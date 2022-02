Na Floride zo stromov padali leguány. Kvôli mrazom hibernovali

Počasie počas tejto zimy prekvapilo niekoľko krajín. Husté sneženie zasiahlo Turecko, Grécko, Izrael aj Španielsko. Mrazy napríklad zasiahli aj niektoré časti inak slnečnej Floridy. V teplejších lokalitách floridského polostrova a “slnečného štátu”, prekvapili teploty okolo 3°C. Na predpovede počasia museli zareagovať poľnohospodári, kým takých leguánov po krajine nikto neinformoval. Známe exotické plazy charakteristické svojim “dinosaurím” vzhľadom však tieto teploty nezabili. Len to spôsobilo, že zo stromov nepadajú len kokosové orechy, ale aj leguány (iguana iguana) samotné.

Unikátna Florida: Leguány padajúce zo stromov

Jav, ktorý sa vo svete stáva, no zväčša na miestach, kde to nijako nie je na očiach ľudí. Zo stromov a paliem, na ktorých sa večer a počas noci leguány zdržiavajú, môžu tieto plazy padať. Nízke teploty u nich totiž naštartujú akúsi formu hibernácie, počas ktorej sa zníži ich srdcový tep, aj reakcie. Mnohé médiá, ktoré majú priamo skúsenosti z Floridy, uvádzajú, že to pre samotné leguány ne je až taký problém. Za predpokladu, že nepadajú do dvorov so psami, alebo na frekventované cesty. Leguány opäť precitnú po zahriatí ranným slnkom.

Na ich populáciu to napriek zvláštnosti nemá dopad

Môžu vypadať ako mŕtve, v skutočnosti len potrebujú svoj čas a samozrejme ochranu. Mnohé totiž môžu byť v prírode pre prirodzené sfarbenie neviditeľné a smrť im hrozí pri zašliapnutí človekom. Zoológovia už ale neuvádzajú stanoviská “akoby sa nič nedialo”. Pády z veľkej výšky môžu spôsobiť zlomeniny, prípadne iné zranenia aj “spiacemu leguánovi”. Ako studenokrvné tvory potrebujú len prirodzené slnko na to, aby sa opäť vrátili do normálu. Niektoré floridské zdroje odporúčajú nájdených leguánov oznámiť agentúram zaoberajúcim sa ochrane a zberu týchto v skutočnosti invazívnych druhov na Floride. Na ich populáciu by však tohtoročné mrazy nemali mať dopad.





Chov chameleónov, jašteríc, agám, ale aj väčších leguánov je u nás povolený a možný. Leguány sú však náročnejšie na priestory a teda aj veľkosťou na kŕmenie. Žiadajú si potrebnú starostlivosť, chovateľské potreby aj štúdium.Knihu venovanú leguánom nájdete v tejto ponuke. Nezabudnite, že Florida je mimoriadne pestrým americkým štátom, ktorý práve zvieratá a rezervácie využíva aj v cestovnom ruchu. Obľúbený je Gator park – rezervácia a obrovská plocha s aligátormi a vtáctvom, taktiež oblasti s výskytom lamantínov, delfínov a samotný morský život je unikátny sám o sebe. O to viac, ak hovoríme o Mexickom zálive.