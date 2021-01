Na Floride niekto do živého lamantína vyryl nápis “Trump”

Predvolebná kampaň, alebo len hlúpy prejav politického názoru? Americké úrady musia riešiť kuriózny prípad, hoci spadá pod týranie zvierat. Na floridskej rieke Homosassa objavili lamantína, ľudovo nazývaného aj ako morská krava, s vyrytým nápisom “TRUMP” do chrbta. Písmená s menom bývalého kontroverzného prezidenta neznámy vandal vyryl do hrubej kože, čím možno nespôsobil vážny zdravotný problém zvieraťu. Nejde však o niečo, čo by malo zostať bez povšimnutia. Organizácia The U.S. Fish & Wildlife Service prípad vyšetruje aj preto, že ide o zákonom chráneného ohrozeného živočícha. Úrady dokonca vypísali odmenu 5 000 dolárov za informáciu vedúcu k vypátraniu páchateľa tohto zohavenia.

Nie je jasné ako, kedy a prečo tento nápis vôbec na zviera niekto vyryl.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words “Trump” scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

Zohavené či značkované zvieratá pre zábavu

Aj na Slovensku sú známe prípady zohavenia zvierat a vyrývanie slov do ich srsti, či kože. Vypaľovanie znakov do hovädzieho dobytka je zvykom po celom svete v závislosti od určenia zvierat. U nás však vandali a neprispôsobiví ľudia nemajú problém potrápiť aj zvieratá pre zábavu. Ide o ojedinelé prípady, známe najmä z minulosti. Vypaľovanie, či vyrývanie znakov a čísiel na telo prasiat, dobytka, či koní, ak nemajú evidenčný zmysel, sa vyskytovalo aj u nás. Za dávnych čias sa vyrývali znaky do kačacích či husích zobákov.