Tichomorská sopka Hunga: ostrov Tonga aj svet postihlo nielen tsunami

Podmorská sopka v Tichom oceáne vybuchla. Jej tlakovú vlnu zacítili cenzory až na Slovensku – na opačnej strane planéty. Zvuk samotného výbuchu počuli aj obyvatelia vzdialenejších Tichomorských ostrovov niekoľko stoviek kilometrov, ba až na Novom Zélande vzdialenom viac ako 2 tisíc kilometrov. Sopka Hunga Tonga-Hunga Ha’apai sa dvíha z morského dna k úrovni morskej hladiny zhruba 65 kilometrov od hlavného mesta ostrovného kráľovstva Tonga. Výbuch spôsobil aktiváciu varovaní pred tsunami na okrajoch Tichého oceánu, na Novom Zélande, v Austrálii, Japonsku, USA aj v jednotlivých štátoch Oceánie. Prívalová vlna už spôsobila škody na Ajlaške, v Kalifornii, na mnohých ostrovoch Tichého oceánu, no najmä na Tonga.

Tonga postihlo tsunami ako prvé

Ostrovné kráľovstvo Tonga, ktoré pôsobí v Tichom oceáne ako jeden z mnohých osamotených rajov – ostrovov, postihlo tsunami z výbuchu ako prvé. Podmorská sopka sa prebúdzala postupne a otrasov bolo niekoľko. Pozorovania dvíhajúcej sa hladiny a niekoľko desiatok metrov vysokých prejavov podmorskej sopky napovedali, že môže prísť niečo výraznejšie. V sobotu 15. januára 2022 vybuchla tak, že sa to prejavilo aj silným vlnením mora a popolom, ktorý si razil cestu z morského dna silným prúdom až k oblohe. Mohutná sila prírody, ktorú sme pocítili aj na Slovensku dokazuje, aký je človek malý oproti Zemi.

Prívalová vlna vyššia než 1 meter sa dovalila na pobrežie Tonga a ničila, čo prišlo do cesty. V prvé hodiny neboli hlásené ani žiadne úmrtia. Škody sa postupne objavovali aj v ďalších krajinách Tichého oceánu. Nový Zéland vyslal na pomoc Tongu, posily, ktoré umožnia zhodnotiť rozsah škôd a zaistiť základné potreby. Predmetom prieskumu boli hlavne nižšie položené ostrovy a ich monitorovanie. Odhady hovoria o možných 80 000 ľuďoch postihnutých záplavami len na Tonge. Výpadok elektriny a komunikačných nástrojov spôsobil, že aj spojenie s Tongou bolo po záplavách hluché, čo sťažovalo šírenie informácií o reálnom stave. Vrstva sopečného popola spôsobila ďalší rozsah škôd a pozmenil krajinu Tonga. Sopečný prach zasiahol aj zdroje pitnej vody, sírnatý zápach prinútil obyvateľov nosiť masky, alebo nevychádzať z domov. Na Tonge vypukla pred výbuchom panika, keď sa ľudia snažili ujsť do vyššie položených miest.

Problém za problémom

Sopečný popol, nedostatok vody, zničené príbytky a turistické lokality sú závažným problémom. Istý čas pre silné mračná deň pôsobil ako noc. V kontexte doby, ktorú poznačila pandémia a takmer zastavenie turistického ruchu, ktorý bol značným príjmom pre štátnu kasu Tonga, krajina utrpela ďalšiu ranu. Zastavenie turizmu spôsobovalo ťažkosti, avšak škody spôsobené sopkou prekonali akékoľvek očakávania. Ostrov sa dá považovať za zničený, podobne ako rôzne pracoviská miestnych, živobytia, obydlia a pod. Tonga je teraz odkázaná na pomoc zo zahraničia.

Tonga sa zo škôd bude spamätávať dlho. Šlo o raj pre potápačov v koralových útesoch, lokalita využívaná v dokumentárnych filmoch, aj u nadšencov exotických dovoleniek. Výbuch sopky pozmenil aj more v okolí Hungy. Pôvodne sa k hladine dvíhali okraje sopečnej kaldery, no po výbuchu sa do značnej miery rozpadli. Výbuchy podmorských sopiek zväčša prinášajú pri vyvretí a stuhnutí lávy príležitosť na vznik novej pevniny. Prípady, kedy výbuch sopky zničí pôvodne dvíhajúcu sa sopku a zníži jej výšku, prípadne uvoľňuje plyny, alebo menej pevninu-tvorných hornín, nie sú v ničom vzácne.Tsunami v tomto prípade nemuseli spôsobiť výbuchy, ale aj rozpadanie podmorskej sopky a veľké zosunutia hornín.