TOP 7 dôvodov, prečo sú malé prsia pre ženu výhodou

Každý muž neraz vo svojom okolí počuje o komplexoch z malých pŕs. Malé prsia sú pritom krásne rovnako tak ako tie väčšie. Pre rôznych mužov môže byť vyhradený rôzny vkus a kým jednému sa páči to, druhému zas iné. Pri počúvaní o sklamaných ženách, ktorých jediný problém je nízka sebadôvera a nízka priebojnosť, pretože v porovnaní s inými ženami majú skrátka malé prsia, sa na dá to napísať niekoľko názorov, ktoré ich význam naopak pozdvihujú.

Hovorovo nazývané “akurát do ruky” či len “akurát” majú mnoho dôležitých výhod a uvedomia si ich najmä ženy, ktoré si operačne dajú veľkosť zväčšiť. Až vtedy majú s čím porovnávať. Možno potrebovala viac sebadôvery, alebo v prípade modeliek a “modeliek” zaujímavú prácu, ale stále nezabúdajme, že všetko má svoje pre aj proti.

1. Beh

Pozrite si rekreačný beh žien s veľkým a malým poprsím. Menšie prsia dovolia oveľa lepšie bežať, umožňujú ľahší pohyb a oveľa menej bolesti pri rýchlom behu. Ruky nie sú zamestnané udržiavaním rytmu, či bránením priveľkého pohybu pŕs. Samozrejme, vyrieši to vhodný športový odev, no záťaž tam stále je.

2. Spánok

Ženy s malými prsiami si oveľa viac užijú voľný pohyb v posteli, vo vani, v sprche, no najm medzi spomínanými perinami. Spánok na bruchu toľko nevadí, pretože prekážok je menej.

3. Chrbtica

Muži si často myslia, že veľké prsia sú pre ženu len pýchou a radosťou. Práve tieto ženy si však mnohé vytrpia. Chrbtica dostáva zabrať, veď ide o váhu navyše, s ktorou si muži život predstaviť ani nevedia. U žien je väčšie ťažisko práve hore na hrudi.

4. Oblečenie a podprsenky

Väčšie poprsie potrebuje podprsenky so širšími ramienkami, inú stavbu a často rôzne veľkosti. Ženy s väčším hrudníkom môžu mať problém s výberom oblečenia, napríklad aby nepôsobilo vyzývavo. Pri plavkách je to téma sama o sebe. Väčšie poprsie v nich vyniká, vyzerá krásne a spozornie nejeden muž, hoci ide o tatka tlačiaceho kočík s vlastným potomkom. Nič proti ženám s veľkým poprosím. Lenže plavky vedia dodať pekný vzhľad aj tým menším. Menšie však opäť netvoria problém pri chôdzi, pri manipulácií s rukami, pri plávaní, ponáraní a pri mnohých iných činnostiach.

5. Očumovanie

Žena s veľkým poprosím to veľmi dobre pozná, bez rozdielu nad atraktivitou či ladnosťou pohybu. Pohľady mužov sa stretávajú s oblasťou pod bradou a nad bruchom veľmi často. Práve po tomto pohľade často túžia ženy s nižším sebavedomím a menšími prsiami. Nie je to tak ružové, ako sa zdá. Muž má vtedy záujem o tie prsia, nie o ženu. Očumovanie a pohľady na ženu nemusia byť vždy len príjemné. Do hlavy a predstáv mnohých z nich by potom už nechcela vniknúť asi žiadna žena.

6. Záujem o prsia, nie o ženu

Pri žien s veľkým poprosím je žiaľ určitá časť mužov fascinovaná touto prednosťou medzi TOP 5 vecami, ktoré ich priťahujú, no na otázku odpovedia všetko možné od očí po charakter. Prsia ako prednosť sa predsa neprezrádza. Žena s menším poprsím to má o niečo jednoduchšie. Ak prilákala na svoj zovňajšok muža, je u nej oveľa väčšia pravdepodobnosť, že to nebolo bujné poprsie, ale niečo celkom iné. Svojim spôsobom záujem muž prezradí v spálni, ako veľmi venuje svoju pozornosť práve tejto časti tela viac, než vám ako človeku. Ak bod šesť popierate, zrejme máte ešte čo doháňať.

7. Staroba

V starobe sa nám niekoľkonásobne vrátia neduhy mladosti, nerozvážne stravovanie, záťažové športovanie, nekontrolované užívanie návykových látok, ale aj taká banalita ako veľkosť pŕs. Absolútnou výhodou malých pŕs je neskorší vek. Azda ani netreba tento bod veľmi rozvádzať dopodrobna.

Takže prečo dôvod na smútok? Malé prsia majú niekoľko podstatných výhod pre ktoré sa určite netreba schovávať a trápiť sa pocitmi menejcennosti, či nízkeho sebavedomia. Že pohľady mužov pritiahnu prsia neznamená, že ide o tých správnych mužov.