GTA 6 sa začína ozývať, údajne príde s novou Playstation 5 - ZN.SK

Fanúšikovia hernej série Grand Theft Auto, známej aj pod skratkou GTA sa zrejme dočkajú už v roku 2020 pokračovania. GTA 6 nie je síce zatiaľ oficiálne potvrdené, no Rockstars Games naznačuje aj oznamuje. Najnovšie z najzásadnejších informácií spustilo predaj hry Red Dead Redemption 2 aj pre hráčov na počítačoch a tiež celkom výrazne naznačili príchod Grand Theft Auto VI – GTA 6, ktoré by malo byť predstavené na budúci rok.

Podľa Express.co.uk sú prípravy GTA 6 spojené s prípravou a vývojom novej konzoly od Sony, Playtstation 5, hoci stále ide o „jedna babka povedala“. Údajne má ísť o príbeh zasadený do Vice City, ktoré je všetkým hráčom hernej série veľmi dobre známy. Zrejme však nepôjde o obdobie 80tych rokov, ale o moderný vek.

Oživené Vice City v GTA 6?

Aj napriek tomu, že oficiálne informácie nepotvrdzujú názov GTA 6 a vôbec konkrétne nehovoria ani o GTA sérií, z náznakov a z článku to tak vyzerá. Prípadné skutočné zrecyklovanie Vice City by mohlo vyvolať záujem medzi všetkými hráčmi, ktorí podľahli hre práve pri GTA Vice City. Dodnes si pamätáme jej ulice, jej Ocean Drive, jedinečný soundtrack, systém ukladania na staré kazety poletujúce v hale hotela, či v iných budovách. Zážitkom bolo sprístupnenie stredného a protiľahlého ostrova. Nezabudnuteľné boli azda pre každého hráča zastrašovania golfovou palicou na greene, či misia s ťažko ovládateľnými vrtuľníkmi. Aj všetko toto vytvorilo z Vice City nezabudnuteľné mesto. Prípadné zrecyklovanie by znamenalo zaručený záujem zo strany stále aktívnych hráčov starej hry, ktorú aj my sami raz za tri roky oživíme.

Fakty:

Z faktov toho známe naozaj nie je veľa. Avšak, pokiaľ sa vývoj hry zosúladzuje s technológiou novej konzoly, je pokojne pravdepodobné, že bude exkluzívnym titulom len pre Playstation 5.

To súčasne znamená, že hráči na PC môžu na hru zabudnúť. Aspoň v úvode určite.

Je nepochybné, že akékoľvek pokračovanie v GTA bude mimoriadne sledovanou záležitosťou a teda aj nákladnou hrou pre rozpočet hráčov.