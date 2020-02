The Simpsons Tapped Out pridáva nové čierne postavičky, misie Dr. Dlahu

Novinkou pre hráčov mobilnej hry The Simpsons Tapped Out je tematická úprava pre doktora Dlahu (čiže Dr. Hibberta), ktorý so sebou prináša aj viacero zaujímavostí. Naposledy sme mali možnosť pomocou niekoľkých špeciálnych misií získať postavičky Simpsonovcov z budúcnosti – starého Homera, starú Marge, dospelú Maggie, takmer prezidentku Lisu, starého flákača Barta, ale aj Džendu a oboch Bartových synov naraz. V podobnom, aj keď časovo aktuálnom duchu, je hra obohatená o nové misie a nové postavičky s budovami aj tentoraz.

Všetko je v rámci výstavby nazvané Black History, čím sa naráža na farbu pleti, ale zrejme sa bude zasahovať aj do nejakých záležitostí v rámci dejín niektorých dielov. Už dnes v prvých misiách je možné získať nákupom niektorých časovo limitovaných budov aj jednu z troch rôznych postáv. Ďalšie sú súčasťou misií, ktoré si žiadajú splniť viacero krokov, než budú sa hráč celkom dostane k novej postave.

The Simpsons Tapped out

Je už niekoľko rokov úspešná hra, ktorú vytvárajú autori pod licenciou pôvodného seriálu. Kreslič je opäť Matt Groening. Mnoho z predmetov, budov a činností súvisí so seriálom. Len minimum v rámci misií nie je priamo napojené na seriálový dej. Množstvo detailov a aj ojedinelých budov, ktoré sa objavili v seriály, sa objavuje aj tu. Buď ako bežná budova, veľmi limitovaná, alebo vzácna. Všetky budovy majú nejaký zmysel. Umožnia tráviť nejakým spôsobom čas, alebo pracovnú náplň postavám.

Celkom iná je záležitosť okolo postavičiek. V hre nachádzajú priestor rôzne postavy z rôznych dielov, vzácne, aj menej vzácne, štandardné v rámci hry, alebo limitované a obmedzené len na určitú akciu a plánovanú udalosť. V hre sa prejavujú rôzne obdobia a udalosti, Vianoce, Halloween, Veľká Noc, voľby. Tentoraz sa pomocou Dr. Hibberta v hre môžu hráči tešiť na niekoľko postavičiek čiernej pleti, ktoré sme doteraz nemohli získať, prípadne v jednom prípade mohli, no i vtedy to bola veľmi časovo obmedzená príležitosť. Skvelá príležitosť pre hráčov získať nové postavičky a ich nové neokúkané misie v rámci činností postáv v hre.