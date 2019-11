December prevoňaný tradičným pečením a perníkové recepty - ZN.SK

Jeseň rýchlo utiekla a zrazu je tu zima. Ste pripravení na december, pravdepodobne najobľúbenejší mesiac všetkých detí? Nechajte sa inšpirovať a pripravte svojim najbližším rozprávkové dezerty v duchu adventných sviatkov.

Poďme na to pekne poporiadku. Hneď na začiatku mesiaca čaká na deti Mikuláš s anjelom a čertom a tak trochu „zúčtovanie“ celého roka. Deti sú často za svoju statočnosť a snahu odmeňované čerstvým aj sušeným ovocím, čokoládou a cukríkmi. A všetky tieto spomínané suroviny sa skvele hodia aj na pečenie. Neveríte? Inšpirujte sa a pripravte mikulášsky chlebíček. Ak máte navyše doma formu špeciálneho tvaru rovnako ako my, hravo vykúzlite rozprávkový dezert či desiatu.

Mikulášsky medvedík Haribo

Ingrediencie (na 3 medvedíkov)

4 bielky

100 g práškového cukru

štipka soli

50 g masla

100 g polohrubej múky

50 g sušeného a kandizovaného ovocia – brusnice, pomarančová kôra, slivky, jablká…

30 g medvedíkov Haribo Goldbären

50 g kvalitnej čokolády s vyšším obsahom kakaa

30 g vlašských či iných orechov

na čokoládovú polevu

120 g čokolády s vyšším obsahom kakaa100 g masla

2 lyžice mlieka

Postup

Bielky vložte do misy robota so šľahacou metlou a vyšľahajte pevný sneh. Pridajte štipku soli a práškový cukor a opäť šľahajte. Medzitým, ako sa tvorí sneh, rozpusťte si maslo a nechte ho trochu vychladnúť. Do snehu po troškách pridávajte striedavo múku a prepustené maslo. Vždy premiešajte, ale iba zľahka a opatrne, aby sneh príliš „nespadol“. Ovocie, Haribo medvedíky, čokoládu a orechy nasekajte najemno a po trochách vmiešajte do cesta.

Silikónové formičky vypláchnite studenou vodou a nalejte do nich cesto. Pečte 25 minút v rúre predhriatej na 160 °C. Formu potom opatrne vyklopte a dezert nechajte vychladnúť. Polevu pripravíte jednoducho tak, že čokoládu spolu s maslom rozpustíte vo vodnom kúpeli. Keď sú obe suroviny rozpustené na jemnú polevu, vmiešajte ešte 2 lyžice mlieka. Dezert ihneď polejte polevou a nechajte stuhnúť.

Pravá vôňa Vianoc

Akú vôňu si predstavíte pri slove Vianoce? Väčšina z nás si asi vybaví zmes vareného a vína a medovníčkov. Prevoňajte domácnosť tradičnou vôňou a pripravte medovníkový dezert, ktorý poteší veľkých aj malých, rodinu aj blízkych na návšteve. Deti vám navyše môžu pomôcť s jeho zdobením, fantázii sa medze nekladú a na ozdobu poslúžia napríklad aj cukríky Haribo.

Perníkový vianočný medvedík

Ingrediencie

2 vajcia

160 g krupicového cukru

100 ml slnečnicového oleja

150 g hladkej múky

300 g polohrubej múky

400 ml mlieka

1 lyžica kakaa

štipka soli

1 balíček kypriaceho prášku do perníka

1 lyžica perníkového korenia

na ozdobenie

1 bielok

15 – 20 dkg práškového cukru

1 lyžička citrónovej šťavy

Haribo Goldbären

Postup

Rúru si predhrejte na 170 °C. Pripravte si silikónových medvedíkov alebo iné formičky, ktoré vypláchnete studenou vodou.

Do misy robota so šľahacou metlou vložte vajcia a cukor a vyšľahajte do nadýchanej peny. Pripravte si misku, v ktorej zmiešate oba druhy múky, štipku soli, prášok do perníka, kakao a perníkové korenie. Zmes postupne vmiešavajte do nadýchanej cukrovej peny. Zároveň striedajte tieto sypké suroviny s olejom a mliekom. Cesto musí byť dôkladne premiešané.

Cesto nalejte do pripravených medvedíkov alebo iných foriem a tie naukladajte na plech. Pečte v predhriatej rúre 25 minút. Hotových medvedíkov môžu deti ozdobiť snehovou polevou alebo čokoládou a cukríkmi Haribo. Množstvo cesta vystačí na dvoch medvedíkov a na perník, ktorý poslúži ako podkladová plocha pre vianočný obraz, ktorý si môžete s deťmi ozdobiť podľa fantázie.

Na bielkovú polevu ušľahajte bielok a pridajte do neho práškový cukor, aby vznikla hustá poleva. Nakoniec pridajte ešte citrónovú šťavu. Ak chcete do obrázku „maľovať“ polevou a štetcom, rozrieďte trocha polevy ďalšou citrónovou šťavou.