Kardamóm - vzácne korenie a staroveké liečivo - Zaujímavé novinky ZN.SK

Viete čo je kardamóm? V kuchyni má mnoho využití. A nie len tam…Kardamóm patrí medzi najzaujímavejšie korenie, které vám popletie nielen hlavu, ale i chuťové poháriky. Názov kardamóm, ktorý ľudia často komolia na kardamón, sa vzťahuje na tri odrody bylín z čelade zázvorovitých: kardamóm zelený či pravý a čierny Amomum a Aframomum. Používali ho už Starý Egypťania a stal sa súčasťou čoraz viac známej ajurvedy.

Kardamóm so všestranným využitím

Všetky odrody sa používajú ako korenie aj pre svoje liečivé účinky. Kardamóm má výraznú jedinečnú chuť a intenzívnu arómu. Je nabitý esenciálnymi olejmi, ktoré majú antioxidačné účinky. Dnes patrí po šafráne a vanilke medzi najdrahšie korenie.

Staroveká žuvačka

Jeho pôvod siaha až do Indie a Nepálu. Mimo Ázie bol známy aj u Grékov či Rimanov, ktorí ho žuvali, aby mali čisté zuby a svieži dych. Najväčší obľubu však získal kardamóm v arabských krajinách. Pravá arabská káva sa bez jeho vône a aróma nezaobíde. Za pôvodnú vlasť kardamómu sa však pokladá Indie a juhovýchodnej Ázie, asi pred 800 rokmi sa dostal do Európy.

Kardamóm a jeho využitie

Využitie kardamómu je naozaj široké. Používa sa na dochutenie sladkých i slaných jedál, do kávy a čajov. Zaujímavosťou je, že niektorí výrobcovia žuvačiek prevzali jeho starodávne využitia a začali ho pridávať do žuvačiek na osvieženie dychu. Používa sa na zlepšenie chuti niektorých liekov a využitie má aj v alternatívnej medicíne.

A prečo je taký vzácny a vyhľadávaný?

Kardamóm obsahuje:

vitamín B a C

zdravé tuky a omega mastné kyseliny

bielkoviny, draslík, vápnik či fosfor

minerálne látky z éterických olejov

gingeroly, pinén, cineol, ktoré sa nachádzajú aj v zázvore

Prírodný lekár

Tradičná čínska medicína používa kardamóm na liečbu bolestí žalúdka, zápchy, hnačky a ďalších zažívacích ťažkostí. Oddávna je kardamóm účinným protikŕčovým prostriedkom. Toto úžasne voňavé korenie má tiež schopnosť zabíjať škodlivé baktérie, ktoré sú zodpovedné za vznik žalúdočných vredov. Zvyšuje chuť do jedla a pomáha pri zápche alebo plynatosti.

Pozitívne ovplyvňuje kardiovaskulárny systém. Taktiež pomáha regulovať krvný tlak a udržiavať pravidelný srdcový rytmus. Preto sa používa pri liečbe problémov so srdcom a zvýšeným tlakom a ako preventívna ochrana pred ich vznikom. Pomáha pri chudnutí, nevoľnosti a bolesti hlavy. Pri bolestiach hrdla sa odporúča kloktať rozpustený vo vode. Má mierne močopudné účinky – zlepšuje funkciu obličiek a zlepšuje zrak. Jednoducho úžasný prírodný liek.

Kvalitné korenie v kuchyni

Kardamóm zoženiete v predajni korenín, kde spravidla dostanete čerstvé zelené či čierne kapsuly. Rovnako je dostupný aj ako kvalitný mletý prášok. Kardamóm sa odporúča skladovať v tobolkách. Akonáhle sa semienka vyberú či namelú, rýchlo strácajú vôňu. Mletý kardamóm je ideálny do ovocných koláčov, ovocných kompótov, sladkých nákypov a tiež do koreneného indického alebo ovocného čaju. Momentálne sa najviac využíva pri pečení vianočného pečiva, pridať ho však môžete do špagiet, či mäsa s omáčkou.