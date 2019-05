Austrálski lovci homárov, nový dokumentárny seriál na Viasat Explore - ZN.SK

Premiéry po celej strednej a východnej Európe v stredu 1. mája o 18:00 Námorné lode sú mimoriadne stroje a životy lovcov rýb prinášajú jedinečné príbehy. Všetko je iné ako to, čo zazívame my v našej stredoeurópskej kotline. Zvuky z útrob lodí, pachy a vône rýb a slanej vody, krik rakov a nekončiace kolísanie vlnami – to mnoho z nás zažilo iba na pár desiatok minút na trajekte v teple pri Stredozemnom mori. Avšak rybári na more necestujú za slnkom a oddychom, pre nich je to zdroj neľahkej obživy. Ich profesia má nemalé riziko, umocnená nevyspytateľnými prírodnými podmienkami a nepredvídateľnosťou oceánu.

V divokom Južnom oceáne ide často o život a Viasat Explore mapuje všetko v novom adrenalínovom seriáli.

Je to svet s podivnými kontrastami

Stiesnené rozmery všetkých provizórnych priestorov na lodi verzus prázdny zakrivený horizont, tepanie obrovských dízelmotorov vystriedané úplným tichom bezvetria, prelínanie pachu rýb, nafty a olejov zo strojovne so slanými vôňami morskej peny, neustále klzká paluba, strata súkromia pre posádku rybárskeho člnu a naproti tomu nedosiahnuteľná vzdialenosť ich rodín, ostatných ľudí a celkovo aj civilizovanej pevniny, ktorá môže znamenať jedinú pomoc v prípade aj banálneho zranenia, choroby či technickej nehody.

Nový seriál Viasat Explore Austrálski lovci homárov, sleduje skutočnú drámu šiestich kapitánov lodí na lov homárov po dobu desiatich týždňov v rámci zimnej homárovej loveckej sezóny. Južný oceán je najvražednejším úsekom morí v okolí Austrálie, nechválene známy jednými z najsilnejších vetrov a najväčších vĺn na celej planéte. Títo rybári pri hľadaní svetovo najcennejšej lahôdky medzi morskými plodmi riskujú všetko. Pokiaľ to kapitán zvládne, môžu zarobiť neskutočné peniaze, ale ak to pokazí, môže prísť o všetko. Pre týchto námorníkov je výprava za homármi jediná šanca získať nejaké peniaze behom dlhého čakania, než sa na jar znovu otvoria loviská rýb.

Minnamurra

Príbeh začína predstavením piatich loveckých lodí. Minnamurra, ktorej velí kapitán Clive, smeruje na Cox Bight v blízkosti južného výbežku Tasmánie. Ale situácia je veľmi napätá, pretože tlaková níž sa blíži príliš rýchlo a hrozí epická búrka. Danny, kapitán lode William Norling, loví severne od Tasmánie v Bassovej úžine. Vyrazil na desaťdňovú cestu a dúfa, že chytí 600 homárov v hodnote až sto tisíc austrálskych dolárov, ale uspeje? Kapitán lode Anson’s Bay, Glenn, medzitým mieri plnou parou k ostrovu Maatsuyker, ale netuší, že sa rúti priamo do vážnych problémov.

Doma v Hobarte sa Glennov otec a kapitán lode Barralee, Warren, sa chystá pripojiť k svojmu synovi na ostrove Maatsuyker. Bold Contender je už 14 hodín nepretržite v prevoze a jeho kapitán Squizzy mieri za obzvlášť cenným druhom homára. V ďalších častiach seriálu sa Peter, kapitán lode Triton, rozhoduje vrátiť na more pre ešte jeden úlovok – po už úspešnej sezóne. Je to správne rozhodnutie?

Všetky posádky v našom príbehu pracujú vo dne aj v noci na tom, aby ulovili stovky kilogramov homárov, pričom bojujú s nepredvídateľnými, divokými klimatickými podmienkami a zradnými vodami oceánu. Na mori, keď sa príroda neobvykle hnevá, sa môže aj drobný problém stať v okamžiku smrtiacim problémom. V situácii, keď je najbližší prístav vzdialený stovky námorných míľ, sa chyby nepripúšťajú.

Nielen zdravotné nehody, mechanické poruchy, búrky, ale aj morskí dravci sú protivníkmi rybárov a ich kapitánov. Je tu aj nestála cena homárov, ktorá sa mení každý deň, niekedy stúpa, ale inokedy zasa klesá. Viac než osemdesiat percent všetkých homárov ulovených v Tasmánii sa ešte zaživa vyváža do Číny, a práve to rozhoduje o cene za kilogram. Nejde iba o riziká, stratégiu a skúsenosti na mori, ale o skutočnú drámu, o uživenie rodín závislých na rybolove.

V prvej sezóne seriálu Austrálski lovci homárov majú posádky plné ruky práce, ale kto získa najväčšie bohatstvo v boji o život a zdravie v Južnom oceáne? Dozviete sa 1. mája o 18:00 na Viasat Explore.