Čínske jazero Pcho-jang-chu odhalilo 400 ročný most a suché dno

Rekordné suchá vo svete spôsobili rôzne javy. Na dolnom toku Dunaja napríklad znížená hladina európskeho veľtoku odhalila staré vojnové lode nacistického Nemecka potopené účelovo pre zablokovanie dopravy, v Španielsku odhalili útvar podobný na Stonehenge a v Číne sa na suchu ocitol starý most z pred 400 rokov. Napriek veku o moste obyvatelia okolia jazera Pcho-jang-chu vedia a príležitosť prejsť sa po ňom už využili aj v minulosti počas zimných mesiacov. Most vtedy vyčnieva nad zamrznutou vodnou hladinou. Tentoraz však suchá spôsobili jav, ktorý už obvyklý nie je.

Starý kamenný most odhalený mimo zimné mesiace

Most dlhý viac ako 2,5 kilometra je tvorený zo žulových blokov a tak sa nemožno čudovať, že vydržal bez zásadných zmien 4 storočia. Dno jazera je pritom za bežných okolností hlboké až 20 metrov. Rapídny pokles vodnej hladiny tak v čase, keď je do snehovej nádielky ešte ďaleko naozaj neobvyklý. Miestne záznamy totiž nepamätajú, že by bol most viditeľný a priechodný so suchou zemou aj v jeho okolí. Ak sa vodná hladina nezmení, je pravdepodobné, že bude okolie poznačené zimou, ale priechodné po dne jazera, čo je ďalšia neobvyklá vlastnosť tohtoročného sucha a tohto miesta.

Video zachycujúce most počas zimy 2019:



Jazero Pcho-jang-chu je ešte zaujímavejšie

Čínske jazero Pcho-jang-chu leží v doline významnej rieky Jang-c-tjang. Nie je zaujímavé len svojou rozlohou a trojcípim tvarom, nazývajú ho aj čínskym „bermudským“ trojuholníkom. Môže za to záhada stratenia niekoľkých lodí. Využitie jeho hladiny lodnou prepravou a občasný pokles hladiny dávajú možnosť dohľadať vraky potopených lodí. A práve to je onou záhadou. Lode, ktoré sa v minulosti na jazere stratili a zmizli bez stopy, zmizli doslova. Prieskumy totiž ich vraky nenašli.

Bermudský trojuholník v Karibskom mori je slávnym priestorom medzi medzi Bermudami, Portorikom a Floridou. V oblasti sa v minulosti stratilo niekoľko lietadiel a lodí, ktoré zmizli bez stopy a bez vysvetliteľných príčin. AJ preto je oblasť opradená legendami, mýtmi a využila ju aj popkultúra. Bermudským trojuholníkom sa následne vo svete nazývajú aj ďalšie miesta vo svete, občas nazývané aj s dávkou irónie a “Bermudským trojuholníkom” sú občas nazývané aj záhady strácania sa aj v inom slova zmysle.