritom na jeho vlasy. Nešlo však o žiadne posmešky, alebo ironickú poznámku k účesu. Krása v jeho vlasoch nebola vizuálna, ale symbolická.

foto: Pamätník Haraldshaugen na pamiatku Haralda I. Krásnovlasého, v nórskom meste Haugesund

Cesta za zjednotenie Nórska, krvavá a náročná

Bol synom kráľa Halfdana Gudrodssona, na ktorého trón nastúpil v roku 860. Vládol malému kráľovstvu na juhovýchode súčasného Nórska, ktoré sa skladalo z dvochdobitých a jedného zdedeného po jeho predkoch. Legendy o tom, prečo sa vydal cestou dobyvateľa a zjednotil celé Nórsko sa v niektorých detailoch rôznia. Niektoré hovoria, že ho dcéra susedného kráľa odmietla len preto, že nemal dostatočne urodzený pôvod a veľký majetok. Iné hovoria, že mu dala podmienku. Vezme si ho len ak dobije celé Nórsko. Nech tomu bolo akokoľvek, vždy sa spomína dcéra susedného kráľa, ktorá si musela získať jeho srdce. Dokonca dostatočne na to, že sa jej žiadosť vydal naplniť.

Už v roku 866 zabral niekoľko menších kráľovstiev a siahol až do Švédska. V roku 872 sa už prehlasoval za kráľa celého Nórska. Bolo to obdobie, kedy si stále nemohol vydýchnuť. Mnoho svojich nepriateľov a dedičov jednotlivých menších trónov jeho výboje vyhnali na Island, na okolité ostrovy, do Škótska, alebo sa stratili v krajine. Neustále jeho vplyv oslabovali a tak aj Harald mal čo robiť, aby krajinu udržal. Práve v tomto období sa výraznejšie kolonizoval Island. Na tento ostrov následne odchádzali aj ďalší nespokojní ľudia, ktorí nesúhlasili s Haraldovou nadvládou a vzdali sa tak svojej pôdy zaťaženej priveľkými daňami. Island tak za svoju populáciu vďačí Haraldovým výbojom a jeho politike.

A prečo sa v jeho mene objavila zmienka o vlasoch?

Kedysi dávno, keď počul ultimátum svojej lásky o dobití celej krajiny, sľúbil svojej láske aj svojim mužom jeden sľub. Jeho vlasy a brada nebudú ostrihané dovtedy, kým neovládne celú krajinu. Stalo sa a potom si nechal slávnostne vlasy aj bradu upraviť. Kým dovtedy niesol meno “strapatý”, od tohto momentu sa premenoval a legendy ho poznali už len ako “krásnovlasého”.

Mal spolu 8 manželiek a 23 detí. Dvanásť z nich kraľovalo rôznym územiam a dvaja z nich vládli celému Nórsku. Harald zomrel ako 80 ročný v roku 933.