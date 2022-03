Internet baví video, ako tučniaky komunikujú a vymieňajú si informácie

Svet zvierat nie je až tak vzdialený od toho nášho. Koniec koncov, aj my sme zvierací druh. Tučniaky sú pre mnohých z nás roztomilé zvieratká. Pôsobia nemotorne, možno neinteligentne, no rozumu majú dostatok. Video, ktoré sa podarilo nakrútiť pred viac ako rokom na Falklandských ostrovoch zachytáva aj niečo veľmi zaujímavé. Je na ňom moment, keď oproti sebe idú dve skupinky tučniakov. Každá má v úmysle pokračovať niekam na druhú stranu, vzájomne sa však nevyhýbajú a ani do seba nevrážajú. Ukážkovo, až zdvorilostne sa každý jeden v rámci svojej skupiny pozastaví a nastáva rýchla výmena informácií. Môžeme tak pozorovať, že nejaká komunikácia medzi nimi prebieha. Či už je to pozdrav, informácia o prítomnosti potravy, alebo vyzvedanie informácií o mieste na druhej strane, pôsobí toto pozorovanie zábavne.

Vtipným je záver tohto videa, v ktorom je vidieť, ako sa jeden tučniak pomýli a pripojí k nesprávnej skupine. Podľa chrbta jednoducho nespoznal, že nie je pri svojich a tak mal v úmysle pokračovať. Začal však chýbať pohotovému členovi svojej skupiny, ktorý si ho odskočil privolať.

Juhoamerické tučniaky magellanské

Tučniaky magellanské sú juhoamerickým druhom tučniaka objavujúcim sa na pobreží Patagónie, v Argentíne, Chile aj na Falklandoch. Zatúlaní sa objavujú aj v Austrálii, na Novom Zélande, či severnejších častiach juhoamerického kontinentu. Svoj názov nesú po Ferdinandovi Magellanovi, ktorých ich počas svojej plavby spozoroval a popísal v roku 1520.

Dorastajú do výšky okolo 65 cm a vážia okolo 4 kilogramov. Bývajú rôzne veľké kolónie a žijú v kŕdľoch po celý život. Tvoria skupinky a o mláďatá sa starajú obaja rodičia. Kým jeden loví, druhý sedí na vajciach, alebo stráži mladé vtáčatá. Nelietavý vták je výborným plavcom so schopnosťou ponárať sa až do hĺbky 50 metrov. Živí sa kôrovcami, morskými mäkkýšmi, a ďalšími mäkkými obyvateľmi morí. Tento druh nepatrí medzi kriticky ohrozené a má dostatok potravy aj vďaka výborným podmorským prúdom.