Brnenská Katedrála svätého Petra a Pavla na zberateľskej bankovke

Azda neexistuje návštevník mesta Brno, ktorý by prichádzal do druhého najväčšieho českého mesta a nevšimlo by si významnú kultúrnohistorickú dominantu. Katedrálu svätého Petra a Pavla. Pamiatka je jednou z tých, ktoré v Českej republike lákajú na svoju 0 eurovú suvenírovú bankovku, akých v Českej republike zatiaľ veľa nevyšlo. Napriek tomu už jednotlivé vydania dokázali zaujať zberateľov a turistov, takže na mape záujmov cestovateľov zberateľov sú už nejaký čas aj české lokality.

O predaj českej bankovky sa stará Diecézne múzeum, ktoré má v správe aj samotnú katedrálu ako pamiatku. Aj preto je diecézne múzeum nie len že to najlepšie miesto, kam sa dá po bankovku ísť, ale je aj tým najlepším miestom, ak by vás čokoľvek o katedrále zaujímalo. Na adrese Petrov 1 majú pritom otvorené denne od 10:00 do 17:00 hodiny mimo nedele. Bankovky majú v ponuke aj počas decembra 2019, no je ešte otázne, dokedy. Niekoľko voľných kusov s nedávno vydaným ostravským motívom majú dokonca aj v Ostrave v informačnej kancelárii v Novej radnici.

Katedrála svätého Petra a Pavla v Brne

Katedrále ľudovo jej hovoria aj Petrov, podľa kopca na ktorom stojí. Právom ju považujeme za jednu z najvýznamnejších architektonických pamiatok moravského regiónu. V 11. až 12. storočí na jej mieste stála románska kaplnka, ktorú neskôr prestavali na kostol s vlastnou apsidou a kryptou. Už v 13. storočí získala stavba úpravu, vďaka ktorej sa z chrámu stala bazilika. Postupne získaval ranne gotické úpravy, významnú funkciu prepoštského kostola a tiež sa stáva kapitulou. Výraznou bola baroková prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu niekoľkých gotických prvkov a k zmene oltárov.

Barokový interiér vytvoril prevažne sochár Ondrej Schweigl. Aj po dokončení prestavby sa katedrála menila a začiatkom minulého storočia plynulo prešla k ďalšej výraznej prestavbe v novogotickom slohu. Tá prebiehala prevažne v exteriéri pod vedením významného rakúskeho architekta Augusta Kirsteina. V tejto dobe pribudli dve veľmi dobre známe novogotické veže vysoké 84 metrov. Súčasný hlavný oltár pochádza z roku 1891. Vysoký 11 metrov je dielom viedenského rezbára Jozefa Leimera, ktorý znázornil ukrižovanie Krista, dvanásť apoštolov a patrónov chrámu, svätého Petra a Pavla v štýle pôvodných gotických oltárov.

Oficiálne stránky Diecézneho múzea v Brne: dieceznimuzeum.cz