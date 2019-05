Hudobnú šou The Voice Česko Slovensko vyhrala Annamária d'Almeida

Hudobná šou The Voice, ktorá v marci odštartovala svoju ďalšiu sériu, posadila do drahých porotcovských kresiel tri nové tváre. Jana Kirschner, Kali a Vojtěch Dyk sa pridali k stálici Pepovi Vojtkovi zo skupiny Kabát. Niekoľko mesiacov až týždňov sa zužoval výber často unikátnych hlasov, ktoré sa v Čechách a na Slovensku objavili, až do podoby poslednej finálovej štvorice. Jakub Moulis, Eliška Urbanová, Peter Juhás a Annamária d’Almeida. Aj ich súťažné osudy sme sledovali, mimo osudy aj ďalších súťažiacich. Mnohým skončili favoriti o niečo skôr. Niektorí z nich pritom neboli žiadni amatéri, herci, speváci, hudobníci, ochotníci, no boli tu aj zaujímavé povolania ako moderátorka, či bachár z väznice, talent menom Kristián, ktorý šťastie skúšal v minulosti aj v Superstar.

Finálový večer ukázal, že nie sme rasisti

Finálový večer 25. mája sa niesol v znamení naozaj unikátnych a originálnych hlasov. Neustále ukričaný prehnane rokový Moulis predviedol aj miernejšiu skladbu. Annamária d’Almeida zaspievala Atlantídu a prekvapila perfektnou francúzštinou (a vibratom ako z francúzskych šansónov), akoby to bol jej rodný jazyk. Zahanbiť sa v žiadnom prípade nedala ani Eliška Urbanová. Tá už v minulom kole prekvapila naozaj perfektnou hrou na saxafón. Peter Juhás bol aj počas finále niekoľko krát spájaný s pouličným hraním, ktorý ho živil a doteraz ho napĺňal. Skončil nakoniec štvrtý. Skromný so svojim typickým “eheeeej” sa rozlúčil. Tretie miesto sa ušlo Eliške Urbanovej. Druhé Jakubovi Moulisovi. Každý z finalistov si zaspieval aj so svojim koučom. Víťazstvo bolo totiž dvojité. Spolu s výhercom víťazí aj jeho kouč, no len súťažiaci vyhráva 75 000 EUR.



Prvé miesto a najviac diváckych SMS hlasov získala Annamária d’Almeida. Svojmu koučovi, skromnému rapperovi Kalimu, tak urobila radosť. Z pomyselného trónu koučov zosadila Pepu Vojtka. Slovensko a Česko tak ukázalo aj niečo iné, ako len kto je naozaj zaslúžene víťazom. Nie sme národom rasistov, ktorý by vnímal inú farbu pleti ako jednoznačnú hrozbu. Annamária je originálom aj tým, koľko má v sebe z Československa. O kvalitných hlasivkách nehovoriac.

Annamária d’Almeida

Annamária d’Almeida má 27 rokov. Narodila sa na Slovensku. Jej mama pochádza zo Sovenska, kým otec z afrického štátu Benin. Momentálne žije so svojou rodinou v Prahe. Ako nám predviedla, ovláda veľmi dobre angličtinu, francúzštinu aj češtinu.